Công việc Tuyển diễn viên

Hiện nay, tin tức casting tuyển diễn viên, ca sĩ trên toàn quốc được đăng tải hằng ngày trên các trang mạng xã hội. Đây là một vị trí công việc được nhiều bạn trẻ quan tâm bởi có thể đóng vai các nhân vật đa dạng, truyền tải thông điệp qua nghệ thuật biểu diễn, mở ra cơ hội làm việc rộng mở và đem lại thu nhập ổn định từ nghề này.

1. Nhu cầu tuyển diễn viên, ca sĩ hiện nay

Diễn viên là người tham gia vào các hoạt động biểu diễn nghệ thuật thông qua sử dụng kỹ năng diễn xuất như diễn đạt giọng nói, cử chỉ, biểu đạt khuôn mặt, và tương tác với các diễn viên khác để tạo ra một trải nghiệm nghệ thuật trọn vẹn.

Ca sĩ là người biểu diễn âm nhạc bằng việc hát, thường là trên sân khấu hoặc trong các bản ghi âm. Họ sử dụng giọng hát của mình để truyền đạt cảm xúc và thông điệp của bài hát đến người nghe. Ca sĩ có thể biểu diễn trong nhiều thể loại âm nhạc, bao gồm nhạc pop, nhạc rock, nhạc jazz, nhạc đồng quê,...

Theo LinkedIn, thị trường sáng tạo nội dung kỹ thuật số toàn cầu dự kiến ​​sẽ tăng với tốc độ đáng kể từ năm 2023 đến năm 2030. Năm 2022, giá trị thị trường sáng tạo nội dung số toàn cầu là khoảng 16,1 tỷ USD và dự kiến ​​sẽ đạt 28 tỷ USD vào năm 2028.

Theo một báo cáo thống kê khác, hiện nay ở Việt Nam có khoảng 77,93 triệu người dùng Internet vào đầu năm 2023, tương đương với 79,1% dân số. Số người dùng mạng xã hội là 70 triệu, chiếm 71% tổng dân số, có thời gian nghe nhạc trung bình mỗi ngày là 1 giờ 12 phút. Tất cả những con số này cho thấy tiềm năng lớn của thị trường nội điện ảnh, âm nhạc cả trong và ngoài Việt Nam.

Do đó, không chỉ với các dự án lớn, nhiều phim ngắn, web drama cũng đã liên tiếp lựa chọn diễn viên. Nhiều các thông tin đăng tuyển dụng trên mạng xã hội với các nội dung: Tuyển diễn viên TP.HCM; tuyển diễn viên, khán giả, việc làm thêm TP.HCM,...

Như vậy đây là thời điểm tốt để các diễn viên và ca sĩ tìm kiếm cơ hội mới và phát triển sự nghiệp trong ngành nghệ thuật. Đồng thời, cũng đồng nghĩa với việc cạnh tranh khốc liệt giữa khi mà các đạo diễn, nhà sản xuất tuyển diễn viên.

Nhiều dự án phim lớn cần tuyển diễn viên (casting) cho các vai diễn trong phim

2. Cơ hội phát triển việc làm diễn viên, ca sĩ

Lộ trình phát triển nghề nghiệp diễn viên, ca sĩ là một cuộc hành trình đầy gian nan. Bạn cần có sự sự kiên nhẫn, đam mê và sự sáng tạo với hy vọng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật đáng nhớ và ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Dưới đây là lộ trình phát triển của một diễn viên, ca sĩ chuyên nghiệp.

2.1. Nghề diễn viên

Vị trí diễn viên mới (newbie)

Bắt đầu với vị trí diễn viên mới, bạn có thể tìm kiếm các thông tin tuyển diễn viên quần chúng vào các dự án nhỏ như phim ngắn, quảng cáo, sân khấu nhỏ, hoặc các dự án độc lập. Mục tiêu của giai đoạn này là tích lũy kinh nghiệm và xây dựng danh tiếng trong ngành.

Diễn viên phụ

Khi bạn có kinh nghiệm và danh tiếng, bạn có thể tiến lên vị trí diễn viên phụ trong các bộ phim, chương trình truyền hình hoặc sân khấu lớn hơn. Điều này đòi hỏi bạn có khả năng thể hiện nhân vật và tương tác tốt với các diễn viên chính.

Diễn viên chính

Khi bạn đã có đủ kinh nghiệm và khả năng diễn xuất, bạn có thể đạt được vị trí diễn viên chính trong các bộ phim, chương trình truyền hình hoặc những vở kịch quan trọng. Ở vị trí này, bạn sẽ đảm nhận vai trò trung tâm và có trách nhiệm lớn trong việc mang đến nhân vật sống động và tạo dựng câu chuyện.

Diễn viên nổi tiếng và gạo cội

Nếu bạn có thể xây dựng một sự nghiệp ổn định và được công nhận, bạn có thể trở thành một diễn viên nổi tiếng và gạo cội. Ở vị trí này, bạn sẽ được mời tham gia vào các dự án lớn, nhận được sự công nhận từ công chúng và các giải thưởng danh giá.

Sự trở lại của NSND Thu Hà trong phim “Hướng dương ngược nắng” ghi dấu ấn trong lòng khán giả.

2.2. Nghề ca sĩ

Cơ hội phát triển việc làm ca sĩ là một con đường đầy thú vị và đầy cạnh tranh. Từ việc khám phá giọng hát và phát triển kỹ năng âm nhạc cơ bản, cho đến xây dựng danh tiếng và tạo dựng mạng lưới quan hệ trong ngành, lộ trình thăng tiến của một ca sĩ đòi hỏi sự kiên nhẫn, đam mê và sự cam kết không ngừng.

Dưới đây là lộ trình phát triển của ngành ca sĩ:

Ca sĩ mới (newbie)

Bắt đầu với vị trí ca sĩ mới, bạn có thể bắt đầu từ các buổi biểu diễn nhỏ như hát tại quán cà phê, nhà hàng hoặc tham gia vào các cuộc thi âm nhạc trong nước. Giai đoạn này giúp bạn xây dựng kỹ năng biểu diễn trực tiếp và thu hút sự chú ý ban đầu của công chúng.

Ca sĩ lưu diễn/Trình diễn

Khi đã có kinh nghiệm biểu diễn và danh tiếng ban đầu, bạn có thể trở thành một ca sĩ lưu diễn. Điều này đòi hỏi bạn biểu diễn tại nhiều địa điểm khác nhau, từ quốc gia, thành phố đến các sự kiện âm nhạc quan trọng. Trong giai đoạn này, bạn có thể được mời biểu diễn như một khách mời đặc biệt trong các chương trình truyền hình, các tour diễn và sự kiện âm nhạc quan trọng.

Ca sĩ nổi tiếng

Nếu bạn có thể xây dựng một sự nghiệp ổn định và được công nhận bởi một lượng fan đông đảo, bạn sẽ thể trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Ở vị trí này, bạn sẽ có thể biểu diễn tại các sân khấu lớn, tham gia vào các tour diễn quốc tế, thu âm và phát hành album chính thức.

Ca sĩ kiêm nhạc sĩ/Sáng tác

Nhiều ca sĩ cũng phát triển sự nghiệp của mình bằng cách trở thành nhạc sĩ hoặc sáng tác. Bạn có thể bắt đầu viết và sáng tác nhạc cho chính mình hoặc cho các nghệ sĩ khác. Điều này mở ra cơ hội để thể hiện sự sáng tạo và đóng góp ý tưởng âm nhạc của riêng bạn.

Lưu ý: Nếu bạn đang theo học các trường văn hóa, nghệ thuật, diễn xuất, thanh nhạc… thì sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều bởi các nhà tuyển dụng, đạo diễn đôi khi sẽ tuyển diễn viên ngay tại các trường đại học.

Ca sĩ Hoàng Tôn trình làng sản phẩm mới tự sáng tác với tên gọi "Yêu em rất nhiều"

3. Top các công việc trong ngành điện ảnh, nghệ thuật

Ngành điện ảnh và nghệ thuật là một lĩnh vực đa dạng và hấp dẫn, nơi mà sự sáng tạo và tài năng được thể hiện qua nhiều công việc khác nhau. Dưới đây là một số vị trí đang được tuyển nhiều liên quan khi tuyển diễn viên, tuyển ca sĩ hàng đầu trong ngành này:

3.1. Tuyển diễn viên truyền hình

Diễn viên truyền hình sở hữu khả năng diễn xuất tốt và có sự truyền cảm hứng khi thể hiện các vai diễn đa dạng trên màn ảnh nhỏ. Họ phải có khả năng tạo dựng nhân vật và thể hiện các cảm xúc, từ những cảnh hài hước đến những cảnh drama sâu sắc. Điều này thu hút khán giả và tạo nên sự kết nối giữa nhân vật và người xem.

Để trở thành một diễn viên truyền hình, bạn nên xem xét tham gia vào các khóa học hoặc trường đào tạo diễn xuất. Đây là nền tảng cơ bản để phát triển kỹ năng diễn xuất của bạn, bao gồm việc hiểu về cách thể hiện cảm xúc, diễn đạt ngôn ngữ cơ thể và giọng điệu và nắm vững kỹ thuật diễn xuất trên sân khấu và trước camera.

3.2. Tuyển diễn viên đóng phim điện ảnh

Diễn viên đóng phim điện ảnh thể hiện tài năng diễn xuất trên màn ảnh lớn, tạo ra những trải nghiệm độc đáo và gây ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Điện ảnh cung cấp không gian rộng lớn để diễn viên thể hiện tài năng và khám phá sâu hơn về nhân vật. Họ phải có khả năng tương tác với các diễn viên khác và thích ứng với môi trường sản xuất phức tạp.

Nếu bạn đang có ý định trở thành diễn viên điện ảnh, bạn có thể đăng ký học thêm các lớp diễn xuất hoặc tham gia các đoạn video, phim ngắn, quảng cáo… để tích lũy kinh nghiệm và nâng cao khả năng biểu diễn trước màn ảnh.

3.3. Tuyển diễn viên kịch

Sân khấu là nơi diễn viên kịch thể hiện tài năng và năng lượng trực tiếp, tạo ra những trải nghiệm cảm xúc sâu sắc cho khán giả trong các vở kịch và vở nhạc kịch. Diễn viên kịch phải có khả năng diễn xuất trực tiếp trước khán giả và tạo ra sự kết nối đặc biệt thông qua giọng nói, cử chỉ và biểu đạt cảm xúc.

Khi trở thành một diễn viên kịch, bạn cần rèn kỹ năng diễn xuất và đồng thời sẵn sàng thích ứng với môi trường sân khấu thay đổi liên tục.

Nhiều các công ty giải trí đang đăng tuyển diễn viên kịch trên toàn quốc

3.4. Tuyển người dẫn chương trình

Người dẫn chương trình có khả năng giao tiếp tự nhiên và sự lôi cuốn, đảm nhận vai trò chỉ đạo và dẫn dắt các chương trình truyền hình hoặc sự kiện trực tiếp. Họ phải có khả năng tạo sự thoải mái và chủ động trong việc tương tác với khán giả, cung cấp thông tin, giải trí và duy trì sự hứng thú trong suốt chương trình.

Để trở thành một MC tài ba, bạn cần xác định lĩnh vực bạn muốn làm việc trong ngành dẫn chương trình, chẳng hạn như tin tức, giải trí, thể thao, talk show, hoặc sự kiện trực tiếp. Đồng thời, hãy xác định mục tiêu nghề nghiệp của bạn, ví dụ như trở thành một người dẫn chương trình nổi tiếng, có chương trình riêng, hoặc làm việc cho một đài truyền hình cụ thể.

3.5. Tuyển biên kịch phim

Biên kịch phim tạo ra câu chuyện và kịch bản đầy sáng tạo, xây dựng nền tảng cho các dự án điện ảnh và truyền hình. Họ phải có khả năng viết kịch bản hấp dẫn, phát triển nhân vật và tạo ra các tình huống gây cấn, hài hước hoặc cảm động.

Biên kịch phim đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng cốt truyện và định hình các yếu tố sáng tạo của một bộ phim hoặc chương trình truyền hình.

Nếu bạn đang có ý định trở thành biên kịch, bạn có thể học về cấu trúc kịch bản, kỹ thuật viết kịch bản, phân cảnh, nhân vật, diễn đạt ý tưởng và các yếu tố khác của việc viết kịch bản phim. Đồng thời, đọc và nghiên cứu các tác phẩm biên kịch phim nổi tiếng để hiểu và tạo ra phong cách và kỹ thuật viết của riêng bạn.

3.6. Đạo diễn truyền hình và điện ảnh

Đạo diễn truyền hình và điện ảnh có trách nhiệm chỉ đạo và quản lý quá trình sáng tạo của một dự án. Họ phải hướng dẫn diễn viên, đảm bảo sự thể hiện tốt nhất của nhân vật và tạo ra hình ảnh và cảm xúc độc đáo.

Bạn sẽ trở thành một đạo diễn xuất sắc khi có khả năng thấu hiểu kịch bản và tương tác với các thành viên khác trong đội ngũ sản xuất để đảm bảo sự nhất quán và thành công của dự án.

Đạo diễn Điện ảnh, truyền hình cần có trách nhiệm định hình và thực hiện ý tưởng nghệ thuật của một tác phẩm điện ảnh hoặc chương trình truyền hình

3.7. Tuyển đạo diễn sản xuất

Đạo diễn sản xuất có nhiệm vụ tổ chức và lãnh đạo các khía cạnh sản xuất của một dự án điện ảnh hoặc truyền hình. Họ đảm bảo sự thuận lợi và thành công toàn diện của dự án bằng cách quản lý lịch trình, ngân sách, đội ngũ, tuyển diễn viên và các yếu tố khác liên quan đến sản xuất.

Để đảm nhận vị trí đạo diễn sản xuất, bạn cần có kỹ năng trong việc lập kế hoạch, tổ chức và quản lý để đảm bảo dự án được hoàn thành một cách hiệu quả.

3.8. Tuyển diễn viên quần chúng và tuyển diễn viên đóng thế

Diễn viên quần chúng và diễn viên đóng thế thường xuất hiện trong các cảnh phụ và đảm nhận vai trò hỗ trợ cho diễn viên chính. Họ giúp tạo nên sự thực tế và hoành tráng cho các cảnh quay bằng cách đóng vai các nhân vật phụ, đám đông hoặc thực hiện các cảnh hành động nguy hiểm mà diễn viên chính không thể tự mình thực hiện.

Hiện nay, bạn có thấy thấy rất nhiều đoàn làm phim đăng tuyển diễn viên phụ, tuyển diễn viên đóng thế… Bạn có thể liên hệ trực tiếp với đoàn làm phim để ứng tuyển.

3.9. Tuyển diễn viên hài

Diễn viên hài có khả năng gây cười tự nhiên và tài năng hài hước. Họ tạo ra những tiểu phẩm hài hước và mang lại niềm vui cho khán giả. Diễn viên hài phải có khả năng xử lý hài hước, biết tạo ra những tình huống gây cười và sử dụng kỹ thuật diễn xuất để tạo ra sự hài hước.

3.10. Tuyển diễn viên nhí

Diễn viên nhí thể hiện tài năng diễn xuất trong các dự án điện ảnh, truyền hình hoặc sân khấu dành riêng cho các diễn viên nhí. các bé gợi lên sự ngây thơ và tài năng của tuổi thơ thông qua diễn xuất chân thực và tự nhiên. Diễn viên nhí phải cân nhắc giữa việc giữ vững tâm lý trẻ con và thể hiện nhân vật một cách tinh tế và chuyên nghiệp.

Nếu bạn đang là phụ huynh và muốn đăng ký tham gia vào các chương trình tuyển diễn viên nhí, bạn có thể tham khảo thông tin trên các trang tuyển dụng uy tín hoặc liên hệ trực tiếp với các công ty tuyển dụng.

3.11. Tuyển ca sĩ

Ca sĩ là một người nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc chuyên nghiệp, chủ yếu tập trung vào việc biểu diễn và trình bày các bài hát hoặc giai điệu âm nhạc trước công chúng. Những ca sĩ thường có khả năng hát và sử dụng giọng điệu để diễn đạt cảm xúc và thông điệp trong âm nhạc.

Nếu bạn sở hữu giọng hát hay, bạn có thể tìm tới các công ty sản xuất, đào tạo ca sĩ thông qua các tin tuyển ca sĩ.

Các công ty sản xuất khi tuyển ca sĩ cần xem xét qua các yếu tố về giọng hát và khả năng sử dụng giọng điệu

3.12. Nghệ sĩ Guitar, Nghệ sĩ Cello, nghệ sĩ Dương Cầm,...

Các nghệ sĩ Guitar, nghệ sĩ Cello hay nghệ sĩ Dương cầm hay gọi chung là các nhạc công đều là những người chơi các loại nhạc cụ như Guitar, Cello, Dương Cầm,... với nhiều thể loại như Pop, Rock, Jazz, Giao hưởng,...

Để trở thành người chơi nhạc cụ chuyên nghiệp, họ cần phải trải qua một quá trình học hỏi, rèn luyện công phu. Họ sẽ là những người biểu diễn ở các sự kiện âm nhạc tại các phòng trà, đám cưới, sự kiện tư nhân,...Mức thu nhập của một Nhạc công cũng tương đối hấp dẫn.

Ngoài các ngành nghề trên, vẫn còn rất nhiều các ngành nghề khác được nhiều công ty quan tâm tới như: tuyển diễn viên múa, tuyển diễn viên đóng MV, tuyển trợ lý ca sĩ diễn viên, tuyển diễn viên lồng tiếng,… Bạn có thể ứng tuyển thêm các công việc này để tăng cao kinh nghiệm của bản thân.

4. Mức lương phổ biến của diễn viên, ca sĩ

Mức lương của các vị trí trong ngành điện ảnh và âm nhạc có thể thay đổi rất nhiều, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như quy mô dự án, danh tiếng, kinh nghiệm và thị trường nghệ thuật của từng quốc gia. Dưới đây là một khái quát về mức lương cơ bản khi các đơn vị, đoàn phim thực hiện tuyển diễn viên và ca sĩ.

Đơn vị: đồng/tháng

Vị trí Kinh nghiệm Mức lương tương ứng Diễn viên Diễn viên mới 8.000.000 - 10.000.000 Diễn viên phụ 10.000.000 - 25.000.000 Diễn viên chính Trên 50.000.000 Diễn viên gạo cội Trên 100.000.000 Nghệ sĩ trình diễn nhạc kịch 200.000 - 500.000 đồng/đêm diễn

Từ 8.000.000 - 20.000.000đ/tháng Ca sĩ Ca sĩ mới 7.000.000 - 12.000.000 Ca sĩ lưu diễn 20.000.000 - 25.000.000 Ca sĩ nổi tiếng Trên 100.000.000 Nghệ sĩ Guitar, Nghệ sĩ Cello, nghệ sĩ Dương Cầm,... 10.000.000 - 30.000.000 Nhà sáng tác âm nhạc Trên 100.000.000

Lưu ý: Tuy mức lương của diễn viên và ca sĩ có thể thay đổi đáng kể dựa trên nhiều yếu tố như quy mô dự án, danh tiếng và thị trường nghệ thuật, nhưng chúng thường biến động trong một phạm vi cụ thể.

Để có thông tin chính xác và cụ thể về mức lương, bạn nên tham khảo nguồn tin đáng tin cậy như trang website tìm việc tuyển dụng diễn viên, ca sĩ hoặc liên hệ trực tiếp với các công ty điện ảnh và âm nhạc tại Việt Nam.

5. Yêu cầu của nhà tuyển dụng khi tuyển diễn viên, ca sĩ

Diễn viên, ca sĩ đang là ngành nghề hot hiện nay và có sự cạnh tranh cao từ mọi lứa tuổi và trên phạm vi cả nước. Dưới đây là một số yêu cầu mà các công ty áp dụng khi tuyển diễn viên, ca sĩ.

Yêu cầu tuyển diễn viên:

Kỹ năng diễn xuất : Các công ty khi tuyển diễn viên thường mong muốn diễn viên có kỹ năng diễn xuất ổn định và chuyên nghiệp. Điều này bao gồm khả năng diễn cảm, tạo dựng nhân vật, và thể hiện các cảm xúc và tình huống trong kịch bản.

Kinh nghiệm : Công ty có thể yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm trong việc tham gia vào các dự án trước đây, bao gồm phim ảnh, truyền hình, sân khấu hoặc quảng cáo. Kinh nghiệm này là một phần giúp nhà tuyển dụng hiểu bạn hơn và đánh giá bạn có khả năng thích ứng với các yêu cầu của dự án.

Portfolio hoặc showreel : Công ty có thể yêu cầu ứng viên cung cấp portfolio hoặc showreel, tức là một bộ sưu tập các công việc trước đây mà bạn đã tham gia. Đây là cách để công ty đánh giá và đánh giá khả năng diễn xuất của ứng viên.

Khả năng hóa trang và trình diễn : Một số công ty có thể mong muốn diễn viên có khả năng tự trang điểm và hóa trang phù hợp với các nhân vật mà họ sẽ đảm nhận.

Đội nhóm và linh hoạt : Công ty có thể đánh giá khả năng của bạn khi làm việc trong một nhóm để xác định bạn có đang tuân thủ các chỉ dẫn và yêu cầu của dự án hay không. Khả năng linh hoạt và sẵn lòng làm việc trong các điều kiện khác nhau cũng có thể được chú trọng.

Tính chuyên nghiệp và cam kết: Ngoài các điều trên, các công ty mong muốn tuyển diễn viên có tính chuyên nghiệp cao, bao gồm đúng giờ, tôn trọng đồng nghiệp và cam kết làm việc chuyên môn…

Yêu cầu tuyển ca sĩ:

Có niềm đam mê với âm nhạc : Yếu tố đầu tiên để trở thành một ca sĩ có tiềm năng và chuyên nghiệp là bạn phải có đam mê với âm nhạc. Điều này giúp bạn có thể dành nhiều thời gian để học hỏi và phát triển kỹ năng âm nhạc mà không cảm thấy chán nản.

Sở hữu giọng hát tốt : Giọng hát là yếu tố tiên quyết nhất để quyết định bạn có thể theo con đường ca sĩ hay không. Các nhà tuyển dụng luôn yêu cầu ứng viên có giọng hát tốt, đủ sức mạnh và khả năng điều chỉnh nội lực giọng hát của mình để phù hợp với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau.

Kỹ năng âm nhạc : Bạn cũng cần phải hiểu về âm nhạc như nhạc lý, đọc nhạc, cách phát âm và kỹ thuật âm nhạc tốt. Bạn cần phải có khả năng sử dụng kiến thức âm nhạc của mình để sử dụng giọng hát và tạo ra những giai điệu âm nhạc tuyệt vời.

Khả năng biểu diễn: Bên cạnh giọng hát tốt thì bạn còn cần phải có khả năng biểu diễn để tạo ra bản trình diễn chuyên nghiệp và gây ấn tượng với khán giả. Khả năng này bao gồm cách tương tác trên sân khấu, di chuyển trên sân khấu và cách nhập tâm cảm xúc vào bối cảnh của bài viết.

Các yêu cầu cụ thể có thể thay đổi tùy thuộc vào từng dự án và công ty. Điều quan trọng là bạn cần phù hợp với yêu cầu và mong đợi của công ty, và có khả năng thể hiện tốt năng lực và tài năng của mình trong lĩnh vực diễn xuất và âm nhạc. Bằng cách đáp ứng các yêu cầu này, bạn có thể tăng cơ hội được tuyển chọn và phát triển sự nghiệp trong ngành giải trí.

Yêu cầu của các nhà tuyển dụng khi tuyển diễn viên, ca sĩ tương đối khắt khe và kỹ lưỡng

6. Top các doanh nghiệp uy tín đang tuyển diễn viên, ca sĩ

Trong ngành giải trí, việc tuyển diễn viên và ca sĩ luôn là một nhiệm vụ hàng đầu của các công ty quản lý. Và khi mà nghệ sĩ tìm kiếm địa chỉ đáng tin cậy để phát triển sự nghiệp của mình, sự lựa chọn của các doanh nghiệp uy tín trở thành một yếu tố quan trọng.

Dưới đây là danh sách một số doanh nghiệp uy tín đang tuyển diễn viên và ca sĩ mà bạn có thể tham khảo.

Doanh nghiệp Địa chỉ tuyển dụng Vị trí ứng tuyển Công ty CP Comicola 20 ngõ 7 Thái Hà, Q Đống Đa, Hà Nội Tuyển diễn viên, ca sĩ TuArt Wedding 17 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội Tuyển diễn viên, ca sĩ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F Tầng 5 tòa Newskyline Văn Quán Hà Đông Hà Nội Nhân Viên Đạo Diễn Kiêm Biên Kịch Công ty Cổ phần Z Holding 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Thanh Xuân Đạo Diễn Hình Ảnh Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA R4 - Royal City - Thanh Xuân - Hà Nội, Thanh Xuân Đạo Diễn

Nếu bạn đang tìm kiếm doanh nghiệp tuyển diễn viên, ca sĩ, đạo diễn uy tín thì Job3s .ai là trang web tuyển dụng hàng đầu được nhiều doanh nghiệp tin tưởng và hợp tác. Bạn chỉ cần tạo, đăng tải CV cá nhân và tìm kiếm vị trí yêu thích trên Job3s.ai và chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các công việc liên quan. Hy vọng rằng bạn sẽ tìm được vị trí phù hợp với năng lực và kinh nghiệm của mình thông qua Job3s.

Việc nắm bắt thông tin về nhu cầu tuyển diễn viên của các công ty sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm được cơ hội và sở hữu công việc phù hợp. Một công ty chủ quản với đội ngũ ekip chuyên nghiệp và đáng tin cậy sẽ đóng góp quan trọng vào sự phát triển và thành công của mỗi dự án và sự kiện.