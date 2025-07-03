Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty Cổ Phần Hyundai Aluminum Vina làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Hàn Tại Công Ty Cổ Phần Hyundai Aluminum Vina
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Thái Nguyên: Thái Nguyên, Vietnam, Thành phố Thái Nguyên
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Hàn Với Mức Lương Thỏa thuận
- Vận hành và quản lý hạ tầng (server, mạng, NAS, CCTV, v.v.)
- Quản lý tài sản CNTT (phần cứng, phần mềm)
- Hỗ trợ người dùng và vận hành Helpdesk
- Quản lý tài khoản và dữ liệu (Groupware, Microsoft 365, v.v.)
- Soạn thảo phiếu đề xuất, thực hiện ngân sách và quản lý yêu cầu mua sắm
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu ứng viên:
- Kinh nghiệm: từ 3-5 năm trở lên, trong đó có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý
- Học vấn: Tốt nghiệp đại học hệ chính quy (4 năm) trở lên
- Chuyên ngành: CNTT hoặc lĩnh vực liên quan
- Ngôn ngữ: Sử dụng tốt tiếng Hàn
Ưu tiên:
- Có kiến thức toàn diện về hệ thống hạ tầng như máy chủ, mạng, bảo mật
- Có kinh nghiệm vận hành hạ tầng IT tại nhà máy (server, network, v.v.)
- Có khả năng giao tiếp tốt với các bộ phận liên quan và nhà cung cấp dịch vụ
- Thành thạo MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
Tại Công Ty Cổ Phần Hyundai Aluminum Vina Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hyundai Aluminum Vina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
