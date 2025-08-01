Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Navigos Search's Client làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

- Tham mưu cho Ban Giám đốc trong công tác điều hành và quản lý Nhà máy. Quản lý toàn diện hoạt động sản xuất, kiểm soát quy trình và chất lượng sản phẩm.

- Lập kế hoạch và tổ chức sản xuất theo đơn hàng, kế hoạch tháng/quý.

- Giám sát, đôn đốc các bộ phận thực hiện đúng quy trình và đảm bảo hiệu quả công việc.

- Hoạch định và chỉ đạo tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực theo kế hoạch đã phê duyệt.

- Xây dựng và triển khai các quy chế điều hành, quy trình sản xuất, quy phạm kỹ thuật và chính sách khen thưởng – kỷ luật.

- Hướng dẫn, giám sát nhân viên thực hiện quy trình sản xuất và kiểm soát theo hệ thống ISO 9001.

- Báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.

- Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về toàn bộ hoạt động của Nhà máy.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.