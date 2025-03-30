Tuyển Buồng phòng CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Xây dựng và phân bổ kế hoạch công việc của Bộ phận trong phạm vi quản lý.

Tổ chức triển khai và kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch.

Thường xuyên nghiên cứu, đánh giá việc thực hiện kế hoạch.

Tổ chức triển khai, kiểm soát việc lập và thực hiện ngân sách của Bộ phận trong phạm vi quản lý.

Thường xuyên đánh giá việc lập và thực hiện ngân sách, kịp thời đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả.

Tham gia xây dựng bộ máy (cơ cấu tổ chức, định biên, chức năng nhiệm vụ, mô tả công việc, chính sách nhân sự liên quan) cho Bộ phận trong phạm vi quản lý. Thường xuyên đánh giá hiệu quả của bộ máy để có các đề xuất điều chỉnh.

Tham gia công tác tuyển dụng, đào tạo nhân sự cho Bộ phận.

Thường xuyên đánh giá hiệu quả, chất lượng nhân sự trong phạm vi quản lý.

Xây dựng đội ngũ nhân sự gắn kết, đồng lòng.

Tổ chức xây dựng, cập nhật hệ thống quy định, quy chế trong phạm vi quản lý.

Tuân thủ và kiểm soát việc tuân thủ nội quy, quy định, quy chế của CBNV dưới quyền.

Nhận diện và kiểm soát tốt các rủi ro có thể phát sinh trong công việc thuộc phạm vi quản lý.

Hỗ trợ Trưởng Bộ phận trong công tác điều hành, quản lý mảng Buồng Phòng.

Đại diện, điều hành, quản lý mảng buồng phòng khi Trưởng Bộ phận vắng mặt.

Thường xuyên kiểm kê đồ vải, dụng cụ và đồng phục đảm bảo duy trì số lượng đồ.

Tư vấn cho Trưởng Bộ phận, đổi mới và sửa chữa lại những đồ dùng cần thiết trong phòng và các khu vực công cộng theo mảng phụ trách.

Cung cấp cho nhân viên những thông tin về cháy nổ, trộm cắp, tai nạn, hoá chất độc hại và các tác nhân khác đối với sự an toàn của khu nghỉ dưỡng và khách hàng.

Phân bổ và quản lý giám sát mảng công việc phụ trách hàng ngày, lập báo cáo và phân công công việc cho nhân viên.

Điều phối, phối hợp công việc giữa các Giám sát có liên quan để liên kết, nâng cao chất lượng công việc.

Kết hợp với Đơn vị cung cấp dịch vụ để đạt được hiệu quả giặt là tốt nhất, tối ưu và tiết kiệm chi phí.

Giám sát đồng phục đảm bảo cho đồng phục của tất cả nhân viên luôn sạch sẽ, chỉnh tề, đạt tiêu chuẩn.

Hàng ngày giám sát, kiểm tra trang thiết bị, công cụ dụng cụ, đảm bảo các căn hộ, phòng nghỉ, khu vực trong khu nghỉ dưỡng và các khu vực công cộng phải sạch sẽ, đạt tiêu chuẩn.

Báo cáo Trưởng Bộ phận về tất cả những chất độc hại đến sức khoẻ và sự an toàn của khách sạn.

Lập báo cáo những yêu cầu, những vấn đề đột xuất và phàn nàn của khách hàng về bộ phận buồng.

Lập báo cáo về những hỏng hóc của trang thiết bị cho Trưởng Bộ phận.

Phối hợp công việc với các đơn vị khác.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.