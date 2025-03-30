Tuyển Buồng phòng CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/04/2025
CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN

Buồng phòng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Buồng phòng Tại CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: Flamingo Linh Trường, Hoằng Trường, Hoằng Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Buồng phòng Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và phân bổ kế hoạch công việc của Bộ phận trong phạm vi quản lý.
Tổ chức triển khai và kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch.
Thường xuyên nghiên cứu, đánh giá việc thực hiện kế hoạch.
Tổ chức triển khai, kiểm soát việc lập và thực hiện ngân sách của Bộ phận trong phạm vi quản lý.
Thường xuyên đánh giá việc lập và thực hiện ngân sách, kịp thời đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả.
Tham gia xây dựng bộ máy (cơ cấu tổ chức, định biên, chức năng nhiệm vụ, mô tả công việc, chính sách nhân sự liên quan) cho Bộ phận trong phạm vi quản lý. Thường xuyên đánh giá hiệu quả của bộ máy để có các đề xuất điều chỉnh.
Tham gia công tác tuyển dụng, đào tạo nhân sự cho Bộ phận.
Thường xuyên đánh giá hiệu quả, chất lượng nhân sự trong phạm vi quản lý.
Xây dựng đội ngũ nhân sự gắn kết, đồng lòng.
Tổ chức xây dựng, cập nhật hệ thống quy định, quy chế trong phạm vi quản lý.
Tuân thủ và kiểm soát việc tuân thủ nội quy, quy định, quy chế của CBNV dưới quyền.
Nhận diện và kiểm soát tốt các rủi ro có thể phát sinh trong công việc thuộc phạm vi quản lý.
Hỗ trợ Trưởng Bộ phận trong công tác điều hành, quản lý mảng Buồng Phòng.
Đại diện, điều hành, quản lý mảng buồng phòng khi Trưởng Bộ phận vắng mặt.
Thường xuyên kiểm kê đồ vải, dụng cụ và đồng phục đảm bảo duy trì số lượng đồ.
Tư vấn cho Trưởng Bộ phận, đổi mới và sửa chữa lại những đồ dùng cần thiết trong phòng và các khu vực công cộng theo mảng phụ trách.
Cung cấp cho nhân viên những thông tin về cháy nổ, trộm cắp, tai nạn, hoá chất độc hại và các tác nhân khác đối với sự an toàn của khu nghỉ dưỡng và khách hàng.
Phân bổ và quản lý giám sát mảng công việc phụ trách hàng ngày, lập báo cáo và phân công công việc cho nhân viên.
Điều phối, phối hợp công việc giữa các Giám sát có liên quan để liên kết, nâng cao chất lượng công việc.
Kết hợp với Đơn vị cung cấp dịch vụ để đạt được hiệu quả giặt là tốt nhất, tối ưu và tiết kiệm chi phí.
Giám sát đồng phục đảm bảo cho đồng phục của tất cả nhân viên luôn sạch sẽ, chỉnh tề, đạt tiêu chuẩn.
Hàng ngày giám sát, kiểm tra trang thiết bị, công cụ dụng cụ, đảm bảo các căn hộ, phòng nghỉ, khu vực trong khu nghỉ dưỡng và các khu vực công cộng phải sạch sẽ, đạt tiêu chuẩn.
Báo cáo Trưởng Bộ phận về tất cả những chất độc hại đến sức khoẻ và sự an toàn của khách sạn.
Lập báo cáo những yêu cầu, những vấn đề đột xuất và phàn nàn của khách hàng về bộ phận buồng.
Lập báo cáo về những hỏng hóc của trang thiết bị cho Trưởng Bộ phận.
Phối hợp công việc với các đơn vị khác.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp đại học.
Kinh nghiệm công tác: Có 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại Khách sạn/Resort 4-5 sao trở lên.
Chứng chỉ (nếu có): Không yêu cầu
Am hiểu về lĩnh vực khách sạn
Hiểu biết chuyên sâu về dịch vụ buồng phòng, giặt là tại khách sạn.
Tiếng Anh giao tiếp tốt
Tin học văn phòng tốt
Kỹ năng tổ chức, giải quyết vấn đề, kỹ năng phân tích, đàm phán tốt
Kỹ năng gây ảnh hưởng hiệu quả, ra quyết định và kỹ năng lãnh đạo tốt
Kỹ năng quản lý và phát triển con người
Có khả năng ngoại giao, sáng tạo, tự tin, năng động, chịu được áp lực cao trong công việc
Có khả năng giải quyết vấn đề, sắp xếp và tổ chức công việc tốt
Cẩn thận, tỉ mỉ, chỉn chu
Sáng tạo, nhạy bén
Sống tích cực
Tác phong làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc, có tính kỷ luật cao

Tại CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng FLAMINGO Hải Tiến Hoằng Trường- Hoằng Hóa- Thanh Hóa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

