Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
- Hồ Chí Minh: Số 184
- 186
- 188 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. HCM
Mô Tả Công Việc Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Với Mức Lương Thỏa thuận
TÓM TẮT CÔNG VIỆC:
Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Nghiên cứu Dinh dưỡng & Lâm sàng về:
- Tham gia lập và triển khai kế hoạch các hoạt động về nghiên cứu dinh dưỡng & lâm sàng của Ban theo định hướng của Trưởng TTDD.
- Chịu trách nhiệm chính trong công tác nghiên cứu dinh dưỡng & lâm sàng của người tiêu dùng/khách hàng/nội bộ công ty về các vấn đề liên quan đến sức khỏe – dinh dưỡng và sản phẩm.
- Hỗ trợ các hoạt động của Ban tư vấn dinh dưỡng và Ban đào tạo – truyền thông và các Khối/Phòng/Ban liên quan theo sự phân công của cấp quản lý
NHIỆM VỤ CHÍNH:
1. Tham gia lập và triển khai kế hoạch các hoạt động về nghiên cứu dinh dưỡng & lâm sàng của Ban theo định hướng của Trưởng TTDD
2. Chịu trách nhiêm chính trong công tác nghiên cứu dinh dưỡng & lâm sàng của người tiêu dùng/khách hàng/nội bộ công ty về các vấn đề liên quan đến sức khỏe – dinh dưỡng và sản phẩm.
3. Phối hợp Viện Dinh dưỡng Quốc gia, các vụ/viện/đại học, tổ chức chuyên ngành dinh dưỡng – sức khỏe thực hiện công tác nghiên cứu khoa học (thử nghiệm lâm sàng; thử nghiệm cộng đồng…) về sản phẩm Vinamilk và các đề tài khác theo chiến lược chung Công ty và chiến lược của các phòng ban liên quan
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI