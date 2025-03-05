Tuyển Buồng phòng CÔNG TY TNHH LENS OPTIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH LENS OPTIC
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY TNHH LENS OPTIC

Buồng phòng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Buồng phòng Tại CÔNG TY TNHH LENS OPTIC

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 204 Trần Quốc Thảo Q3 HCM, Quận 3

Mô Tả Công Việc Buồng phòng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Sáng tạo nội dung trên kênh TikTok phù hợp với ngành hàng
Chạy và tối ưu hoá quảng cáo TikTok Ads (tối ưu CPA, tỉ lệ chuyển đổi, CPO...)
Hỗ trợ sản xuất nội dung, lên kịch bản quay cho Livestream & Video
Đề xuất ý tưởng nội dung giúp gia tăng tương tác & đơn hàng
Vận hành sàn TikTok shop, phối hợp với team marketing lên các chương trình KM, hợp tác với KOL, influencers, tăng doanh thu, tối ưu chi phí QC
Tự tin diễn xuất chụp ảnh, quay video, livestream trên TikTok

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 6 tháng - 1 năm làm việc trên nền tảng TikTok
Tự tin diễn xuất trước ống kính, lanh lợi, hoạt bát
Có khả năng bắt trend, sáng tạo nội dung viral
Làm việc có trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH LENS OPTIC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10-12 tr + thưởng KPI
Thử việc 2 tháng, 85% lương chính thức
12 ngày phép năm
Môi trường làm việc sáng tạo, trẻ trung, không gò bó, hoà đồng
Chế độ phúc lợi đầy đủ: Thưởng, du lịch, nghỉ phép, bảo hiểm theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LENS OPTIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LENS OPTIC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 204 Trần Quốc Thảo Q3, HCM

