Công việc Tuyển diễn viên

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 509 kết quả / Từ khoá "Nghệ thuật/Hoạt hình/Game"
Xoá bộ lọc Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Tuyển diễn viên

-

Có 509 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Taj Việt Nam
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Taj Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
Taj Việt Nam
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Boyd Vietnam Company Limited.,
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Boyd Vietnam Company Limited., làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Boyd Vietnam Company Limited.,
Hạn nộp: 12/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT
Tuyển Game Design CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Nam GS Industry
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Nam GS Industry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Nam GS Industry
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Nidec SV Probe Vietnam Co.,Ltd
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Nidec SV Probe Vietnam Co.,Ltd làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Nidec SV Probe Vietnam Co.,Ltd
Hạn nộp: 05/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Grant Thornton (Vietnam) Limited
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Grant Thornton (Vietnam) Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Grant Thornton (Vietnam) Limited
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Innorix Vietnam
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Innorix Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Innorix Vietnam
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Pose Communications
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty TNHH Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Pose Communications làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Pose Communications
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YIC ONE
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH YIC ONE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH YIC ONE
Hạn nộp: 25/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm IIG VIỆT NAM
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation IIG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
IIG VIỆT NAM
Hạn nộp: 25/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Insgame
Tuyển Game Design Công ty Cổ phần Công nghệ Insgame làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Insgame
Hạn nộp: 03/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 26/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Creative media
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH Creative media làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH Creative media
Hạn nộp: 06/07/2025
Nghệ An Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Posco E&C Vietnam Co., Ltd
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Posco E&C Vietnam Co., Ltd làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Posco E&C Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 25/06/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Diana Unicharm JSC
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Diana Unicharm JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Diana Unicharm JSC
Hạn nộp: 15/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm BBOLD JSC
Tuyển Game Design BBOLD JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
BBOLD JSC
Hạn nộp: 22/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Hạn nộp: 05/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Wanek Furniture CO., LTD.
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Wanek Furniture CO., LTD. làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Wanek Furniture CO., LTD.
Hạn nộp: 07/06/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Pose Communications
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty TNHH Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Pose Communications làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Pose Communications
Hạn nộp: 06/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm MiTek Việt Nam
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation MiTek Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD
MiTek Việt Nam
Hạn nộp: 08/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WEE
Tuyển Game Design CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WEE
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Mondelez Kinh Đô Việt Nam
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Mondelez Kinh Đô Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Mondelez Kinh Đô Việt Nam
Hạn nộp: 06/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Thornton Tomasetti Vietnam
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Thornton Tomasetti Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Thornton Tomasetti Vietnam
Hạn nộp: 30/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI WIINVENT
Tuyển Game Design CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI WIINVENT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI WIINVENT
Hạn nộp: 28/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm B.Braun Vietnam Company Ltd.
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation B.Braun Vietnam Company Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
B.Braun Vietnam Company Ltd.
Hạn nộp: 01/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Adu Co., Ltd.
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Adu Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Adu Co., Ltd.
Hạn nộp: 30/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Qorvo Việt Nam
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty TNHH Qorvo Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Qorvo Việt Nam
Hạn nộp: 30/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Posco E&C Vietnam Co., Ltd
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Posco E&C Vietnam Co., Ltd làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Posco E&C Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 26/04/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation AI SMILE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu AI SMILE
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH LUMIA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH LUMIA VIỆT NAM
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM
14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU SONG DUY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU SONG DUY
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma
17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ LAM PHƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ LAM PHƯƠNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH ADVISION MARKETING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ADVISION MARKETING
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty cổ phần công nghệ trí tuệ nhân tạo CES GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu Công ty cổ phần công nghệ trí tuệ nhân tạo CES GLOBAL
3 - 3.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH BTASKEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu Công ty TNHH BTASKEE
1 - 1.9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ E - Connect làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ E - Connect
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH 2H SOLUTIONS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH 2H SOLUTIONS GLOBAL
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty Cổ phẩn MaxGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu Công ty Cổ phẩn MaxGroup
4 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH LIÊN HIỆP NGUYỄN LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH LIÊN HIỆP NGUYỄN LÊ
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH VLAST VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH VLAST VIỆT NAM
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH YUEMU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH YUEMU
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH LAJO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LAJO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM
Trên 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH Lesmers làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Lesmers
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH Dệt May Bamboo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu Công ty TNHH Dệt May Bamboo
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA PHÁT
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV TRANG BEAUTY CENTER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV TRANG BEAUTY CENTER
11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Hiện nay, tin tức casting tuyển diễn viên, ca sĩ trên toàn quốc được đăng tải hằng ngày trên các trang mạng xã hội. Đây là một vị trí công việc được nhiều bạn trẻ quan tâm bởi có thể đóng vai các nhân vật đa dạng, truyền tải thông điệp qua nghệ thuật biểu diễn, mở ra cơ hội làm việc rộng mở và đem lại thu nhập ổn định từ nghề này.

