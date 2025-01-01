Công việc Thiết kế đồ hoạ

Thiết kế, mỹ thuật được đánh giá là một trong những ngành năng động, được nhiều bạn trẻ quan tâm. Nhu cầu tuyển dụng việc làm thiết kế vẫn có xu hướng tăng trong những năm gần đây, thế nhưng vì sao vẫn diễn ra tình trạng khó tìm việc?

1. Nhu cầu tuyển dụng thiết kế/mỹ thuật

Những năm gần đây, thiết kế/mỹ thuật là một trong những ngành được đánh giá là cực kỳ có tiềm năng, với sự phát triển vô cùng mạnh mẽ. Nhu cầu tuyển dụng cũng được cập nhật liên tục và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Thiết kế là ngành đa dạng, xuất hiện trong rất nhiều lĩnh vực của đời sống từ truyền thông, quảng cáo, thậm chí cả hoạt động sản xuất.

Theo báo cáo từ Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, tính đến thời điểm hiện tại cả nước có gần 6.000 công ty kinh doanh quảng cáo, ngoài ra còn có hàng nghìn công ty liên quan đến thiết kế đồ họa, thiết kế mỹ thuật. Nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực này có thể cần đến 1 triệu lao động trong thời gian tới.

Là ngành có nhu cầu tuyển dụng cao nên trong những năm gần đây thu hút lượng lớn sinh viên theo học. Chỉ tính riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay có 20 cơ sở đào tạo các ngành mỹ thuật, thiết kế, mỗi năm có từ 9.000 đến 10.000 sinh viên ngành này ra trường.

Số lượng sinh viên tốt nghiệp đông đảo, nhu cầu tuyển dụng việc làm thiết kế/mỹ thuật vẫn không ngừng tăng lên nhưng thiết kế/mỹ thuật vẫn được xếp vào nhóm ngành khát nhân lực.

Nguyên nhân là bởi việc làm designer không thiếu nhưng chất lượng nguồn nhân lực hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu về công việc, trong khi đây lại là ngành cực kỳ coi trọng kỹ năng thực hành của người lao động.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm thiết kế vẫn có xu hướng tăng theo từng năm

2. Cơ hội phát triển trong ngành thiết kế/mỹ thuật

Không phải tự nhiên mà việc làm thiết kế được đông đảo giới trẻ quan tâm. Đây là ngành có vị trí việc làm đa dạng ở nhiều lĩnh vực khác nhau, cho người lao động có thêm cơ hội lựa chọn công việc.

Ngoài ra lộ trình thăng tiến của việc làm thiết kế cũng vô cùng rõ ràng, đi từ cấp bậc thấp đến cao bao gồm:

Thực tập sinh thiết kế

↓

Nhân viên thiết kế

↓

Chuyên viên thiết kế

↓

Trợ lý trưởng nhóm

↓

Trưởng nhóm thiết kế

↓

Phó giám đốc sáng tạo

↓

Giám đốc sáng tạo

Các cấp bậc việc làm thiết kế thay đổi dựa vào năng lực và kinh nghiệm của người lao động, ứng viên có kinh nghiệm cao thì mức thu nhập càng cao.

Ngoài ra người lao động còn có cơ hội làm việc ở các công ty nước ngoài, đặc biệt là ở các công ty truyền thông, quảng cáo. Đây đều là những môi trường làm việc tự do, giàu tính sáng tạo và nhiều chế độ phúc lợi.

Lộ trình thăng tiến nêu trên phù hợp với cả môi trường làm việc trong nước lẫn môi trường làm việc nước ngoài.

Có nhiều vị trí việc làm thiết kế để người lao động thử sức

3. Các vị trí công việc trong ngành thiết kế/mỹ thuật

Thiết kế/mỹ thuật là một trong những ngành được đánh giá là có nhiều vị trí công việc nhất hiện nay. Dưới đây là một số việc làm thiết kế có nhu cầu tuyển dụng cao:

Tuyển dụng nhân viên thiết kế đồ họa

Thiết kế đồ họa được hiểu là công việc kết hợp giữa nghệ thuật và thông tin, sử dụng công cụ đồ họa để truyền tải một thông điệp nhất định.

Nhu cầu tuyển dụng thiết kế đồ họa vô cùng rộng với đa dạng vị trí ở nhiều lĩnh vực khác nhau như:

Thiết kế bìa tạp chí, bìa báo

Thiết kế quảng cáo

Thiết kế bìa sách

Thiết kế nhận diện thương hiệu

Thiết kế logo

Thiết kế bao bì

Thiết kế đồ họa truyền hình

Thiết kế web

Đồ họa 3D

Thiết kế 3D với công trình xây dựng, nội thất

Như vậy có thể thấy chỉ riêng việc làm thiết kế đồ họa, người lao động có thể lựa chọn rất nhiều vị trí khác nhau, không bị giới hạn cơ hội việc làm.

Tuyển dụng nhân viên thiết kế đồ họa là nhu cầu của hầu hết doanh nghiệp trong ngành thiết kế, mỹ thuật

Game designer

Công nghệ game trong những năm gần đây cũng ngày càng có nhiều điều kiện để phát triển.

Tại Việt Nam hiện nay chưa có chuyên ngành đào tạo thiết kế game, để có thể đảm nhiệm vị trí này, ứng viên có thể theo học thiết kế đồ họa 3D hoặc tìm các công ty về game để xin làm thực tập và học thêm về mảng này.

Kỹ xảo điện ảnh - Visual effect artist (VFX)

VFX là công việc thêm hiệu ứng nhằm nâng cao chất lượng, tính sống động của video và hình ảnh. Công việc này thường ứng dụng trong các ngành như điện ảnh, sân khấu, quay video, MV ca nhạc, quảng cáo…

Trên thế giới đây là một trong những công việc có mức thu nhập vô cùng cao và nhiều cơ hội để phát triển.

Tại Việt Nam, nghề này cũng được đánh giá là còn nhiều dư địa để phát triển, cũng hứa hẹn mang đến mức thu nhập ổn định.

Chuyên gia công nghệ thực tế ảo

Đây là việc làm liên quan đến việc mô phỏng các thiết kế 3D có trên máy tính để giúp tạo ra cảm giác như thế giới thật.

Vị trí này còn khá mới ở Việt Nam và chưa có quá nhiều người làm việc, do đó nếu có đam mê với nghề này bạn có thể thử sức.

Tuy nhiên để đảm nhiệm vị trí chuyên gia công nghệ thực tế ảo, kiến thức về thiết kế thôi là chưa đủ, người lao động còn cần có thêm các kiến thức về lập trình web.

Thiết kế mỹ thuật của đoàn phim

Người học thiết kế còn có thể đảm nhiệm vị trí thiết kế mỹ thuật trong các dự án phim điện ảnh, phim truyền hình, các video quảng cáo, MV ca nhạc…

Họ sẽ là người chịu trách nhiệm về mặt hình ảnh và thẩm mỹ trong các sản phẩm này. Có rất nhiều vị trí thiết kế mỹ thuật mà người lao động có thể thử sức như:

Production designer (Thiết kế sản xuất)

Art director (Giám đốc nghệ thuật)

Thiết kế bối cảnh

Thiết kế đạo cụ

Thiết kế phục trang

Tuy nhiên với các việc làm thiết kế này, ngoài kiến thức về mỹ thuật/thiết kế, người lao động còn cần trau dồi thêm các kiến thức về phim ảnh, truyền hình để có thể đảm nhiệm tốt công việc.

Họa sĩ diễn hoạt (Animator)

Người học thiết kế có đam mê với hoạt hình còn có thể thử sức với vị trí họa sĩ diễn hoạt. Đây là vị trí thiết kế hình ảnh cho các sản phẩm hoạt hình, phim ảnh hoặc game.

