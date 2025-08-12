Tuyển Biên phiên dịch Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Trần Hồng Quân HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
Trần Hồng Quân HOLDINGS

Biên phiên dịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Trần Hồng Quân HOLDINGS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 36, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

* Hỗ trợ quản lý dự án:
- Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu và công văn liên quan đến dự án.
- Thu thập, theo dõi tiến độ và tình hình thực hiện dự án để báo cáo BLĐ
- Quản lý các hồ sơ, văn bản đi và đến của dự án (trong nước & ngoài nước)
- Ghi chép và tổ chức các cuộc họp, làm báo cáo định kỳ.
* Biên dịch tài liệu:
- Thực hiện vai trò phiên dịch tiếng Anh, dịch các tài liệu song ngữ Việt – Anh
- Đảm bảo chất lượng bản dịch, giữ nguyên ý nghĩa và văn phong.
* Phiên dịch:
- Thư ký cuộc họp, giám sát việc triển khai các nội dung cuộc họp theo yêu cầu.
- Lập và báo cáo các lịch công tác theo quy định và theo yêu cầu.
* Xử lý thư từ và liên lạc:
- Quản lý và xử lý thư từ, email, và các hình thức liên lạc khác. Đảm bảo thông tin được truyền
đạt kịp thời và chính xác đến Ban lãnh đạo. Hàng ngày truy cập email Chủ tịch, ghi nhận,
thông báo tới nhóm trợ lý, lãnh đạo có liên quan, đảm bảo email chuyên môn được ghi nhận
đầy đủ.
- Báo cáo đến Chủ tịch các email đến trong ngày, người phụ trách báo cáo email chi tiết đến Chủ
tịch. Soạn thảo email theo yêu cầu của Ban lãnh đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Trần Hồng Quân HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trần Hồng Quân HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trần Hồng Quân HOLDINGS

Trần Hồng Quân HOLDINGS

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa tháp Khách sạn, số 36 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam|

