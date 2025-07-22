Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Navigos Search làm việc tại Bình Phước thu nhập 1 - 13 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Hàn Tại Navigos Search
Mức lương
1 - 13 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Phước: KCN Becamex Bình Phước
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Hàn Với Mức Lương 1 - 13 USD
Responsibilities
• Chịu trách nhiệm phiên dịch giữa nhân sự người Trung Quốc với các đối tác, nhà thầu, nhân viên địa phương và các cơ quan chính quyền tại nhà máy ở Việt Nam.
• 岗位职责：
• 负责本公司越南工厂中方人员与当地承建方、员工、政府部门等各方人员的交流翻译。
Với Mức Lương 1 - 13 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp đại học trở lên.
• Thành thạo tiếng Việt và tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết).
• Sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng.
• Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm phiên dịch trong các dự án đầu tư của doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam.
• Yêu cầu trình độ HSK cấp 5 trở lên, thành thạo nghe, nói, đọc, viết tiếng Trung
任职要求：
1、本科及以上学历，越南语及中文听说读写熟练；
2、熟练使用办公软件；
3、有中方企业在越项目翻译经验者优先录用。
Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng
Performance bonus
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
