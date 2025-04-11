Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn công ty cổ phần coasia cm vina làm việc tại Hòa Bình thu nhập 17 - 23 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Hàn Tại công ty cổ phần coasia cm vina
- Hòa Bình: KCN Lương Sơn, km 36 Quốc Lộ 6, xã Hòa Sơn,huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Thành phố Hòa Bình
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Hàn Với Mức Lương 17 - 23 Triệu
- Phiên dịch cho Quản lý người Hàn và người Việt
- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, ghi chép, thu thập các thông tin cần thiết khi cần.
- Thông dịch trong các buổi họp
- Biên dịch và soạn thảo các tài liệu, báo cáo của bộ phận.
- Làm các công việc khác theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 17 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc Viết (Topik 5 trở lên hoặc đã đi du học ở Hàn Quôc)
- Ưu tiên những bạn đã có kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
*** Quyền lợi:
- Mức lương thỏa thuận (từ 17-23 triệu)
- Chế độ tăng lương, tăng bậc lương, thưởng lễ Tết, thưởng lương tháng thứ 13
- Chế độ BHXH, sinh nhật, kết hôn, thăm hỏi
- Cung cấp 3 bữa ăn miễn phí
- Xe đưa đón CBCNV từ HN - Hòa Bình
Tại công ty cổ phần coasia cm vina Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần coasia cm vina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