1. Nhu cầu tuyển diễn viên, ca sĩ hiện nay

Diễn viên là người tham gia vào các hoạt động biểu diễn nghệ thuật thông qua sử dụng kỹ năng diễn xuất như diễn đạt giọng nói, cử chỉ, biểu đạt khuôn mặt, và tương tác với các diễn viên khác để tạo ra một trải nghiệm nghệ thuật trọn vẹn.

Ca sĩ là người biểu diễn âm nhạc bằng việc hát, thường là trên sân khấu hoặc trong các bản ghi âm. Họ sử dụng giọng hát của mình để truyền đạt cảm xúc và thông điệp của bài hát đến người nghe. Ca sĩ có thể biểu diễn trong nhiều thể loại âm nhạc, bao gồm nhạc pop, nhạc rock, nhạc jazz, nhạc đồng quê,...

Theo LinkedIn, thị trường sáng tạo nội dung kỹ thuật số toàn cầu dự kiến ​​sẽ tăng với tốc độ đáng kể từ năm 2023 đến năm 2030. Năm 2022, giá trị thị trường sáng tạo nội dung số toàn cầu là khoảng 16,1 tỷ USD và dự kiến ​​sẽ đạt 28 tỷ USD vào năm 2028.

Theo một báo cáo thống kê khác, hiện nay ở Việt Nam có khoảng 77,93 triệu người dùng Internet vào đầu năm 2023, tương đương với 79,1% dân số. Số người dùng mạng xã hội là 70 triệu, chiếm 71% tổng dân số, có thời gian nghe nhạc trung bình mỗi ngày là 1 giờ 12 phút. Tất cả những con số này cho thấy tiềm năng lớn của thị trường nội điện ảnh, âm nhạc cả trong và ngoài Việt Nam.

Do đó, không chỉ với các dự án lớn, nhiều phim ngắn, web drama cũng đã liên tiếp lựa chọn diễn viên. Nhiều các thông tin đăng tuyển dụng trên mạng xã hội với các nội dung: Tuyển diễn viên TP.HCM; tuyển diễn viên, khán giả, việc làm thêm TP.HCM,...

Như vậy đây là thời điểm tốt để các diễn viên và ca sĩ tìm kiếm cơ hội mới và phát triển sự nghiệp trong ngành nghệ thuật. Đồng thời, cũng đồng nghĩa với việc cạnh tranh khốc liệt giữa khi mà các đạo diễn, nhà sản xuất tuyển diễn viên.

Nhiều dự án phim lớn cần tuyển diễn viên (casting) cho các vai diễn trong phim
Nhiều dự án phim lớn cần tuyển diễn viên (casting) cho các vai diễn trong phim

2. Cơ hội phát triển việc làm diễn viên, ca sĩ

Lộ trình phát triển nghề nghiệp diễn viên, ca sĩ là một cuộc hành trình đầy gian nan. Bạn cần có sự sự kiên nhẫn, đam mê và sự sáng tạo với hy vọng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật đáng nhớ và ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Dưới đây là lộ trình phát triển của một diễn viên, ca sĩ chuyên nghiệp.

2.1. Nghề diễn viên

  • Vị trí diễn viên mới (newbie)

Bắt đầu với vị trí diễn viên mới, bạn có thể tìm kiếm các thông tin tuyển diễn viên quần chúng vào các dự án nhỏ như phim ngắn, quảng cáo, sân khấu nhỏ, hoặc các dự án độc lập. Mục tiêu của giai đoạn này là tích lũy kinh nghiệm và xây dựng danh tiếng trong ngành.

  • Diễn viên phụ

Khi bạn có kinh nghiệm và danh tiếng, bạn có thể tiến lên vị trí diễn viên phụ trong các bộ phim, chương trình truyền hình hoặc sân khấu lớn hơn. Điều này đòi hỏi bạn có khả năng thể hiện nhân vật và tương tác tốt với các diễn viên chính.

  • Diễn viên chính

Khi bạn đã có đủ kinh nghiệm và khả năng diễn xuất, bạn có thể đạt được vị trí diễn viên chính trong các bộ phim, chương trình truyền hình hoặc những vở kịch quan trọng. Ở vị trí này, bạn sẽ đảm nhận vai trò trung tâm và có trách nhiệm lớn trong việc mang đến nhân vật sống động và tạo dựng câu chuyện.

  • Diễn viên nổi tiếng và gạo cội

Nếu bạn có thể xây dựng một sự nghiệp ổn định và được công nhận, bạn có thể trở thành một diễn viên nổi tiếng và gạo cội. Ở vị trí này, bạn sẽ được mời tham gia vào các dự án lớn, nhận được sự công nhận từ công chúng và các giải thưởng danh giá.

Sự trở lại của NSND Thu Hà trong phim “Hướng dương ngược nắng” ghi dấu ấn trong lòng khán giả.
Sự trở lại của NSND Thu Hà trong phim “Hướng dương ngược nắng” ghi dấu ấn trong lòng khán giả.

2.2. Nghề ca sĩ

Cơ hội phát triển việc làm ca sĩ là một con đường đầy thú vị và đầy cạnh tranh. Từ việc khám phá giọng hát và phát triển kỹ năng âm nhạc cơ bản, cho đến xây dựng danh tiếng và tạo dựng mạng lưới quan hệ trong ngành, lộ trình thăng tiến của một ca sĩ đòi hỏi sự kiên nhẫn, đam mê và sự cam kết không ngừng.

Dưới đây là lộ trình phát triển của ngành ca sĩ:

  • Ca sĩ mới (newbie)

Bắt đầu với vị trí ca sĩ mới, bạn có thể bắt đầu từ các buổi biểu diễn nhỏ như hát tại quán cà phê, nhà hàng hoặc tham gia vào các cuộc thi âm nhạc trong nước. Giai đoạn này giúp bạn xây dựng kỹ năng biểu diễn trực tiếp và thu hút sự chú ý ban đầu của công chúng.

  • Ca sĩ lưu diễn/Trình diễn

Khi đã có kinh nghiệm biểu diễn và danh tiếng ban đầu, bạn có thể trở thành một ca sĩ lưu diễn. Điều này đòi hỏi bạn biểu diễn tại nhiều địa điểm khác nhau, từ quốc gia, thành phố đến các sự kiện âm nhạc quan trọng. Trong giai đoạn này, bạn có thể được mời biểu diễn như một khách mời đặc biệt trong các chương trình truyền hình, các tour diễn và sự kiện âm nhạc quan trọng.

  • Ca sĩ nổi tiếng

Nếu bạn có thể xây dựng một sự nghiệp ổn định và được công nhận bởi một lượng fan đông đảo, bạn sẽ thể trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Ở vị trí này, bạn sẽ có thể biểu diễn tại các sân khấu lớn, tham gia vào các tour diễn quốc tế, thu âm và phát hành album chính thức.

  • Ca sĩ kiêm nhạc sĩ/Sáng tác

Nhiều ca sĩ cũng phát triển sự nghiệp của mình bằng cách trở thành nhạc sĩ hoặc sáng tác. Bạn có thể bắt đầu viết và sáng tác nhạc cho chính mình hoặc cho các nghệ sĩ khác. Điều này mở ra cơ hội để thể hiện sự sáng tạo và đóng góp ý tưởng âm nhạc của riêng bạn.

Lưu ý: Nếu bạn đang theo học các trường văn hóa, nghệ thuật, diễn xuất, thanh nhạc… thì sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều bởi các nhà tuyển dụng, đạo diễn đôi khi sẽ tuyển diễn viên ngay tại các trường đại học.

Ca sĩ Hoàng Tôn trình làng sản phẩm mới tự sáng tác với tên gọi
Ca sĩ Hoàng Tôn trình làng sản phẩm mới tự sáng tác với tên gọi "Yêu em rất nhiều"

3. Top các công việc trong ngành điện ảnh, nghệ thuật

Ngành điện ảnh và nghệ thuật là một lĩnh vực đa dạng và hấp dẫn, nơi mà sự sáng tạo và tài năng được thể hiện qua nhiều công việc khác nhau. Dưới đây là một số vị trí đang được tuyển nhiều liên quan khi tuyển diễn viên, tuyển ca sĩ hàng đầu trong ngành này:

3.1. Tuyển diễn viên truyền hình

Diễn viên truyền hình sở hữu khả năng diễn xuất tốt và có sự truyền cảm hứng khi thể hiện các vai diễn đa dạng trên màn ảnh nhỏ. Họ phải có khả năng tạo dựng nhân vật và thể hiện các cảm xúc, từ những cảnh hài hước đến những cảnh drama sâu sắc. Điều này thu hút khán giả và tạo nên sự kết nối giữa nhân vật và người xem.

Để trở thành một diễn viên truyền hình, bạn nên xem xét tham gia vào các khóa học hoặc trường đào tạo diễn xuất. Đây là nền tảng cơ bản để phát triển kỹ năng diễn xuất của bạn, bao gồm việc hiểu về cách thể hiện cảm xúc, diễn đạt ngôn ngữ cơ thể và giọng điệu và nắm vững kỹ thuật diễn xuất trên sân khấu và trước camera.

3.2. Tuyển diễn viên đóng phim điện ảnh

Diễn viên đóng phim điện ảnh thể hiện tài năng diễn xuất trên màn ảnh lớn, tạo ra những trải nghiệm độc đáo và gây ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Điện ảnh cung cấp không gian rộng lớn để diễn viên thể hiện tài năng và khám phá sâu hơn về nhân vật. Họ phải có khả năng tương tác với các diễn viên khác và thích ứng với môi trường sản xuất phức tạp.

Nếu bạn đang có ý định trở thành diễn viên điện ảnh, bạn có thể đăng ký học thêm các lớp diễn xuất hoặc tham gia các đoạn video, phim ngắn, quảng cáo… để tích lũy kinh nghiệm và nâng cao khả năng biểu diễn trước màn ảnh.

3.3. Tuyển diễn viên kịch

Sân khấu là nơi diễn viên kịch thể hiện tài năng và năng lượng trực tiếp, tạo ra những trải nghiệm cảm xúc sâu sắc cho khán giả trong các vở kịch và vở nhạc kịch. Diễn viên kịch phải có khả năng diễn xuất trực tiếp trước khán giả và tạo ra sự kết nối đặc biệt thông qua giọng nói, cử chỉ và biểu đạt cảm xúc.

Khi trở thành một diễn viên kịch, bạn cần rèn kỹ năng diễn xuất và đồng thời sẵn sàng thích ứng với môi trường sân khấu thay đổi liên tục.

Nhiều các công ty giải trí đang đăng tuyển diễn viên kịch trên toàn quốc
Nhiều các công ty giải trí đang đăng tuyển diễn viên kịch trên toàn quốc

3.4. Tuyển người dẫn chương trình

Người dẫn chương trình có khả năng giao tiếp tự nhiên và sự lôi cuốn, đảm nhận vai trò chỉ đạo và dẫn dắt các chương trình truyền hình hoặc sự kiện trực tiếp. Họ phải có khả năng tạo sự thoải mái và chủ động trong việc tương tác với khán giả, cung cấp thông tin, giải trí và duy trì sự hứng thú trong suốt chương trình.

Để trở thành một MC tài ba, bạn cần xác định lĩnh vực bạn muốn làm việc trong ngành dẫn chương trình, chẳng hạn như tin tức, giải trí, thể thao, talk show, hoặc sự kiện trực tiếp. Đồng thời, hãy xác định mục tiêu nghề nghiệp của bạn, ví dụ như trở thành một người dẫn chương trình nổi tiếng, có chương trình riêng, hoặc làm việc cho một đài truyền hình cụ thể.

3.5. Tuyển biên kịch phim

Biên kịch phim tạo ra câu chuyện và kịch bản đầy sáng tạo, xây dựng nền tảng cho các dự án điện ảnh và truyền hình. Họ phải có khả năng viết kịch bản hấp dẫn, phát triển nhân vật và tạo ra các tình huống gây cấn, hài hước hoặc cảm động.

Biên kịch phim đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng cốt truyện và định hình các yếu tố sáng tạo của một bộ phim hoặc chương trình truyền hình.

Nếu bạn đang có ý định trở thành biên kịch, bạn có thể học về cấu trúc kịch bản, kỹ thuật viết kịch bản, phân cảnh, nhân vật, diễn đạt ý tưởng và các yếu tố khác của việc viết kịch bản phim. Đồng thời, đọc và nghiên cứu các tác phẩm biên kịch phim nổi tiếng để hiểu và tạo ra phong cách và kỹ thuật viết của riêng bạn.

3.6. Đạo diễn truyền hình và điện ảnh

Đạo diễn truyền hình và điện ảnh có trách nhiệm chỉ đạo và quản lý quá trình sáng tạo của một dự án. Họ phải hướng dẫn diễn viên, đảm bảo sự thể hiện tốt nhất của nhân vật và tạo ra hình ảnh và cảm xúc độc đáo.

Bạn sẽ trở thành một đạo diễn xuất sắc khi có khả năng thấu hiểu kịch bản và tương tác với các thành viên khác trong đội ngũ sản xuất để đảm bảo sự nhất quán và thành công của dự án.

Đạo diễn Điện ảnh, truyền hình cần có trách nhiệm định hình và thực hiện ý tưởng nghệ thuật của một tác phẩm điện ảnh hoặc chương trình truyền hình
Đạo diễn Điện ảnh, truyền hình cần có trách nhiệm định hình và thực hiện ý tưởng nghệ thuật của một tác phẩm điện ảnh hoặc chương trình truyền hình

3.7. Tuyển đạo diễn sản xuất

Đạo diễn sản xuất có nhiệm vụ tổ chức và lãnh đạo các khía cạnh sản xuất của một dự án điện ảnh hoặc truyền hình. Họ đảm bảo sự thuận lợi và thành công toàn diện của dự án bằng cách quản lý lịch trình, ngân sách, đội ngũ, tuyển diễn viên và các yếu tố khác liên quan đến sản xuất.

Để đảm nhận vị trí đạo diễn sản xuất, bạn cần có kỹ năng trong việc lập kế hoạch, tổ chức và quản lý để đảm bảo dự án được hoàn thành một cách hiệu quả.

3.8. Tuyển diễn viên quần chúng và tuyển diễn viên đóng thế

Diễn viên quần chúng và diễn viên đóng thế thường xuất hiện trong các cảnh phụ và đảm nhận vai trò hỗ trợ cho diễn viên chính. Họ giúp tạo nên sự thực tế và hoành tráng cho các cảnh quay bằng cách đóng vai các nhân vật phụ, đám đông hoặc thực hiện các cảnh hành động nguy hiểm mà diễn viên chính không thể tự mình thực hiện.

Hiện nay, bạn có thấy thấy rất nhiều đoàn làm phim đăng tuyển diễn viên phụ, tuyển diễn viên đóng thế… Bạn có thể liên hệ trực tiếp với đoàn làm phim để ứng tuyển.

