Tuyển Biên phiên dịch Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,800 - 2,500 USD

Navigos Search's Client
Ngày đăng tuyển: 12/06/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/07/2025
Navigos Search's Client

Biên phiên dịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Navigos Search's Client

Mức lương
1,800 - 2,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội – Bắc Ninh: Quận Hai Bà Trưng

- Hà Nội – Bắc Ninh: Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 1,800 - 2,500 USD

- Giám sát và tối ưu hóa toàn bộ quy trình tuyển dụng
- Xây dựng và triển khai chiến lược nhân sự, chính sách và quy trình nội bộ
- Quản lý mối quan hệ lao động, xử lý các tranh chấp, khiếu nại một cách hiệu quả
- Đảm bảo sự tuân thủ của công ty với các quy định pháp luật lao động tại Việt Nam
- Triển khai các chương trình phúc lợi, đánh giá hiệu suất và đào tạo nhân viên
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tích cực và môi trường làm việc chuyên nghiệp

Với Mức Lương 1,800 - 2,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên các ngành: Quản trị Nhân sự, Quản trị Kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan
- Ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành sản xuất
- Am hiểu về chiến lược nhân sự, xây dựng quy trình và luật lao động Việt Nam
- Có khả năng xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo nhân viên
- Thành thạo tiếng Trung để giao tiếp nội bộ, có kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt
- Thành thạo các phần mềm văn phòng (MS Office) và hệ thống quản lý nhân sự (HRMS)

 
 

 

 

Tại Navigos Search's Client Thì Được Hưởng Những Gì

thu nhập $ 1,800-2,500 /tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search's Client

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Navigos Search's Client

Navigos Search's Client

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà V building, 125-127 Bà Triệu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

