Tuyển Biên phiên dịch Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,800 - 2,500 USD

Mức lương 1,800 - 2,500 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hà Nội – Bắc Ninh: Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội – Bắc Ninh: Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 1,800 - 2,500 USD

- Giám sát và tối ưu hóa toàn bộ quy trình tuyển dụng

- Xây dựng và triển khai chiến lược nhân sự, chính sách và quy trình nội bộ

- Quản lý mối quan hệ lao động, xử lý các tranh chấp, khiếu nại một cách hiệu quả

- Đảm bảo sự tuân thủ của công ty với các quy định pháp luật lao động tại Việt Nam

- Triển khai các chương trình phúc lợi, đánh giá hiệu suất và đào tạo nhân viên

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tích cực và môi trường làm việc chuyên nghiệp

Với Mức Lương 1,800 - 2,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên các ngành: Quản trị Nhân sự, Quản trị Kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan

- Ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành sản xuất

- Am hiểu về chiến lược nhân sự, xây dựng quy trình và luật lao động Việt Nam

- Có khả năng xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo nhân viên

- Thành thạo tiếng Trung để giao tiếp nội bộ, có kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt

- Thành thạo các phần mềm văn phòng (MS Office) và hệ thống quản lý nhân sự (HRMS)

Tại Navigos Search's Client Thì Được Hưởng Những Gì

thu nhập $ 1,800-2,500 /tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search's Client

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin