Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Bộ phận: Văn phòng quản lý chất lượng

A. Phiên dịch (nói):

Phiên dịch trực tiếp giữa người Hàn và người Việt trong các cuộc họp, hội thảo, đào tạo, làm việc tại nhà máy hoặc các chuyến công tác.

Hỗ trợ phiên dịch trong các buổi tiếp khách, đàm phán với đối tác, kiểm tra chất lượng, đánh giá nhà cung cấp,...

B. Biên dịch (viết):

Dịch tài liệu từ tiếng Hàn sang tiếng Việt và ngược lại: hợp đồng, email, báo cáo, tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn vận hành, quy trình làm việc,...

Soạn thảo và dịch các văn bản nội bộ, thông báo, thông tin đào tạo, tài liệu hành chính.

C. Công việc hỗ trợ khác:

Hỗ trợ người Hàn làm việc với các bộ phận khác.

Hỗ trợ công tác nhân sự, hành chính hoặc sản xuất khi có yêu cầu.

Tham gia tổ chức sự kiện, đón tiếp đối tác, khách hàng Hàn Quốc

Quyền lợi làm việc: