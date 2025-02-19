Tuyển Buồng phòng Công ty Cổ phần Xây dựng CEO làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Buồng phòng Tại Công ty Cổ phần Xây dựng CEO
- Hà Nội:
- Toà CEO,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Buồng phòng Với Mức Lương 16 - 20 Triệu
Chào giá/chào thầu/chọn thầu với các đơn vị tham gia đấu thầu, phân tíchtổng hợp giá để làm cơ sởquản lý chi phí ngân sách các gói thầu trong hạn mức. Theo dõi các phát sinh so với ngân sách lập trong quá trình thực hiện.
Xây dựng định mức, đơn giá Cost choCông ty; Bóc táchkhối lượng, cập nhật các Đơn giá vật tư Đơn giá Nhân công, máy móc thi công trên các địa bàn để lập đơn giá thi công thực tế, chi phí chung làm giá trần để so sánh đơn giá chào giá các nhà thầu và quản lý chi phí trong quá trình thực hiện.
Lập kế hoạch nghiệm thu và thanh toán cho các gói thầu theo các giai đoạn thực hiện HĐ.Soát xét hồ sơ thanh quyết toán công trình, theo dõi tổng hợp giá, kiểm soát chi phí các gói thầu khi thấy vượt quá ngân sách.
Lập biện pháp thi công, tiến độ thi công chi tiết, triển khai tổ chức thi công các hạng mục công trình…theo đúng thiết kế kỹ thuật, đảm bảo tiến độ, chất lượng, ATLĐ theo hợp đồng ký kết với Chủ đầu tư.
Làm việc với chủ đầu tư, tư vấn giám sát, nhà thầu về các vấn đề kỹ thuật, biện pháp và chất lượng thi công; Giám sát công tác chất lượng, tiến độ của các Ban chỉ huy công trường.
Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 02 kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương Nắm vững kiến thức về các quy chuẩn, tiêu chuẩn, thông tư, nghị định liên quan;
Thành thạo tin học văn phòng word, excel, autocad, project, các phần mềm chuyên dụng.
Ưu tiên các ứng viên đã từng làm việc tại công trường xây dựng.
Tại Công ty Cổ phần Xây dựng CEO Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 01 tháng hưởng 85% lương chính thức.
Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, BHYT, phép năm, lương tháng 13, khám sức khỏe… theo quy định của Nhà nước và thưởng tết theo kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xây dựng CEO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI