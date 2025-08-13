Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Seoul Semiconductor Vina làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Hàn Tại Seoul Semiconductor Vina
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nam: Khu Công Nghiệp Đồng Văn 1, Bạch Thượng, Duy Tiên, Hà Nam, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Hàn Với Mức Lương Thỏa thuận
Công ty Seoul Semiconductor đang tìm kiếm người phiên dịch tiếng Hàn Quốc có kinh nghiệm trong ngành công nghiệp sản xuất.
*Chi tiết sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cao đằng/ đại học chuyên ngành tiếng Hàn Quốc - Chấp nhận ứng viên là sinh viên mới tốt nghiệp, đã có kinh nghiệm làm việc tại các công ty sản xuất là một lợi thế
Tại Seoul Semiconductor Vina Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Seoul Semiconductor Vina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
GG Dịch: Dùng Google Translate dịch CV để Tìm Việc Global
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI