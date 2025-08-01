Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Navigos Search's Client làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

Navigos Search's Client
Ngày đăng tuyển: 01/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
Navigos Search's Client

Biên phiên dịch tiếng Hàn

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: Bac Giang

- Việt Nam, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Hàn Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham mưu cho Ban Giám đốc trong công tác điều hành và quản lý Nhà máy. Quản lý toàn diện hoạt động sản xuất, kiểm soát quy trình và chất lượng sản phẩm.
- Lập kế hoạch và tổ chức sản xuất theo đơn hàng, kế hoạch tháng/quý.
- Giám sát, đôn đốc các bộ phận thực hiện đúng quy trình và đảm bảo hiệu quả công việc.
- Hoạch định và chỉ đạo tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực theo kế hoạch đã phê duyệt.
- Xây dựng và triển khai các quy chế điều hành, quy trình sản xuất, quy phạm kỹ thuật và chính sách khen thưởng – kỷ luật.
- Hướng dẫn, giám sát nhân viên thực hiện quy trình sản xuất và kiểm soát theo hệ thống ISO 9001.
- Báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.
- Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về toàn bộ hoạt động của Nhà máy.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thông thạo tiếng Anh hoặc tiếng Hàn (ưu tiên tiếng Hàn);
- Trên 10 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương trong ngành điện tử;
- Có chuyên môn về lĩnh vực kỹ thuật, điện tử là một lợi thế.

Tại Navigos Search's Client Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search's Client

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Navigos Search's Client

Navigos Search's Client

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà V building, 125-127 Bà Triệu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