Tương ứng với các thể loại animation là các vị trí animator như animator truyền thống, animator 2D, animator 3D…

Animator là một trong những việc làm thiết kế được đánh giá là có nhiều triển vọng

Giảng viên mỹ thuật

Theo học ngành thiết kế, mỹ thuật còn mở ra cho sinh viên cơ hội có thể trở thành giảng viên mỹ thuật. Để có thể đảm nhiệm vị trí này, bạn cần là người có kiến thức chuyên môn sâu rộng, tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế/mỹ thuật và đã được đào tạo nghiệp vụ sư phạm.

Giảng viên mỹ thuật có thể làm việc tại trường đại học, cao đẳng chuyên về mỹ thuật, ngoài ra có thể làm việc thêm tại các trung tâm hoặc tự mở trung tâm dạy học.

Tattoo Artist

Đây là công việc mà ít ai nghĩ có liên quan đến ngành thiết kế/mỹ thuật nhưng trên thực tế, các kiến thức chuyên ngành giúp ích rất nhiều cho công việc này.

Tattoo Artist là thợ xăm hình trên cơ thể theo hơi hướng nghệ thuật. Với công việc này, bạn có thể trở thành nhân viên tại các tiệm xăm hoặc tự mở cửa hàng kinh doanh-

Họa sĩ điêu khắc

Điêu khắc cũng là một trong những chuyên ngành tại các trường dạy thiết kế/mỹ thuật hiện nay. Bạn có thể trở thành họa sĩ điêu khắc với nhiều cơ hội làm việc như làm việc tại cơ quan Văn hóa Nhà nước, làm việc tại viện nghiên cứu, giảng dạy, làm việc tại phòng triển lãm hoặc tự mở xưởng chế tác.

Nhu cầu về sản phẩm mỹ thuật ứng dụng ngày càng tăng lên mang đến nhiều cơ hội cho vị trí họa sĩ điêu khắc, nếu nỗ lực bạn hoàn toàn có thể có được mức thu nhập trong mơ.

Họa sĩ tự do

Họa sĩ tự do cũng là hướng đi được nhiều người tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế và mỹ thuật lựa chọn, đặc biệt là với những ai đam mê nghệ thuật và yêu thích sự tự do.

Như vậy có thể thấy việc làm thiết kế/mỹ thuật vô cùng đa dạng, có rất nhiều vị trí và cơ hội cho người lao động.

4. Mức lương của ngành thiết kế/mỹ thuật

Mức lương việc làm thiết kế/mỹ thuật là vấn đề luôn được đặt ra hàng đầu với những ai có ý định tìm hiểu hoặc lựa chọn.

Mức lương việc làm thiết kế được đánh giá là tương đối ổn định, thậm chí là cao hơn so với mặt bằng chung. Tuy nhiên như đã chỉ ra, có vô số vị trí việc làm thiết kế nên muốn biết chính xác mức lương của ngành này cần tìm hiểu từng công việc cụ thể.

Dưới đây là mức lương của một số việc làm thiết kế/mỹ thuật phổ biến mà bạn có thể tham khảo:

Đơn vị: VND/tháng

Tên công việc Mức lương tham khảo Nhân viên thiết kế đồ họa 9.000.000 - 15.000.000 Game designer 15.000.000 - 20.000.000 Nhân viên VFX 12.000.000 - 15.000.000 Nhân viên thiết kế mỹ thuật của đoàn phim 18.000.000 - 22.000.000 Nhân viên thiết kế bối cảnh 15.000.000 - 18.000.000 Giám đốc nghệ thuật 37.000.000 - 52.000.000 Animator 11.000.000 - 25.000.000 Giảng viên mỹ thuật 15.000.000 - 20.000.000 Tattoo artist 9.000.000 - 15.000.000 Họa sĩ điêu khắc 9.200.000 - 14.400.000 Họa sĩ tự do 9.000.000 - 14.000.000

(Thông tin mang tính chất tham khảo)

Mức lương trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi dựa vào kinh nghiệm, trình độ của ứng viên. Do đó, nếu muốn ứng tuyển việc làm thiết kế, bạn vẫn cần tìm hiểu kỹ hơn về khung lương của từng vị trí.

