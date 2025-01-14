Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

TÓM TẮT CÔNG VIỆC:

Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Nghiên cứu Dinh dưỡng & Lâm sàng về:

- Tham gia lập và triển khai kế hoạch các hoạt động về nghiên cứu dinh dưỡng & lâm sàng của Ban theo định hướng của Trưởng TTDD.

- Chịu trách nhiệm chính trong công tác nghiên cứu dinh dưỡng & lâm sàng của người tiêu dùng/khách hàng/nội bộ công ty về các vấn đề liên quan đến sức khỏe – dinh dưỡng và sản phẩm.

- Hỗ trợ các hoạt động của Ban tư vấn dinh dưỡng và Ban đào tạo – truyền thông và các Khối/Phòng/Ban liên quan theo sự phân công của cấp quản lý

NHIỆM VỤ CHÍNH:

1. Tham gia lập và triển khai kế hoạch các hoạt động về nghiên cứu dinh dưỡng & lâm sàng của Ban theo định hướng của Trưởng TTDD

2. Chịu trách nhiêm chính trong công tác nghiên cứu dinh dưỡng & lâm sàng của người tiêu dùng/khách hàng/nội bộ công ty về các vấn đề liên quan đến sức khỏe – dinh dưỡng và sản phẩm.

3. Phối hợp Viện Dinh dưỡng Quốc gia, các vụ/viện/đại học, tổ chức chuyên ngành dinh dưỡng – sức khỏe thực hiện công tác nghiên cứu khoa học (thử nghiệm lâm sàng; thử nghiệm cộng đồng…) về sản phẩm Vinamilk và các đề tài khác theo chiến lược chung Công ty và chiến lược của các phòng ban liên quan