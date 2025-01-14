Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 184

- 186

- 188 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. HCM

Mô Tả Công Việc Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Với Mức Lương Thỏa thuận

TÓM TẮT CÔNG VIỆC:
Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Nghiên cứu Dinh dưỡng & Lâm sàng về:
- Tham gia lập và triển khai kế hoạch các hoạt động về nghiên cứu dinh dưỡng & lâm sàng của Ban theo định hướng của Trưởng TTDD.
- Chịu trách nhiệm chính trong công tác nghiên cứu dinh dưỡng & lâm sàng của người tiêu dùng/khách hàng/nội bộ công ty về các vấn đề liên quan đến sức khỏe – dinh dưỡng và sản phẩm.
- Hỗ trợ các hoạt động của Ban tư vấn dinh dưỡng và Ban đào tạo – truyền thông và các Khối/Phòng/Ban liên quan theo sự phân công của cấp quản lý
NHIỆM VỤ CHÍNH:
1. Tham gia lập và triển khai kế hoạch các hoạt động về nghiên cứu dinh dưỡng & lâm sàng của Ban theo định hướng của Trưởng TTDD
2. Chịu trách nhiêm chính trong công tác nghiên cứu dinh dưỡng & lâm sàng của người tiêu dùng/khách hàng/nội bộ công ty về các vấn đề liên quan đến sức khỏe – dinh dưỡng và sản phẩm.
3. Phối hợp Viện Dinh dưỡng Quốc gia, các vụ/viện/đại học, tổ chức chuyên ngành dinh dưỡng – sức khỏe thực hiện công tác nghiên cứu khoa học (thử nghiệm lâm sàng; thử nghiệm cộng đồng…) về sản phẩm Vinamilk và các đề tài khác theo chiến lược chung Công ty và chiến lược của các phòng ban liên quan

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 10, Tân Trào, P. Tân Phú, Q.7, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

