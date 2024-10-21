Tuyển Buồng phòng CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT MỸ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VÀ KHU NGHỈ DƯỠNG làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Buồng phòng Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT MỸ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VÀ KHU NGHỈ DƯỠNG
- Hòa Bình: Ivory Villas & Resort
- Xóm Kẽm, Lâm Sơn, Lương Sơn
Mô Tả Công Việc Buồng phòng Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ Trưởng bộ phận Buồng phòng trong việc quản lý và điều hành hoạt động của bộ phận
Giám sát và đảm bảo chất lượng vệ sinh, an toàn và tiêu chuẩn dịch vụ của tất cả các khu vực công cộng và outlet (Sảnh lễ tân, Nhà hàng, Skybar, Swimming Pool...)
Lập kế hoạch phân công công việc và giám sát nhân viên buồng phòng
Kiểm tra tình trạng phòng, đảm bảo tất cả các phòng đều sạch sẽ và sẵn sàng cho khách
Quản lý việc sử dụng và lưu trữ các vật dụng, thiết bị và hóa chất vệ sinh
Xử lý các yêu cầu đặc biệt của khách và giải quyết khiếu nại liên quan đến dịch vụ buồng phòng
Đào tạo và hướng dẫn nhân viên mới về quy trình làm việc và tiêu chuẩn chất lượng
Tham gia vào quá trình tuyển dụng và đánh giá hiệu suất của nhân viên buồng phòng
Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn và vệ sinh trong khách sạn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị Khách sạn hoặc các ngành liên quan
Kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt và hiệu quả
Khả năng cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc
Kiến thức về quy trình giám sát buồng phòng và các tiêu chuẩn vệ sinh resort 4 sao
Hiểu biết về các loại hóa chất vệ sinh và cách sử dụng an toàn, hiệu quả
Kỹ năng giao tiếp và lãnh đạo tốt
Khả năng làm việc dưới áp lực cao và quản lý thời gian hiệu quả
Thành thạo Word, Excel, Powerpoint và phần mềm quản lý khách sạn (Smile)
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT MỸ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VÀ KHU NGHỈ DƯỠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực + Hoa hồng dịch vụ/ tháng
Có chỗ ở cho người ở cách Khu nghỉ dưỡng từ 20km trở lên
Bữa ăn ca miễn phí tại Nhà ăn nhân viên
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc thân thiện, linh hoạt
Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Thưởng các dịp lễ tết và thưởng theo hiệu quả công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT MỸ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VÀ KHU NGHỈ DƯỠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
