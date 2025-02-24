Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Tập đoàn ROX (ROX Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Hỗ trợ tổng hợp, lập kế hoạch thực hiện danh mục/ dự án: Làm việc với các đơn vị để xác định mục tiêu, phạm vi, nguồn lực và thời gian thực hiện cho từng dự án CNTT.

• Hỗ trợ thực hiện đánh giá mức độ ưu tiên dự án: phân loại và xếp hạng các dự án dựa trên các tiêu chí như tác động kinh doanh, giá trị gia tăng và rủi ro.

• Hỗ trợ tổng hợp, xây dựng và quản lý ngân sách: Làm việc với các đơn vị và các bên liên quan để tổng hợp, xây dựng và quản lý ngân sách cho các dự án, đảm bảo việc phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả.

• Phối hợp: Hỗ trợ/đầu mối làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác trong và ngoài Ban CN&CĐS để thu thập yêu cầu và đảm bảo các dự án được triển khai đúng yêu cầu.

• Đánh giá: Phối hợp cùng với PMO/TMO và các đầu mối quản lý dự án tại các đơn vị để thực hiện đánh giá định kỳ về tiến độ và chất lượng của các dự án, đề xuất các biện pháp cải thiện khi cần thiết.

• Báo cáo: Hỗ trợ thực hiện, chuẩn bị báo cáo tiến độ và hiệu quả dự án cho hội đồng đầu tư và Ủy ban công nghệ.

• Hỗ trợ giải quyết vấn đề và quản lý rủi ro trong quá trình triển khai các dự án trong danh mục đầu tư CNTT: xác định và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến ngân sách và nguồn lực.

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo.