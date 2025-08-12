Tuyển Biên phiên dịch Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

* Hỗ trợ quản lý dự án:

- Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu và công văn liên quan đến dự án.

- Thu thập, theo dõi tiến độ và tình hình thực hiện dự án để báo cáo BLĐ

- Quản lý các hồ sơ, văn bản đi và đến của dự án (trong nước & ngoài nước)

- Ghi chép và tổ chức các cuộc họp, làm báo cáo định kỳ.

* Biên dịch tài liệu:

- Thực hiện vai trò phiên dịch tiếng Anh, dịch các tài liệu song ngữ Việt – Anh

- Đảm bảo chất lượng bản dịch, giữ nguyên ý nghĩa và văn phong.

* Phiên dịch:

- Thư ký cuộc họp, giám sát việc triển khai các nội dung cuộc họp theo yêu cầu.

- Lập và báo cáo các lịch công tác theo quy định và theo yêu cầu.

* Xử lý thư từ và liên lạc:

- Quản lý và xử lý thư từ, email, và các hình thức liên lạc khác. Đảm bảo thông tin được truyền

đạt kịp thời và chính xác đến Ban lãnh đạo. Hàng ngày truy cập email Chủ tịch, ghi nhận,

thông báo tới nhóm trợ lý, lãnh đạo có liên quan, đảm bảo email chuyên môn được ghi nhận

đầy đủ.

- Báo cáo đến Chủ tịch các email đến trong ngày, người phụ trách báo cáo email chi tiết đến Chủ

tịch. Soạn thảo email theo yêu cầu của Ban lãnh đạo