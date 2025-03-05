Tuyển Buồng phòng CÔNG TY TNHH LENS OPTIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 204 Trần Quốc Thảo Q3 HCM, Quận 3

Mô Tả Công Việc

Sáng tạo nội dung trên kênh TikTok phù hợp với ngành hàng

Chạy và tối ưu hoá quảng cáo TikTok Ads (tối ưu CPA, tỉ lệ chuyển đổi, CPO...)

Hỗ trợ sản xuất nội dung, lên kịch bản quay cho Livestream & Video

Đề xuất ý tưởng nội dung giúp gia tăng tương tác & đơn hàng

Vận hành sàn TikTok shop, phối hợp với team marketing lên các chương trình KM, hợp tác với KOL, influencers, tăng doanh thu, tối ưu chi phí QC

Tự tin diễn xuất chụp ảnh, quay video, livestream trên TikTok

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm 6 tháng - 1 năm làm việc trên nền tảng TikTok

Tự tin diễn xuất trước ống kính, lanh lợi, hoạt bát

Có khả năng bắt trend, sáng tạo nội dung viral

Làm việc có trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc

Quyền Lợi

Thu nhập: 10-12 tr + thưởng KPI

Thử việc 2 tháng, 85% lương chính thức

12 ngày phép năm

Môi trường làm việc sáng tạo, trẻ trung, không gò bó, hoà đồng

Chế độ phúc lợi đầy đủ: Thưởng, du lịch, nghỉ phép, bảo hiểm theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển

