Tổng 453 kết quả / Từ khoá "Graphic Design/Illustration/Animation"
Công việc Graphic Design/Illustration/Animation

-

Có 453 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

3D Animation tuyển dụng ngày càng được quan tâm tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng… với mức thu nhập dao động trong khoảng từ 10.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng. Vị trí này đòi hỏi ứng viên có tư duy thẩm mỹ tốt, khả năng sáng tạo cũng như kỹ năng sử dụng các phần mềm đồ họa 3D thành thạo.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm 3D Animation

Việc làm 3D Animation tuyển dụng ứng viên thực hiện công việc liên quan đến việc tạo ra hình ảnh, chuyển động và mô phỏng ba chiều thông qua công nghệ đồ họa máy tính. Công việc này bao gồm các bước từ thiết kế mô hình 3D, tạo chuyển động, đến việc kết xuất sản phẩm hoạt hình hoàn chỉnh. Những sản phẩm này có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như phim ảnh, trò chơi điện tử, quảng cáo hoặc một số sản phẩm đa phương tiện.

Nhân viên 3D Animation đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh sinh động và hấp dẫn, tạo ra những trải nghiệm trực quan cho người xem. Họ là người thực hiện các bước từ thiết kế ý tưởng, mô phỏng chuyển động đến việc tạo ra những cảnh quay, hiệu ứng đặc biệt. Công việc này đòi hỏi sự sáng tạo cao và kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm chuyên dụng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và thị trường.

Với sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp sáng tạo, cơ hội thăng tiến trong lĩnh vực 3D Animation rất rộng mở. Các chuyên gia có thể bắt đầu ở vị trí animator, sau đó thăng tiến lên những chức vụ cao hơn như trưởng nhóm, giám đốc sáng tạo hoặc chuyên gia kỹ thuật.

Ngoài ra, việc mở rộng kỹ năng sang những lĩnh vực như thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) hay đồ họa 3D cho ứng dụng di động sẽ giúp người làm nghề có thêm nhiều cơ hội nghề nghiệp và phát triển bản thân trong môi trường quốc tế.

Việc làm 3D Animation tuyển dụng ứng viên thực hiện công việc liên quan đến sáng tạo hình ảnh
Việc làm 3D Animation tuyển dụng ứng viên thực hiện công việc liên quan đến sáng tạo hình ảnh

2. Mức lương trung bình của việc làm 3D Animation

Mức lương trung bình của việc làm 3D Animation tại Việt Nam hiện nay dao động từ 10.000.000 - 50.000.000 VNĐ mỗi tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm, kỹ năng, vị trí công việc cũng như quy mô của công ty. Với những chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm hoặc làm việc tại công ty lớn, mức thu nhập có thể lên tới 70.000.000 VNĐ hoặc hơn. Mức thu nhập này cũng có sự khác biệt giữa các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng, nơi nhu cầu tuyển dụng trong ngành này rất cao.

Việc làm 3D Animation tuyển dụng có thể có thu nhập lên tới 50.000.000 VNĐ/tháng
Việc làm 3D Animation tuyển dụng có thể có thu nhập lên tới 50.000.000 VNĐ/tháng

3. Mô tả chi tiết công việc của việc làm 3D Animation

Công việc 3D Animation tuyển dụng ứng viên sáng tạo hình ảnh, vì thế những đầu việc chính của một chuyên gia 3D Animation bao gồm việc sáng tạo, thiết kế và thực hiện hình ảnh động ba chiều, phục vụ cho sản phẩm giải trí, quảng cáo hoặc các dự án kỹ thuật số khác. Cụ thể:

  • Tinh chỉnh và xử lý hậu kỳ để hoàn thiện sản phẩm cuối cùng.

  • Thiết kế và dựng đối tượng hoặc nhân vật trong không gian 3D.

  • Xây dựng cấu trúc xương và bộ phận chuyển động cho mô hình.

  • Tạo chuyển động và điều khiển yếu tố trong không gian 3D để mô phỏng chuyển động tự nhiên.

  • Thực hiện ánh sáng và gán chất liệu, kết cấu cho mô hình để chúng trông chân thật hơn.

  • Làm việc với đội ngũ biên kịch, đạo diễn và thiết kế để đảm bảo sản phẩm hoàn chỉnh đáp ứng yêu cầu dự án và khách hàng.

Việc làm 3D Animation đảm nhận công việc liên quan tới sáng tạo hình ảnh và nhân vật 3D
Việc làm 3D Animation đảm nhận công việc liên quan tới sáng tạo hình ảnh và nhân vật 3D

4. Yêu cầu đối với việc làm 3D Animation

Để làm việc trong lĩnh vực 3D Animation, ứng viên cần có sự kết hợp giữa chuyên môn kỹ thuật vững vàng và khả năng sáng tạo cao. Ngoài ra, khả năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt và hiểu biết về các phần mềm đồ họa chuyên dụng là những yếu tố quan trọng mà nhà tuyển dụng thường yêu cầu. Cụ thể, các yêu cầu khi tuyển dụng 3D Animation như sau:

  • Kỹ năng sử dụng phần mềm 3D: Ứng viên cần sử dụng thành thạo các phần mềm như Autodesk Maya, Blender, 3ds Max, Cinema 4D,...

  • Kiến thức về cơ bản đồ họa và nghệ thuật: Hiểu rõ về hình học, ánh sáng, màu sắc và cấu trúc chuyển động là một trong những điều kiện tiên quyết.

  • Khả năng sáng tạo: 3D Animation tuyển dụng ứng viên có tư duy sáng tạo và khả năng tưởng tượng các cảnh quay, nhân vật hoặc đối tượng.

  • Kỹ năng làm việc nhóm: Ứng viên cũng có khả năng phối hợp với bộ phận khác để điều chỉnh và hoàn thiện sản phẩm cuối cùng cho phù hợp với yêu cầu khách hàng.

  • Kiên nhẫn và tỉ mỉ: Công việc này cũng đòi hỏi sự chú ý đến chi tiết và khả năng làm việc trong môi trường có áp lực về thời gian.

Ứng viên không chỉ cần có kỹ năng chuyên môn tốt mà còn cần khả năng làm việc nhóm hiệu quả
Ứng viên không chỉ cần có kỹ năng chuyên môn tốt mà còn cần khả năng làm việc nhóm hiệu quả

5. Khu vực tuyển dụng việc làm 3D Animation nhiều

Việc làm 3D Animation đang ngày càng trở nên phổ biến tại nhiều thành phố lớn ở Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng. Nhu cầu tuyển dụng cao ở những khu vực này chủ yếu đến từ sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp giải trí, truyền thông và công nghệ, cùng với sự gia tăng của các công ty sản xuất phim hoạt hình, game, quảng cáo.

  • Việc làm 3D Animation tại Hà Nội: Hà Nội, với sự gia tăng của các công ty truyền thông và giải trí, studio phim hoạt hình, công ty phát triển game và các agency quảng cáo đang cần tuyển dụng nhiều chuyên gia 3D Animation để đáp ứng nhu cầu sản xuất nội dung số chất lượng cao. Cơ hội nghề nghiệp khá hấp dẫn và đa dạng, mở ra “cánh cửa phát triển” cho người lao động đam mê lĩnh vực này.

  • Việc làm 3D Animation tại Đà Nẵng: Đà Nẵng là thành phố đang phát triển mạnh mẽ về công nghiệp sáng tạo, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và truyền thông. Mặc dù không có nhiều công ty lớn như ở Hà Nội hay TP. HCM, song Đà Nẵng đang trở thành điểm đến lý tưởng cho các công ty start-up, studio nhỏ và những dự án game, quảng cáo, dẫn đến nhu cầu tuyển dụng 3D Animation tại đây vẫn đang tăng trưởng mạnh mẽ.

  • Việc làm 3D Animation tại TP.HCM: TP. HCM có nhu cầu tuyển dụng 3D Animation mạnh mẽ nhờ vào sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp giải trí, game, và quảng cáo. Các công ty đa quốc gia và studio lớn đặt trụ sở tại TP. HCM cần một đội ngũ chuyên gia 3D Animation sáng tạo và giàu kinh nghiệm để thực hiện những dự án quốc tế. Nhu cầu tuyển dụng tại đây luôn rất cao với mức thu nhập hấp dẫn và nhiều cơ hội thăng tiến, điều này khiến cho nơi đây trở thành điểm nóng trong lĩnh vực 3D Animation.

Các thành phố lớn đang ngày càng mở ra nhiều cơ hội 3d animation tuyển dụng cho người lao động
Các thành phố lớn đang ngày càng mở ra nhiều cơ hội 3d animation tuyển dụng cho người lao động

Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp giải trí, truyền thông và công nghệ, 3D Animation tuyển dụng đang trở thành một lĩnh vực hấp dẫn, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho những người đam mê sáng tạo. Công việc này yêu cầu sự kết hợp giữa kỹ năng chuyên môn, tư duy sáng tạo, thẩm mỹ và khả năng làm việc nhóm hiệu quả.