Ví dụ về mức lương của 1 vị trí của việc làm thiết kế

5. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với ngành thiết kế/mỹ thuật

Thiết kế/mỹ thuật là một trong những ngành vô cùng cạnh tranh, do đó để nâng cao hiệu quả tìm việc làm thiết kế, ứng viên cần quan tâm đến yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Dưới đây là một số yêu cầu mà nhà tuyển dụng việc làm thiết kế thường đặt ra đối với người lao động:

Yêu cầu về kiến thức chuyên môn

Muốn đảm nhiệm vị trí việc làm thiết kế, người lao động trước tiên cần có kiến thức chuyên môn như chuyên ngành mỹ thuật, thiết kế, kiến trúc… Đây cũng là một trong những nội dung được nhà tuyển dụng vô cùng quan tâm.

Ngoài kiến thức liên quan đến chuyên ngành mỹ thuật, thiết kế còn bao gồm cả các kiến thức liên quan đến công cụ hỗ trợ, thậm chí với một số vị trí công việc nhất định, đó còn là yêu cầu bắt buộc.

Kiến thức về chuyên môn có thể tích lũy từ quá trình học tập tại trường cao đẳng, đại học hoặc tại các khóa đào tạo. Ngày nay có rất nhiều khóa học, chương trình đào tạo ngắn hạn về ngành thiết kế/mỹ thuật, mở ra hướng đi mới cho những người muốn làm việc trái ngành.

Bên cạnh đó, kiến thức chuyên môn còn có thể được tích lũy trong quá trình làm việc, do thiết kế/mỹ thuật là ngành thiên về thực hành.

Yêu cầu về kinh nghiệm làm việc

Là một ngành chú trọng về sản phẩm thực tế nên kinh nghiệm làm việc cũng là yếu tố mà nhà tuyển dụng vô cùng quan tâm.

Để thuyết phục nhà tuyển dụng việc làm thiết kế, trong job3s.ai/cv-xin-viec'>CV xin việc của mình, ứng viên nên tập trung vào tóm tắt quá trình làm việc cùng các sản phẩm mình đã thực hiện.

Ứng viên nên đính kèm portfolio vào CV xin việc để nhà tuyển dụng có thể hiểu thêm và đánh giá toàn diện hơn các sản phẩm mà bạn đã thực hiện.

Muốn nâng cao hiệu quả tìm việc cần quan tâm đến yêu cầu của nhà tuyển dụng việc làm thiết kế

Yêu cầu về kỹ năng

Đối với việc làm thiết kế, nhà tuyển dụng vô cùng quan tâm đến các kỹ năng của ứng viên, bao gồm cả kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm. Dưới đây là một số kỹ năng mà bạn cần trau dồi, để có thể nâng cao hiệu quả tìm việc:

Kỹ năng định hình phong cách riêng

Kỹ năng quản lý dự án

Kỹ năng thiết kế

Kỹ năng sử dụng các phần mềm thiết kế

Kỹ năng nhiếp ảnh

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng quản lý thời gian

…

Trên đây chỉ là một số yêu cầu cơ bản, đối với mỗi vị trí việc làm thiết kế khác nhau sẽ có những yêu cầu khác nhau, do đó bạn cần tìm hiểu thật chi tiết yêu cầu của từng vị trí.

Có rất nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng việc làm thiết kế

Nhu cầu tuyển dụng việc làm thiết kế chắc chắn còn tiếp tục tăng trong tương lai. Đây là một trong những ngành nghề hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cơ hội phát triển cho người lao động. Bởi vậy nếu có đam mê và năng khiếu, bạn hoàn toàn có thể thử sức với ngành thiết kế/mỹ thuật.