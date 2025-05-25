Tuyển Buồng phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Phú Thọ thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Phú Thọ: khu 2 Bảo Yên, Thanh Thuỷ, Thị xã Phú Thọ

Chịu trách nhiệm tiếp nhận các thông tin liên quan đến dịch vụ phòng và triển khai xuống cấp trợ lý, giám sát

Quản lý điều hành công việc bộ phận, đảm bảo dịch vụ vệ sinh cung cấp cho các phòng khách đạt chất lượng theo tiêu chuẩn.

Chịu trách nhiệm rà soát các báo cáo liên quan đến dịch vụ vệ sinh phòng khách gửi lên trưởng bộ phận.

Phối hợp với bộ phận Kỹ thuật và các phòng ban liên quan để thực hiện việc bảo trì bảo dưỡng phòng, đảm bảo đạt chất lượng phục vụ khách

Kiểm tra lỗi kỹ thuật các phòng khách sạn và villa và gửi cho kỹ thuật sửa chữa.

Chịu trách nhiệm rà soát lại các báo cáo về lỗi kỹ thuật trước khi gửi lên trưởng bộ phận

Quản lý, điều hành công việc, đảm bảo các dịch vụ về cắm hoa, trang trí sảnh cũng như các phòng sinh nhật, kỷ niệm được thực hiện tốt.

Rà soát lại các báo cáo , kết quả công việc cũng như chi phí có liên quan.

Chịu trách nhiệm rà soát, cập nhật toàn bộ các báo cáo liên quan đến mảng phòng trước khi gửi cho Trưởng bộ phận

Thực hiện các công việc khác mà cấp trên giao cho

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các khách sạn, nhà hàng

Khả năng hoạch định tốt, có chiến lược, tầm nhìn

Kỹ năng lãnh đạo, truyền thông, giao tiếp, thuyết trình, lập kế hoạch, giải quyết vấn đề, giải quyết xung đột, quản trị rủi ro

Kỹ năng dự đoán, nắm bắt xu thế thị trường

Lương thỏa thuận + service charge

Tham gia BHXH theo luật lao động, phép năm

Thưởng lễ, tết, ...

Được đào tạo chuyên sâu.

