Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Taj Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà N02 – T1, khu ngoại giao đoàn Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Chịu trách thiết kế theo yêu cầu của quản lý. Cụ thể:

- Thiết kế ấn phẩm offline ( Bộ CI, POSM, Catalog, Backdrop, standee, ấn phẩm sự kiện...)

- Thiết kế ấn phẩm online (Các post trên Fanpage, Zalo OA, Ins; Digital banner, Website banner, Facebook ads,...)

- Vẽ minh hoạ 2D: Chỉnh sửa nhân vật thương hiệu (có sẵn) theo yêu cầu.

- Phối hợp, hỗ trợ các ý tưởng thiết kế cùng bộ phận creative và digital.

- Lên kế hoạch concept thông qua nghiên cứu thông tin và dữ liệu.

- Xây dựng ý tưởng và thực hiện các thiết kế khác theo yêu cầu của các bộ phận liên quan.

- Thực hiện các công việc khác theo kế hoạch triển khai của quản lý.

YÊU CẦU:

- Sử dụng được tiếng Anh trong công việc.

- Học vấn: Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành Thiết kế - Mỹ thuật.

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Thẩm mỹ tốt và am hiểu về nhận diện thương hiệu, kiến thức về bố cục, phối màu... tốt.

- Thành thạo các phần mềm thiết kế phổ biến Illustrator, Photoshop,... (Biết sử dụng nhiều phần mềm khác bổ trợ là một lợi thế)

