Tuyển Buồng phòng CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT MỸ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VÀ KHU NGHỈ DƯỠNG làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT MỸ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VÀ KHU NGHỈ DƯỠNG
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Buồng phòng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hòa Bình: Ivory Villas & Resort

- Xóm Kẽm, Lâm Sơn, Lương Sơn

Hỗ trợ Trưởng bộ phận Buồng phòng trong việc quản lý và điều hành hoạt động của bộ phận Giám sát và đảm bảo chất lượng vệ sinh, an toàn và tiêu chuẩn dịch vụ của tất cả các khu vực công cộng và outlet (Sảnh lễ tân, Nhà hàng, Skybar, Swimming Pool...) Lập kế hoạch phân công công việc và giám sát nhân viên buồng phòng Kiểm tra tình trạng phòng, đảm bảo tất cả các phòng đều sạch sẽ và sẵn sàng cho khách Quản lý việc sử dụng và lưu trữ các vật dụng, thiết bị và hóa chất vệ sinh Xử lý các yêu cầu đặc biệt của khách và giải quyết khiếu nại liên quan đến dịch vụ buồng phòng Đào tạo và hướng dẫn nhân viên mới về quy trình làm việc và tiêu chuẩn chất lượng Tham gia vào quá trình tuyển dụng và đánh giá hiệu suất của nhân viên buồng phòng Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn và vệ sinh trong khách sạn
Ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị Khách sạn hoặc các ngành liên quan Kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt và hiệu quả Khả năng cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc Kiến thức về quy trình giám sát buồng phòng và các tiêu chuẩn vệ sinh resort 4 sao Hiểu biết về các loại hóa chất vệ sinh và cách sử dụng an toàn, hiệu quả Kỹ năng giao tiếp và lãnh đạo tốt Khả năng làm việc dưới áp lực cao và quản lý thời gian hiệu quả Thành thạo Word, Excel, Powerpoint và phần mềm quản lý khách sạn (Smile)
Lương thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực + Hoa hồng dịch vụ/ tháng Có chỗ ở cho người ở cách Khu nghỉ dưỡng từ 20km trở lên Bữa ăn ca miễn phí tại Nhà ăn nhân viên Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật Môi trường làm việc thân thiện, linh hoạt Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm Thưởng các dịp lễ tết và thưởng theo hiệu quả công việc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT MỸ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VÀ KHU NGHỈ DƯỠNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Xóm Kẽm - xã Lâm Sơn - huyện Lương Sơn - tỉnh Hòa Bình.

