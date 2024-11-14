Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty cổ phần WEJOY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Công ty cổ phần WEJOY
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tham gia vào dự án thực tế phát triển game mobile toàn cầu
- Lên concept và lên màu chi tiết nhân vật, map trong mobile game.
- Đưa ra định hướng, feedback về art của các sản phẩm
- Tham gia cùng với đội ngũ phát triển game của công ty để hoàn thiện phần đồ họa cũng như hình ảnh xuyên suốt trong từng Game
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có đam mê với game mobile dành cho thị trường toàn cầu
- Khả năng vẽ tay, nắm bắt và thực hiện ý tưởng tốt.
- Thành thạo Photoshop;
- Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX) cho Game
- Có kinh nghiệm vẽ Vector với phần mềm Adobe Illustrator
- Có kinh nghiệm thiết kế các nhân vật, vật phẩm theo xu hướng thị trường
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về Game
- Ứng viên vui lòng cung cấp Portfolio
Tại Công ty cổ phần WEJOY Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương thỏa thuận + Phụ cấp ăn trưa
- Công ty CNTT, môi trường làm việc trẻ năng động
- Thưởng theo hiệu quả công việc.
- Thưởng các dịp lễ tết
- Làm việc từ 8h30 – 18h00 từ thứ 2 - thứ 6
- Tham gia BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.
- Nghỉ các ngày lễ theo quy định của nhà nước, 12 ngày nghỉ phép năm
- Review lương 2 lần/năm
- Du lịch 2 lần/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần WEJOY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
