Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALTY HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Viettel Tower số 285 đường Cách Mạng Tháng Tám, Quận 10

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

Cập nhật kiến thức sản phẩm/dự án và chính sách bán hàng.

Nắm bắt và thực thi các chủ trương, định hướng, mục tiêu bán hàng

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng (online, offline), mở rộng mối quan hệ để có nguồn khách hàng mới.

Nắm bắt, tương tác, cung cấp và giới thiệu cho khách hàng các sản phẩm/dự án của Công ty đang kinh doanh.

Quảng bá các sản phẩm bất động sản của Công ty

Chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường và khách hàng tiềm năng

Đàm phán, thương lượng, chốt giao dịch với khách hàng

Giới thiệu thông tin về dự án, thuyết minh, tư vấn, thuyết phục khách hàng mua sản phẩm/dự án bất động sản và hoàn tất các công việc cho đến khi khách ký hợp đồng

Tiếp nhận thông tin, phối hợp xử lý các thắc mắc/khiếu nại và phản hồi thông tin cho khách hàng

Duy trì, tương tác với khách hàng; Cập nhật cho khách hàng tiến độ thực hiện dự án, tiến độ thanh toán.

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bắt buộc có Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong ngành bất động sản/tư vấn tài chính/chứng khoán/thương mại.

Có hiểu biết về digital marketing, dịch vụ chăm sóc khách hàng, có hiểu biết về lĩnh vực bất động sản và đối thủ cạnh tranh.

Am hiểu thị trường và các xu hướng kinh doanh bất động sản tại Việt Nam.

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng, ưu tiên chuyên ngành marketing/quảng cáo, thương mại, quản trị kinh doanh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALTY HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Có Lương cứng (Không ảnh hưởng bởi KPI) + % Hoa hồng + Thưởng

Hoa hồng: 50 - 70% tổng doanh thu + thưởng nóng (20tr - 30tr/ căn tùy giá trị căn).

Nhận ngay khi giao dịch thành công, CAM KẾT không nợ lương, thưởng & hoa hồng.

Thu nhập bao gồm: Lương cứng + hoa hồng + thưởng nóng +...+ Hoa hồng bán hàng: 80tr - 200tr/ sản phẩm (Tuỳ giá trị sp)

Hỗ trợ truyền thông Marketing cho tất cả các kênh

Thưởng vào các dịp Lễ, Tết, sinh nhật cá nhân cùng các chế độ phúc lợi đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALTY HOLDINGS

