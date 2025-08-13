Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Seoul Semiconductor Vina làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Khu Công Nghiệp Đồng Văn 1, Bạch Thượng, Duy Tiên, Hà Nam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Hàn Với Mức Lương Thỏa thuận

Công ty Seoul Semiconductor đang tìm kiếm người phiên dịch tiếng Hàn Quốc có kinh nghiệm trong ngành công nghiệp sản xuất.

*Chi tiết sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đằng/ đại học chuyên ngành tiếng Hàn Quốc - Chấp nhận ứng viên là sinh viên mới tốt nghiệp, đã có kinh nghiệm làm việc tại các công ty sản xuất là một lợi thế

Tại Seoul Semiconductor Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Seoul Semiconductor Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin