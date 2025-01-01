Giới thiệu Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam

Công ty TNHH xe buýt Daewoo Việt Nam là công ty 100% vốn đầu tư của tập đoàn xe buýt Daewoo Hàn Quốc với hơn 60 năm xây dựng và phát triển, đã trở thành một thương hiệu uy tín và có thị phần lớn nhất tại Hàn Quốc và nhiều nước trên thế giới. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của công ty là sản xuất, lắp ráp xe buýt, và phương tiện công cộng chất lượng cao. Sau hơn mười năm có mặt tại thị trường, công ty TNHH xe buýt Daewoo Việt Nam vinh dự là một trong bốn nhà sản xuất xe buýt hàng đầu của Việt Nam. Sản phẩm của công ty là các loại xe buýt có thương hiệu nổi tiếng chính hãng với chất lượng cao và hiện đại, tiện nghi cùng với mẫu mã luôn được cải tiến để phù hợp với nhu cầu của khách hàng Việt Nam. Các loại xe buýt thành phố và xe khách đã dần dần chinh phục được cảm tình của những khách hàng khó tính nhất tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Với phương châm tất cả vì sự phát triển của ngành vận tải hành khách Việt Nam, công ty chúng tôi đang và sẽ giới thiệu với khách hàng các loại xe phù hợp với thị trường chất lượng cao và dịch vụ bán hàng, dịch vụ sau bán hàng cũng như chế độ hậu mãi luôn được cái thiện.