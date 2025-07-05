Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Cty TNHH HANLIM VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 903B3 floors, H9CT1 Starlake, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Hàn Với Mức Lương Thỏa thuận

- Dịch cho giám đốc thiết kế người Hàn Quốc trong quá trình làm việc với team thiết kế Việt Nam

- Dịch các bản vẽ thiết kế hoặc nội dung yêu cầu thiết kế

- Thông dịch Việt -> Hàn và ngược lại trong các cuộc họp hoặc hội thảo

- Biên dịch và soạn thảo các hồ sơ, tài liệu, hợp đồng liên quan trong quá trình làm việc

- Thông dịch cho cấp trên và team khi gặp đối tác, khách hàng

- Hỗ trợ các công việc thuộc bộ phận admin dưới sự hướng dẫn chỉ đạo từ văn phòng điều hành Hồ Chí Minh

- Thông dịch/ biên dịch khi có yêu cầu từ cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Hàn hoặc có Topik 4 trở lên

- Có thể dịch trôi chảy từ Việt -> Hàn và ngược lại trong các cuộc họp và trao đổi nội bộ team

- Kỹ năng soạn thảo văn bản, hợp đồng bằng tiếng Việt và Hàn

- Có thể sử dụng tốt các phần mềm văn phòng

- Có thể chịu áp lực khi làm việc với cường độ cao

- Kỹ năng xử lý tình huống độc lập

- Biết tiếng Anh là một lợi thế

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành thiết kế, xây dựng, BĐS

Tại Cty TNHH HANLIM VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thỏa thuận theo năng lực

• Xét điều kiện tăng lương hàng năm dựa trên KPI

• Thưởng tháng 13 vào dịp cuối năm

• Phép năm theo luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty TNHH HANLIM VIETNAM