3.9. Tuyển diễn viên hài

Diễn viên hài có khả năng gây cười tự nhiên và tài năng hài hước. Họ tạo ra những tiểu phẩm hài hước và mang lại niềm vui cho khán giả. Diễn viên hài phải có khả năng xử lý hài hước, biết tạo ra những tình huống gây cười và sử dụng kỹ thuật diễn xuất để tạo ra sự hài hước.

3.10. Tuyển diễn viên nhí

Diễn viên nhí thể hiện tài năng diễn xuất trong các dự án điện ảnh, truyền hình hoặc sân khấu dành riêng cho các diễn viên nhí. các bé gợi lên sự ngây thơ và tài năng của tuổi thơ thông qua diễn xuất chân thực và tự nhiên. Diễn viên nhí phải cân nhắc giữa việc giữ vững tâm lý trẻ con và thể hiện nhân vật một cách tinh tế và chuyên nghiệp.

Nếu bạn đang là phụ huynh và muốn đăng ký tham gia vào các chương trình tuyển diễn viên nhí, bạn có thể tham khảo thông tin trên các trang tuyển dụng uy tín hoặc liên hệ trực tiếp với các công ty tuyển dụng.

3.11. Tuyển ca sĩ

Ca sĩ là một người nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc chuyên nghiệp, chủ yếu tập trung vào việc biểu diễn và trình bày các bài hát hoặc giai điệu âm nhạc trước công chúng. Những ca sĩ thường có khả năng hát và sử dụng giọng điệu để diễn đạt cảm xúc và thông điệp trong âm nhạc.

Nếu bạn sở hữu giọng hát hay, bạn có thể tìm tới các công ty sản xuất, đào tạo ca sĩ thông qua các tin tuyển ca sĩ.

Các công ty sản xuất khi tuyển ca sĩ cần xem xét qua các yếu tố về giọng hát và khả năng sử dụng giọng điệu
Các công ty sản xuất khi tuyển ca sĩ cần xem xét qua các yếu tố về giọng hát và khả năng sử dụng giọng điệu

3.12. Nghệ sĩ Guitar, Nghệ sĩ Cello, nghệ sĩ Dương Cầm,...

Các nghệ sĩ Guitar, nghệ sĩ Cello hay nghệ sĩ Dương cầm hay gọi chung là các nhạc công đều là những người chơi các loại nhạc cụ như Guitar, Cello, Dương Cầm,... với nhiều thể loại như Pop, Rock, Jazz, Giao hưởng,...

Để trở thành người chơi nhạc cụ chuyên nghiệp, họ cần phải trải qua một quá trình học hỏi, rèn luyện công phu. Họ sẽ là những người biểu diễn ở các sự kiện âm nhạc tại các phòng trà, đám cưới, sự kiện tư nhân,...Mức thu nhập của một Nhạc công cũng tương đối hấp dẫn.

Ngoài các ngành nghề trên, vẫn còn rất nhiều các ngành nghề khác được nhiều công ty quan tâm tới như: tuyển diễn viên múa, tuyển diễn viên đóng MV, tuyển trợ lý ca sĩ diễn viên, tuyển diễn viên lồng tiếng,… Bạn có thể ứng tuyển thêm các công việc này để tăng cao kinh nghiệm của bản thân.

4. Mức lương phổ biến của diễn viên, ca sĩ

Mức lương của các vị trí trong ngành điện ảnh và âm nhạc có thể thay đổi rất nhiều, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như quy mô dự án, danh tiếng, kinh nghiệm và thị trường nghệ thuật của từng quốc gia. Dưới đây là một khái quát về mức lương cơ bản khi các đơn vị, đoàn phim thực hiện tuyển diễn viên và ca sĩ.

Đơn vị: đồng/tháng

Vị trí

Kinh nghiệm

Mức lương tương ứng

Diễn viên

Diễn viên mới

8.000.000 - 10.000.000

Diễn viên phụ

10.000.000 - 25.000.000

Diễn viên chính

Trên 50.000.000

Diễn viên gạo cội

Trên 100.000.000

Nghệ sĩ trình diễn nhạc kịch

  • 200.000 - 500.000 đồng/đêm diễn

  • Từ 8.000.000 - 20.000.000đ/tháng

Ca sĩ

Ca sĩ mới

7.000.000 - 12.000.000

Ca sĩ lưu diễn

20.000.000 - 25.000.000

Ca sĩ nổi tiếng

Trên 100.000.000

Nghệ sĩ Guitar, Nghệ sĩ Cello, nghệ sĩ Dương Cầm,...

10.000.000 - 30.000.000

Nhà sáng tác âm nhạc

Trên 100.000.000
Lưu ý: Tuy mức lương của diễn viên và ca sĩ có thể thay đổi đáng kể dựa trên nhiều yếu tố như quy mô dự án, danh tiếng và thị trường nghệ thuật, nhưng chúng thường biến động trong một phạm vi cụ thể.

Để có thông tin chính xác và cụ thể về mức lương, bạn nên tham khảo nguồn tin đáng tin cậy như trang website tìm việc tuyển dụng diễn viên, ca sĩ hoặc liên hệ trực tiếp với các công ty điện ảnh và âm nhạc tại Việt Nam.

5. Yêu cầu của nhà tuyển dụng khi tuyển diễn viên, ca sĩ

Diễn viên, ca sĩ đang là ngành nghề hot hiện nay và có sự cạnh tranh cao từ mọi lứa tuổi và trên phạm vi cả nước. Dưới đây là một số yêu cầu mà các công ty áp dụng khi tuyển diễn viên, ca sĩ.

Yêu cầu tuyển diễn viên:

  • Kỹ năng diễn xuất: Các công ty khi tuyển diễn viên thường mong muốn diễn viên có kỹ năng diễn xuất ổn định và chuyên nghiệp. Điều này bao gồm khả năng diễn cảm, tạo dựng nhân vật, và thể hiện các cảm xúc và tình huống trong kịch bản.

  • Kinh nghiệm: Công ty có thể yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm trong việc tham gia vào các dự án trước đây, bao gồm phim ảnh, truyền hình, sân khấu hoặc quảng cáo. Kinh nghiệm này là một phần giúp nhà tuyển dụng hiểu bạn hơn và đánh giá bạn có khả năng thích ứng với các yêu cầu của dự án.

  • Portfolio hoặc showreel: Công ty có thể yêu cầu ứng viên cung cấp portfolio hoặc showreel, tức là một bộ sưu tập các công việc trước đây mà bạn đã tham gia. Đây là cách để công ty đánh giá và đánh giá khả năng diễn xuất của ứng viên.

  • Khả năng hóa trang và trình diễn: Một số công ty có thể mong muốn diễn viên có khả năng tự trang điểm và hóa trang phù hợp với các nhân vật mà họ sẽ đảm nhận.

  • Đội nhóm và linh hoạt: Công ty có thể đánh giá khả năng của bạn khi làm việc trong một nhóm để xác định bạn có đang tuân thủ các chỉ dẫn và yêu cầu của dự án hay không. Khả năng linh hoạt và sẵn lòng làm việc trong các điều kiện khác nhau cũng có thể được chú trọng.

  • Tính chuyên nghiệp và cam kết: Ngoài các điều trên, các công ty mong muốn tuyển diễn viên có tính chuyên nghiệp cao, bao gồm đúng giờ, tôn trọng đồng nghiệp và cam kết làm việc chuyên môn…

Yêu cầu tuyển ca sĩ:

  • Có niềm đam mê với âm nhạc: Yếu tố đầu tiên để trở thành một ca sĩ có tiềm năng và chuyên nghiệp là bạn phải có đam mê với âm nhạc. Điều này giúp bạn có thể dành nhiều thời gian để học hỏi và phát triển kỹ năng âm nhạc mà không cảm thấy chán nản.

  • Sở hữu giọng hát tốt: Giọng hát là yếu tố tiên quyết nhất để quyết định bạn có thể theo con đường ca sĩ hay không. Các nhà tuyển dụng luôn yêu cầu ứng viên có giọng hát tốt, đủ sức mạnh và khả năng điều chỉnh nội lực giọng hát của mình để phù hợp với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau.

  • Kỹ năng âm nhạc: Bạn cũng cần phải hiểu về âm nhạc như nhạc lý, đọc nhạc, cách phát âm và kỹ thuật âm nhạc tốt. Bạn cần phải có khả năng sử dụng kiến thức âm nhạc của mình để sử dụng giọng hát và tạo ra những giai điệu âm nhạc tuyệt vời.

  • Khả năng biểu diễn: Bên cạnh giọng hát tốt thì bạn còn cần phải có khả năng biểu diễn để tạo ra bản trình diễn chuyên nghiệp và gây ấn tượng với khán giả. Khả năng này bao gồm cách tương tác trên sân khấu, di chuyển trên sân khấu và cách nhập tâm cảm xúc vào bối cảnh của bài viết.

Các yêu cầu cụ thể có thể thay đổi tùy thuộc vào từng dự án và công ty. Điều quan trọng là bạn cần phù hợp với yêu cầu và mong đợi của công ty, và có khả năng thể hiện tốt năng lực và tài năng của mình trong lĩnh vực diễn xuất và âm nhạc. Bằng cách đáp ứng các yêu cầu này, bạn có thể tăng cơ hội được tuyển chọn và phát triển sự nghiệp trong ngành giải trí.

Yêu cầu của các nhà tuyển dụng khi tuyển diễn viên, ca sĩ tương đối khắt khe và kỹ lưỡng
Yêu cầu của các nhà tuyển dụng khi tuyển diễn viên, ca sĩ tương đối khắt khe và kỹ lưỡng

6. Top các doanh nghiệp uy tín đang tuyển diễn viên, ca sĩ

Trong ngành giải trí, việc tuyển diễn viên và ca sĩ luôn là một nhiệm vụ hàng đầu của các công ty quản lý. Và khi mà nghệ sĩ tìm kiếm địa chỉ đáng tin cậy để phát triển sự nghiệp của mình, sự lựa chọn của các doanh nghiệp uy tín trở thành một yếu tố quan trọng.

Dưới đây là danh sách một số doanh nghiệp uy tín đang tuyển diễn viên và ca sĩ mà bạn có thể tham khảo.

Doanh nghiệp

Địa chỉ tuyển dụng

Vị trí ứng tuyển

Công ty CP Comicola

20 ngõ 7 Thái Hà, Q Đống Đa, Hà Nội

Tuyển diễn viên, ca sĩ

TuArt Wedding

17 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tuyển diễn viên, ca sĩ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F

Tầng 5 tòa Newskyline Văn Quán Hà Đông Hà Nội

Nhân Viên Đạo Diễn Kiêm Biên Kịch

Công ty Cổ phần Z Holding

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Thanh Xuân

Đạo Diễn Hình Ảnh

Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA

R4 - Royal City - Thanh Xuân - Hà Nội, Thanh Xuân

Đạo Diễn
Nếu bạn đang tìm kiếm doanh nghiệp tuyển diễn viên, ca sĩ, đạo diễn uy tín thì Job3s.ai là trang web tuyển dụng hàng đầu được nhiều doanh nghiệp tin tưởng và hợp tác. Bạn chỉ cần tạo, đăng tải CV cá nhân và tìm kiếm vị trí yêu thích trên Job3s.ai và chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các công việc liên quan. Hy vọng rằng bạn sẽ tìm được vị trí phù hợp với năng lực và kinh nghiệm của mình thông qua Job3s.

Việc nắm bắt thông tin về nhu cầu tuyển diễn viên của các công ty sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm được cơ hội và sở hữu công việc phù hợp. Một công ty chủ quản với đội ngũ ekip chuyên nghiệp và đáng tin cậy sẽ đóng góp quan trọng vào sự phát triển và thành công của mỗi dự án và sự kiện.