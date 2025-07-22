Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Navigos Search làm việc tại Bình Phước thu nhập 1 - 13 USD

Mức lương 1 - 13 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Phước: KCN Becamex Bình Phước

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Hàn Với Mức Lương 1 - 13 USD

Responsibilities

• Chịu trách nhiệm phiên dịch giữa nhân sự người Trung Quốc với các đối tác, nhà thầu, nhân viên địa phương và các cơ quan chính quyền tại nhà máy ở Việt Nam.

• 岗位职责：

• 负责本公司越南工厂中方人员与当地承建方、员工、政府部门等各方人员的交流翻译。

Với Mức Lương 1 - 13 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học trở lên.

• Thành thạo tiếng Việt và tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết).

• Sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng.

• Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm phiên dịch trong các dự án đầu tư của doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam.

• Yêu cầu trình độ HSK cấp 5 trở lên, thành thạo nghe, nói, đọc, viết tiếng Trung

任职要求：

1、本科及以上学历，越南语及中文听说读写熟练；

2、熟练使用办公软件；

3、有中方企业在越项目翻译经验者优先录用。

Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

Performance bonus

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin