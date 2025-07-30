Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 88 Nguyễn Gia Trí, Phường 25

• Chịu trách nhiệm thiết kế 2D các bài social posts trên các nền tảng (Instagram, Facebook, YouTube, TikTok và website), banner, promotion events.

• Thiết kế hình ảnh thumbnail, ảnh mô tả sản phẩm và A+ Content trên các sàn thương mại điện tử như Amazon, Etsy.

• Đảm bảo chất lượng hình ảnh sang trọng, tôn được đường nét sản phẩm dưới sự hướng dẫn của cấp trên nhiều kinh nghiệm.

• Theo dõi công việc và đảm bảo các dự án được thực thi suôn sẻ và đúng thời hạn.

• Liên tục tìm hiểu và cập nhật các xu hướng đồ họa tại thị trường Mỹ.

• Dành thời gian phát triển kỹ năng thiết kế nhằm tăng tốc độ và chất lượng công việc.

• Nắm bắt xu hướng sáng tạo cho thị trường Mỹ.

• Trên 3 năm kinh nghiệm thiết kế 2D.

• Thành thạo các công cụ thiết kế như Adobe PTS, Illustrator và những công cụ khác.

• Có thể dùng Google dịch để giao tiếp Tiếng Anh qua tin nhắn.

• Ưu tiên các bạn có thế mạnh về typography.

• Làm việc đúng deadline, chịu được áp lực với khối lượng công việc cường độ cao.

• Mong muốn phát triển và làm việc lâu dài với công ty.

Tại CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE Thì Được Hưởng Những Gì

