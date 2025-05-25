Tuyển Buồng phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Phú Thọ thu nhập 25 - 30 Triệu

Tuyển Buồng phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Phú Thọ thu nhập 25 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Ngày đăng tuyển: 25/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/06/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

Buồng phòng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Buồng phòng Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Phú Thọ: khu 2 Bảo Yên, Thanh Thuỷ, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Buồng phòng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Chịu trách nhiệm tiếp nhận các thông tin liên quan đến dịch vụ phòng và triển khai xuống cấp trợ lý, giám sát
Quản lý điều hành công việc bộ phận, đảm bảo dịch vụ vệ sinh cung cấp cho các phòng khách đạt chất lượng theo tiêu chuẩn.
Chịu trách nhiệm rà soát các báo cáo liên quan đến dịch vụ vệ sinh phòng khách gửi lên trưởng bộ phận.
Phối hợp với bộ phận Kỹ thuật và các phòng ban liên quan để thực hiện việc bảo trì bảo dưỡng phòng, đảm bảo đạt chất lượng phục vụ khách
Kiểm tra lỗi kỹ thuật các phòng khách sạn và villa và gửi cho kỹ thuật sửa chữa.
Chịu trách nhiệm rà soát lại các báo cáo về lỗi kỹ thuật trước khi gửi lên trưởng bộ phận
Quản lý, điều hành công việc, đảm bảo các dịch vụ về cắm hoa, trang trí sảnh cũng như các phòng sinh nhật, kỷ niệm được thực hiện tốt.
Rà soát lại các báo cáo , kết quả công việc cũng như chi phí có liên quan.
Chịu trách nhiệm rà soát, cập nhật toàn bộ các báo cáo liên quan đến mảng phòng trước khi gửi cho Trưởng bộ phận
Thực hiện các công việc khác mà cấp trên giao cho

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các khách sạn, nhà hàng
Khả năng hoạch định tốt, có chiến lược, tầm nhìn
Kỹ năng lãnh đạo, truyền thông, giao tiếp, thuyết trình, lập kế hoạch, giải quyết vấn đề, giải quyết xung đột, quản trị rủi ro
Kỹ năng dự đoán, nắm bắt xu thế thị trường

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận + service charge
Tham gia BHXH theo luật lao động, phép năm
Thưởng lễ, tết, ...
Được đào tạo chuyên sâu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5,6 Ngọc Khánh Plaza – số 1 Phạm Huy Thông – Ba Đình – Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

