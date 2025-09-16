Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 16/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/10/2025
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam

Biên phiên dịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc: Nhà máy Daewoo Bus, Phúc Yên, đường Lý Nam Đế, phường Phúc Thắng, thành phô Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

- gần khu đô thị TMS)

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Bộ phận: Văn phòng quản lý chất lượng
A. Phiên dịch (nói):
Phiên dịch trực tiếp giữa người Hàn và người Việt trong các cuộc họp, hội thảo, đào tạo, làm việc tại nhà máy hoặc các chuyến công tác.
Hỗ trợ phiên dịch trong các buổi tiếp khách, đàm phán với đối tác, kiểm tra chất lượng, đánh giá nhà cung cấp,...
B. Biên dịch (viết):
Dịch tài liệu từ tiếng Hàn sang tiếng Việt và ngược lại: hợp đồng, email, báo cáo, tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn vận hành, quy trình làm việc,...
Soạn thảo và dịch các văn bản nội bộ, thông báo, thông tin đào tạo, tài liệu hành chính.
C. Công việc hỗ trợ khác:
Hỗ trợ người Hàn làm việc với các bộ phận khác.
Hỗ trợ công tác nhân sự, hành chính hoặc sản xuất khi có yêu cầu.
Tham gia tổ chức sự kiện, đón tiếp đối tác, khách hàng Hàn Quốc
Quyền lợi làm việc:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam

Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN9, KCN Khai Quang, P Khai Quang, tp Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm