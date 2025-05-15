Tuyển Nhân viên Marketing HỘ KINH DOANH 81BOUTEQUE làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mễ Trì, Nam Tử Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai chiến dịch quảng cáo Facebook Ads hiệu quả cho sản phẩm thời trang.

Nghiên cứu và phân tích đối tượng khách hàng mục tiêu, xu hướng thị trường để tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo.

Viết nội dung quảng cáo hấp dẫn, thu hút người dùng trên Facebook.

Quản lý và tối ưu ngân sách quảng cáo, theo dõi hiệu quả của các chiến dịch.

Phân tích dữ liệu, báo cáo hiệu quả chiến dịch và đề xuất các giải pháp cải thiện.

Sử dụng và thành thạo các công cụ quản lý quảng cáo Facebook Ads, Google Analytics.

Phối hợp với các bộ phận khác (thiết kế, bán hàng,...) để đảm bảo chiến dịch quảng cáo được triển khai đồng bộ.

Cập nhật kiến thức về xu hướng quảng cáo trên mạng xã hội và các công cụ marketing mới.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 6 tháng trở lên, được đào tạo bài bản.

Có kiến thức cơ bản về Marketing Digital, đặc biệt là Facebook Ads.

Khả năng viết nội dung quảng cáo thu hút, ngắn gọn và hiệu quả.

Hiểu biết về SEO và SEM là một lợi thế.

Khả năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình.

Tại HỘ KINH DOANH 81BOUTEQUE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng theo hiệu quả công việc và các dịp lễ, tết.

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, thân thiện.

Được đào tạo bài bản về Facebook Ads và các kỹ năng Marketing khác.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Chế độ bảo hiểm theo luật lao động.

Các hoạt động team building, du lịch thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH 81BOUTEQUE

