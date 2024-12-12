Tuyển Buồng phòng Công ty TNHH Akzonobel coatings Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Akzonobel coatings Viet Nam
Ngày đăng tuyển: 12/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/01/2025
Công ty TNHH Akzonobel coatings Viet Nam

Buồng phòng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Buồng phòng Tại Công ty TNHH Akzonobel coatings Viet Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Buồng phòng Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả Công việc
· Cùng với ASM AkzoNobel xây dựng chỉ tiêu bán hàng cho từng DSRs dựa trên chỉ tiêu năm cũng như lịch sử bán hàng của từng địa bàn
· Cùng với ASM AkzoNobel phân tuyến bán hàng và lập kế hoạch thăm viếng thị trường cho từng DSRs dựa trên chỉ tiêu năm cũng như lịch sử bán hàng của từng địa bàn.
· Triển khai và giám sát các hoạt động bán hàng từ NPP ra thị trường
· Quản lý và theo dõi việc thu hồi công nợ trên thị trường
· Phân tích, đánh giá tiềm năng thị trường và cùng với ASM của AkzoNobel đưa ra các kế hoạch phát triển phù hợp với định hướng của AkzoNobel
· Đảm bảo hiệu quả của DSR trong việc phát triển kênh ( Điểm bán thường trực
Mở mới
effective call - Tỷ lệ thành công của cuộc viếng thăm
· Xây dựng quan hệ bán hàng với retailers
· Cập nhật thông tin thị trường, các hoạt động của đối thủ cạnh tranh,
· Tổng hợp, cập nhật báo cáo đầy đủ và đúng thời hạn
· Họp nhân viên DSR kết hợp với TO vào mỗi sáng đầu ngày
· Đi thị trường cùng nhân viên DSR
· Chịu trách nhiệm đào tạo/hướng dẫn cho nhân viên DSRs
· Khen ngợi và động viên nhân viên kịp thời

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc
· Tốt nghiệp Đại học
· Thành thạo vi tính VP (Word/Excel/PPt)
· Ba năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý
· Giao tiếp tốt
· Kỹ năng thương lượng
· Kỹ năng phân tích và đọc hiểu các báo cáo tài chính
· Kỹ năng trình bày
· Kỹ năng quản lý và lãnh đạo nhân viên
· Sẳn sàng di chuyển trong công việc

Tại Công ty TNHH Akzonobel coatings Viet Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Akzonobel coatings Viet Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Akzonobel coatings Viet Nam

Công ty TNHH Akzonobel coatings Viet Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 7, Kcn amata, Tp Biên Hoà, Đồng Nai

