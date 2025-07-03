Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty Cổ Phần Hyundai Aluminum Vina làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: Thái Nguyên, Vietnam, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Hàn Với Mức Lương Thỏa thuận

- Vận hành và quản lý hạ tầng (server, mạng, NAS, CCTV, v.v.)

- Quản lý tài sản CNTT (phần cứng, phần mềm)

- Hỗ trợ người dùng và vận hành Helpdesk

- Quản lý tài khoản và dữ liệu (Groupware, Microsoft 365, v.v.)

- Soạn thảo phiếu đề xuất, thực hiện ngân sách và quản lý yêu cầu mua sắm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên:

- Kinh nghiệm: từ 3-5 năm trở lên, trong đó có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý

- Học vấn: Tốt nghiệp đại học hệ chính quy (4 năm) trở lên

- Chuyên ngành: CNTT hoặc lĩnh vực liên quan

- Ngôn ngữ: Sử dụng tốt tiếng Hàn

Ưu tiên:

- Có kiến thức toàn diện về hệ thống hạ tầng như máy chủ, mạng, bảo mật

- Có kinh nghiệm vận hành hạ tầng IT tại nhà máy (server, network, v.v.)

- Có khả năng giao tiếp tốt với các bộ phận liên quan và nhà cung cấp dịch vụ

- Thành thạo MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)

Tại Công Ty Cổ Phần Hyundai Aluminum Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hyundai Aluminum Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin