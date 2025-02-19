Tuyển Buồng phòng Công ty Cổ phần Xây dựng CEO làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc

Chào giá/chào thầu/chọn thầu với các đơn vị tham gia đấu thầu, phân tíchtổng hợp giá để làm cơ sởquản lý chi phí ngân sách các gói thầu trong hạn mức. Theo dõi các phát sinh so với ngân sách lập trong quá trình thực hiện.

Xây dựng định mức, đơn giá Cost choCông ty; Bóc táchkhối lượng, cập nhật các Đơn giá vật tư Đơn giá Nhân công, máy móc thi công trên các địa bàn để lập đơn giá thi công thực tế, chi phí chung làm giá trần để so sánh đơn giá chào giá các nhà thầu và quản lý chi phí trong quá trình thực hiện.

Lập kế hoạch nghiệm thu và thanh toán cho các gói thầu theo các giai đoạn thực hiện HĐ.Soát xét hồ sơ thanh quyết toán công trình, theo dõi tổng hợp giá, kiểm soát chi phí các gói thầu khi thấy vượt quá ngân sách.

Lập biện pháp thi công, tiến độ thi công chi tiết, triển khai tổ chức thi công các hạng mục công trình…theo đúng thiết kế kỹ thuật, đảm bảo tiến độ, chất lượng, ATLĐ theo hợp đồng ký kết với Chủ đầu tư.

Làm việc với chủ đầu tư, tư vấn giám sát, nhà thầu về các vấn đề kỹ thuật, biện pháp và chất lượng thi công; Giám sát công tác chất lượng, tiến độ của các Ban chỉ huy công trường.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành xây dựng, ưu tiên chuyên ngành Kinh tế XD & XDDD

Tối thiểu 02 kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương Nắm vững kiến thức về các quy chuẩn, tiêu chuẩn, thông tư, nghị định liên quan;

Thành thạo tin học văn phòng word, excel, autocad, project, các phần mềm chuyên dụng.

Ưu tiên các ứng viên đã từng làm việc tại công trường xây dựng.

Tại Công ty Cổ phần Xây dựng CEO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực từ 16 tới 20 triệu, phụ cấp ăn đối với vị trí làm việc tại văn phòng công y.

Thử việc 01 tháng hưởng 85% lương chính thức.

Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, BHYT, phép năm, lương tháng 13, khám sức khỏe… theo quy định của Nhà nước và thưởng tết theo kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xây dựng CEO

