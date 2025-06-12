Tuyển Biên phiên dịch Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,800 - 2,500 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Navigos Search's Client
- Hà Nội – Bắc Ninh: Quận Hai Bà Trưng
- Hà Nội – Bắc Ninh: Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 1,800 - 2,500 USD
- Giám sát và tối ưu hóa toàn bộ quy trình tuyển dụng
- Xây dựng và triển khai chiến lược nhân sự, chính sách và quy trình nội bộ
- Quản lý mối quan hệ lao động, xử lý các tranh chấp, khiếu nại một cách hiệu quả
- Đảm bảo sự tuân thủ của công ty với các quy định pháp luật lao động tại Việt Nam
- Triển khai các chương trình phúc lợi, đánh giá hiệu suất và đào tạo nhân viên
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tích cực và môi trường làm việc chuyên nghiệp
Với Mức Lương 1,800 - 2,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên các ngành: Quản trị Nhân sự, Quản trị Kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan
- Ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành sản xuất
- Am hiểu về chiến lược nhân sự, xây dựng quy trình và luật lao động Việt Nam
- Có khả năng xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo nhân viên
- Thành thạo tiếng Trung để giao tiếp nội bộ, có kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt
- Thành thạo các phần mềm văn phòng (MS Office) và hệ thống quản lý nhân sự (HRMS)
Tại Navigos Search's Client Thì Được Hưởng Những Gì
thu nhập $ 1,800-2,500 /tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search's Client
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
