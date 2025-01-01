Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam

banner-company

Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam

100 - 499 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam

Công ty TNHH xe buýt Daewoo Việt Nam là công ty 100% vốn đầu tư của tập đoàn xe buýt Daewoo Hàn Quốc với hơn 60 năm xây dựng và phát triển, đã trở thành một thương hiệu uy tín và có thị phần lớn nhất tại Hàn Quốc và nhiều nước trên thế giới. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của công ty là sản xuất, lắp ráp xe buýt, và phương tiện công cộng chất lượng cao. Sau hơn mười năm có mặt tại thị trường, công ty TNHH xe buýt Daewoo Việt Nam vinh dự là một trong bốn nhà sản xuất xe buýt hàng đầu của Việt Nam. Sản phẩm của công ty là các loại xe buýt có thương hiệu nổi tiếng chính hãng với chất lượng cao và hiện đại, tiện nghi cùng với mẫu mã luôn được cải tiến để phù hợp với nhu cầu của khách hàng Việt Nam. Các loại xe buýt thành phố và xe khách đã dần dần chinh phục được cảm tình của những khách hàng khó tính nhất tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Với phương châm tất cả vì sự phát triển của ngành vận tải hành khách Việt Nam, công ty chúng tôi đang và sẽ giới thiệu với khách hàng các loại xe phù hợp với thị trường chất lượng cao và dịch vụ bán hàng, dịch vụ sau bán hàng cũng như chế độ hậu mãi luôn được cái thiện. Công ty TNHH xe buýt Daewoo Việt Nam là công ty 100% vốn đầu tư của tập đoàn xe buýt Daewoo Hàn Quốc với hơn 60 năm xây dựng và phát triển, đã trở thành một thương hiệu uy tín và có thị phần lớn nhất tại Hàn Quốc và nhiều nước trên thế giới. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của công ty là sản xuất, lắp ráp xe buýt, và phương tiện công cộng chất lượng cao. Sau hơn mười năm có mặt tại thị trường, công ty TNHH xe buýt Daewoo Việt Nam vinh dự là một trong bốn nhà sản xuất xe buýt hàng đầu của Việt Nam. Sản phẩm của công ty là các loại xe buýt có thương hiệu nổi tiếng chính hãng với chất lượng cao và hiện đại, tiện nghi cùng với mẫu mã luôn được cải tiến để phù hợp với nhu cầu của khách hàng Việt Nam. Các loại xe buýt thành phố và xe khách đã dần dần chinh phục được cảm tình của những khách hàng khó tính nhất tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Với phương châm tất cả vì sự phát triển của ngành vận tải hành khách Việt Nam, công ty chúng tôi đang và sẽ giới thiệu với khách hàng các loại xe phù hợp với thị trường chất lượng cao và dịch vụ bán hàng, dịch vụ sau bán hàng cũng như chế độ hậu mãi luôn được cái thiện. Xem thêm

Tin tuyển dụng Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam

Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam

Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam

Hạn nộp: 16/10/2025

Vĩnh Phúc Thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING

Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING

Hạn nộp: 31/10/2025

Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA

Hạn nộp: 17/10/2025

Hà Nội 2 - 4 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu

Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Cty Cổ phần Blueco toàn cầu

Hạn nộp: 17/10/2025

Hà Nội 3 - 5 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Hạn nộp: 17/10/2025

Hà Nội 18 - 26 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị

Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị

Hạn nộp: 17/10/2025

Hồ Chí Minh 60 - 80 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid

Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Cty TNHH tư vấn Ganeshaid

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Lô CN9, KCN Khai Quang, P Khai Quang, tp Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/cong-ty-tnhh-xe-buyt-daewoo-viet-nam-ntd145944
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH ATP Pacific Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH ATP Pacific Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 8 - 40 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT
8 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Lào Cai thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN MINH PRO làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 5 - 7 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN MINH PRO
5 - 6.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH Thiết kế và xây dựng SBS làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Thiết kế và xây dựng SBS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TM&DV GLFOODS làm việc tại Nghệ An thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TM&DV GLFOODS
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty TNHH Manpower Việt Nam - Hồ Chí Minh làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty TNHH Manpower Việt Nam - Hồ Chí Minh
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ECRM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ECRM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát sản xuất Công ty TNHH Manpower Việt Nam - Hồ Chí Minh làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty TNHH Manpower Việt Nam - Hồ Chí Minh
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH 5677 làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH 5677
18 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 6 - 7 Triệu CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM
6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Aroki làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Aroki
8 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm