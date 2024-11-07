Tuyển Biên phiên dịch Công ty cổ phần sở giao dịch hàng hóa Việt Nam toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 23 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Long Biên

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Dịch các tài liệu kỹ thuật, hợp đồng, hướng dẫn sử dụng, tài liệu dự án, và các tài liệu khác từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại.

Thực hiện phiên dịch trong các cuộc họp, hội thảo, hội nghị trực tuyến và trực tiếp giữa các đối tác, khách hàng và đội ngũ kỹ thuật IT.

Hỗ trợ đội ngũ kỹ thuật trong việc biên soạn, chỉnh sửa và hoàn thiện các tài liệu kỹ thuật bằng cả tiếng Trung và tiếng Việt.

Cung cấp tư vấn về ngôn ngữ và văn hóa để đảm bảo nội dung dịch thuật phù hợp với thị trường mục tiêu.

Thường xuyên cập nhật và nắm vững các thuật ngữ chuyên ngành IT để đảm bảo chất lượng dịch thuật.

Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến dịch thuật theo yêu cầu của cấp trên.

Tốt nghiệp trường Đại học chuyên ngành ngôn ngữ hoặc các chuyên ngành liên quan;

Tốt nghiệp trường Đại học chuyên ngành ngôn ngữ hoặc các chuyên ngành liên quan;

Trình độ HSK5 trở lên;

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm dịch thuật trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin hoặc các lĩnh vực liên quan;

Ưu tiên Ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc với các dự án phần mềm hoặc các công ty Fintech.

Thành thạo tiếng Trung (cả 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết), đặc biệt là khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật;

Tại Công ty cổ phần sở giao dịch hàng hóa Việt Nam toàn cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc theo giờ hành chính, thứ 2 – thứ 6, 8h-17h, nghỉ trưa 1 tiếng;

Tham gia các khóa đào tạo về chuyên ngành hàng hóa phái sinh, giao dịch hàng hóa;

Tham gia các hoạt động dã ngoại, phát triển đội nhóm làm việc, sinh nhật và tiệc tổng kết năm;

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hiện hành;

Được hưởng các chế độ, chính sách khác theo Nội quy quy chế của Công ty đã được ban hành;

Mức lương: theo thỏa thuận.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần sở giao dịch hàng hóa Việt Nam toàn cầu

