Tuyển Buồng phòng Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe

Buồng phòng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Buồng phòng Tại Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Khách Sạn 5 sao Lachateau, 05 Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, Quận 8

Mô Tả Công Việc Buồng phòng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào quá trình phỏng vấn, tuyển chọn nhân sự bộ phận.
Tham gia xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các khóa đào tạo quy trình, nghiệp vụ cho nhân viên bộ phận, kiểm tra và giám sát nhân viên việc tuân thủ đúng các quy trình phục vụ khách.
Tổ chức phân công công việc cho Giám sát và nhân viên trong bộ phận.
Kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả hoạt động và năng lực của các nhân viên trong bộ phận theo định kỳ.
Kiểm tra và giám sát việc đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên mới.
Kiểm tra đồng phục, tác phong, thời gian làm việc của nhân viên bộ phận.
Kiểm tra nơi làm việc hàng ngày ngăn nắp và sạch sẽ.
Kiểm tra trang thiết máy móc, vật dụng luôn trong tình trạng sẵn sàng phục vụ khách.
Kiểm tra danh phòng khách đến, phòng khách đi và phòng khách ở, những yêu cầu của khách trên hệ thống để đảm bảo thông tin được cập nhật chính xác.
Cùng với Trưởng BP chuẩn bị các công tác đón tiếp khách VIP, khách đoàn, khách ở dài hạn, đảm bảo khách luôn hài lòng với chất lượng dịch vụ của khách sạn.
Giải quyết kịp thời những yêu cầu khó của khách, những phàn nàn mà nhân viên cấp dưới không giải quyết được, phối hợp với các bộ phận liên quan đáp ứng tốt nhất những yêu cầu.
Thường xuyên kiểm tra nhật ký công việc của bộ phận để đảm bảo mọi hoạt động được hoàn thành đúng quy trình.
Kiểm tra các báo cáo hàng hóa, tài chính và báo cáo cấp trên theo quy định.
Hỗ trợ triễn khai các hoạt động quảng cáo của khách sạn
Giao tiếp và ứng xử có văn hóa với khách và với tất cả thành viên trong khách sạn. Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với tất cả thành viên trong khách sạn.
Tiết kiệm và nhắc nhở nhân viên có ý thức tiết kiệm.
Tuân thủ và nhắc nhở nhân viên tuân thủ nội quy, quy định của Khách sạn.
Tham gia các cuộc họp giao ban hàng tuần và các cuộc họp khác theo yêu cầu của Ban quản lý.
Tham gia các khóa đào tạo do Trưởng BP, Ban quản lý hoặc Chủ đầu tư tổ chức.
Thực hiện các công việc khác khi được Trưởng BP, Ban quản lý, Chủ đầu tư yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: 30-45
Trình độ học vấn: Đại học hoặc Cao đẳng
Kinh nghiệm: 02 năm ở vị trí tương đương
Anh văn lưu loát, ưu tiên ngoại ngữ phụ
Thành thạo vi tính, phần mềm quản lý khách sạn
Trung thực, năng động
Ngoại hình tốt

Tại Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực
Thưởng: Theo kết quả kinh doanh công ty và mức độ hoàn thành công việc của bản thân
Chế độ phúc lợi khác: Ăn trưa, nghỉ mát, lễ tết,... theo quy định công ty
BHXH: Theo luật lao động hiện hành
Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe

Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 198A Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

