Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Ngày đăng tuyển: 28/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN

Buồng phòng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Buồng phòng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Long An: Ấp 3, Xã Bình Hòa Nam, Đức Huệ, Huyện Đức Huệ

Mô Tả Công Việc Buồng phòng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Quản lý & điều phối công tác lễ tân
- Giám sát toàn bộ hoạt động lễ tân, đảm bảo quy trình check-in, check-out, đặt phòng, thanh toán chính xác, nhanh chóng và chuyên nghiệp.
- Đảm bảo nhân viên lễ tân tuân thủ SOP (quy trình vận hành tiêu chuẩn) về phục vụ khách hàng.
- Hỗ trợ khách và xử lý các tình huống đặc biệt, khiếu nại, yêu cầu dịch vụ ...của khách hàng khi phát sinh.
- Kiểm tra báo cáo đặt phòng, công suất phòng và phối hợp với bộ phận Sales & Marketing để tối ưu doanh thu.
2. Giám sát công tác buồng phòng
- Theo dõi và giám sát công tác vệ sinh, dọn dẹp, bảo trì phòng khách sạn và villa.
- Đảm bảo tiêu chuẩn trong toàn bộ khu vực phòng nghỉ, villa và khuôn viên chung.
- Kiểm tra định kỳ chất lượng phòng trước khi giao khách.
- Điều phối nhân viên buồng phòng để đảm bảo đáp ứng nhu cầu khách, đặc biệt trong giờ cao điểm.
3. Quản lý nhân sự & đào tạo
- Lập kế hoạch phân ca và điều phối nhân sự lễ tân & buồng phòng phù hợp công suất phòng.
- Đào tạo, huấn luyện nhân viên về nghiệp vụ lễ tân, buồng phòng và kỹ năng dịch vụ khách hàng.
- Đánh giá hiệu suất nhân sự, đề xuất thưởng phạt, khen thưởng định kỳ.
4. Phối hợp và báo cáo
- Phối hợp với các bộ phận liên quan: F&B, Sales, Kỹ thuật, Marketing... để đảm bảo chất lượng dịch vụ tổng thể.
- Thực hiện báo cáo hàng ngày, hàng tuần về tình trạng phòng, doanh thu phòng, chất lượng dịch vụ và các vấn đề phát sinh cho GM.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị Khách sạn, Du lịch, hoặc các ngành liên quan.
- Ít nhất 3 - 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Giám sát Lễ tân/Buồng phòng hoặc Trợ lý Quản lý khách sạn/villa/resort.
- Tiếng Anh giao tiếp tốt để phục vụ khách quốc tế (TOEIC ≥ 500 hoặc tương đương).
- Biết thêm tiếng Hàn là 1 lợi thế.
- Thành thạo tin học văn phòng, hệ thống quản lý khách sạn (PMS).
- Ưu tiên ứng viên từng làm việc trong hệ thống khách sạn 4 - 5 sao hoặc resort cao cấp.
- Năng động, chuyên nghiệp, tinh thần phục vụ khách hàng cao.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề, giao tiếp, quản lý đội nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ suất ăn trưa/chiều và chỗ ở ký túc xá cho Cán bộ Nhân viên đầy đủ tiện nghi (miễn phí).
- Đảm bảo đầy đủ chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN,...
- Chính sách phúc lợi hấp dẫn: thưởng lễ, Tết, sinh nhật, hiếu hỷ,... và tham gia công đoàn.
- Thưởng lương tháng 13, 14 tùy theo kết quả kinh doanh.
- Teambuiding hàng năm, cơ hội làm việc và thăng tiến rõ ràng tại Tập Đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Highway N2, Binh Hoa Nam Com., Duc Hue Dist., Long An Province

