Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: Ấp 3, Xã Bình Hòa Nam, Đức Huệ, Huyện Đức Huệ

1. Quản lý & điều phối công tác lễ tân

- Giám sát toàn bộ hoạt động lễ tân, đảm bảo quy trình check-in, check-out, đặt phòng, thanh toán chính xác, nhanh chóng và chuyên nghiệp.

- Đảm bảo nhân viên lễ tân tuân thủ SOP (quy trình vận hành tiêu chuẩn) về phục vụ khách hàng.

- Hỗ trợ khách và xử lý các tình huống đặc biệt, khiếu nại, yêu cầu dịch vụ ...của khách hàng khi phát sinh.

- Kiểm tra báo cáo đặt phòng, công suất phòng và phối hợp với bộ phận Sales & Marketing để tối ưu doanh thu.

2. Giám sát công tác buồng phòng

- Theo dõi và giám sát công tác vệ sinh, dọn dẹp, bảo trì phòng khách sạn và villa.

- Đảm bảo tiêu chuẩn trong toàn bộ khu vực phòng nghỉ, villa và khuôn viên chung.

- Kiểm tra định kỳ chất lượng phòng trước khi giao khách.

- Điều phối nhân viên buồng phòng để đảm bảo đáp ứng nhu cầu khách, đặc biệt trong giờ cao điểm.

3. Quản lý nhân sự & đào tạo

- Lập kế hoạch phân ca và điều phối nhân sự lễ tân & buồng phòng phù hợp công suất phòng.

- Đào tạo, huấn luyện nhân viên về nghiệp vụ lễ tân, buồng phòng và kỹ năng dịch vụ khách hàng.

- Đánh giá hiệu suất nhân sự, đề xuất thưởng phạt, khen thưởng định kỳ.

4. Phối hợp và báo cáo

- Phối hợp với các bộ phận liên quan: F&B, Sales, Kỹ thuật, Marketing... để đảm bảo chất lượng dịch vụ tổng thể.

- Thực hiện báo cáo hàng ngày, hàng tuần về tình trạng phòng, doanh thu phòng, chất lượng dịch vụ và các vấn đề phát sinh cho GM.

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị Khách sạn, Du lịch, hoặc các ngành liên quan.

- Ít nhất 3 - 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Giám sát Lễ tân/Buồng phòng hoặc Trợ lý Quản lý khách sạn/villa/resort.

- Tiếng Anh giao tiếp tốt để phục vụ khách quốc tế (TOEIC ≥ 500 hoặc tương đương).

- Biết thêm tiếng Hàn là 1 lợi thế.

- Thành thạo tin học văn phòng, hệ thống quản lý khách sạn (PMS).

- Ưu tiên ứng viên từng làm việc trong hệ thống khách sạn 4 - 5 sao hoặc resort cao cấp.

- Năng động, chuyên nghiệp, tinh thần phục vụ khách hàng cao.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề, giao tiếp, quản lý đội nhóm.

Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ suất ăn trưa/chiều và chỗ ở ký túc xá cho Cán bộ Nhân viên đầy đủ tiện nghi (miễn phí).

- Đảm bảo đầy đủ chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN,...

- Chính sách phúc lợi hấp dẫn: thưởng lễ, Tết, sinh nhật, hiếu hỷ,... và tham gia công đoàn.

- Thưởng lương tháng 13, 14 tùy theo kết quả kinh doanh.

- Teambuiding hàng năm, cơ hội làm việc và thăng tiến rõ ràng tại Tập Đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển

