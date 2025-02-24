Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Tập đoàn ROX (ROX Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Tập đoàn ROX (ROX Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tập đoàn ROX (ROX Group)
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/02/2025
Tập đoàn ROX (ROX Group)

Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Tại Tập đoàn ROX (ROX Group)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Với Mức Lương Thỏa thuận

• Hỗ trợ tổng hợp, lập kế hoạch thực hiện danh mục/ dự án: Làm việc với các đơn vị để xác định mục tiêu, phạm vi, nguồn lực và thời gian thực hiện cho từng dự án CNTT.
• Hỗ trợ thực hiện đánh giá mức độ ưu tiên dự án: phân loại và xếp hạng các dự án dựa trên các tiêu chí như tác động kinh doanh, giá trị gia tăng và rủi ro.
• Hỗ trợ tổng hợp, xây dựng và quản lý ngân sách: Làm việc với các đơn vị và các bên liên quan để tổng hợp, xây dựng và quản lý ngân sách cho các dự án, đảm bảo việc phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả.
• Phối hợp: Hỗ trợ/đầu mối làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác trong và ngoài Ban CN&CĐS để thu thập yêu cầu và đảm bảo các dự án được triển khai đúng yêu cầu.
• Đánh giá: Phối hợp cùng với PMO/TMO và các đầu mối quản lý dự án tại các đơn vị để thực hiện đánh giá định kỳ về tiến độ và chất lượng của các dự án, đề xuất các biện pháp cải thiện khi cần thiết.
• Báo cáo: Hỗ trợ thực hiện, chuẩn bị báo cáo tiến độ và hiệu quả dự án cho hội đồng đầu tư và Ủy ban công nghệ.
• Hỗ trợ giải quyết vấn đề và quản lý rủi ro trong quá trình triển khai các dự án trong danh mục đầu tư CNTT: xác định và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến ngân sách và nguồn lực.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Tập đoàn ROX (ROX Group) Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn ROX (ROX Group)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Tập đoàn ROX (ROX Group)

Tập đoàn ROX (ROX Group)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 26, ROX Tower, số 54A, đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-gia-dinh-duong-quan-ly-suc-khoe-thu-nhap-thuong-luong-tai-ha-noi-job320333
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn (Ngoc Son Hafuco)
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn (Ngoc Son Hafuco) làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn (Ngoc Son Hafuco)
Hạn nộp: 24/08/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Techcom Securities (Tcbs)
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Techcom Securities (Tcbs) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Techcom Securities (Tcbs)
Hạn nộp: 19/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm One Mount
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ One Mount làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
One Mount
Hạn nộp: 22/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nestlé Vietnam Ltd.,
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Nestlé Vietnam Ltd., làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Nestlé Vietnam Ltd.,
Hạn nộp: 16/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn (Ngoc Son Hafuco)
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn (Ngoc Son Hafuco) làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn (Ngoc Son Hafuco)
Hạn nộp: 16/05/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 17/04/2025
Hồ Chí Minh Bình Định Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH May Mặc Xuất Khẩu Appareltech Vĩnh Lộc
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Công Ty TNHH May Mặc Xuất Khẩu Appareltech Vĩnh Lộc làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH May Mặc Xuất Khẩu Appareltech Vĩnh Lộc
Hạn nộp: 08/03/2025
Thanh Hóa Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FE CREDIT
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,500 - 2,000 USD
FE CREDIT
Hạn nộp: 26/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1,500 - 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn ROX (ROX Group)
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Tập đoàn ROX (ROX Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tập đoàn ROX (ROX Group)
Hạn nộp: 25/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn (Ngoc Son Hafuco)
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn (Ngoc Son Hafuco) làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn (Ngoc Son Hafuco)
Hạn nộp: 24/08/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Techcom Securities (Tcbs)
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Techcom Securities (Tcbs) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Techcom Securities (Tcbs)
Hạn nộp: 19/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm One Mount
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ One Mount làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
One Mount
Hạn nộp: 22/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nestlé Vietnam Ltd.,
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Nestlé Vietnam Ltd., làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Nestlé Vietnam Ltd.,
Hạn nộp: 16/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn (Ngoc Son Hafuco)
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn (Ngoc Son Hafuco) làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn (Ngoc Son Hafuco)
Hạn nộp: 16/05/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 17/04/2025
Hồ Chí Minh Bình Định Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH May Mặc Xuất Khẩu Appareltech Vĩnh Lộc
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Công Ty TNHH May Mặc Xuất Khẩu Appareltech Vĩnh Lộc làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH May Mặc Xuất Khẩu Appareltech Vĩnh Lộc
Hạn nộp: 08/03/2025
Thanh Hóa Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FE CREDIT
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,500 - 2,000 USD
FE CREDIT
Hạn nộp: 26/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1,500 - 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn ROX (ROX Group)
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Tập đoàn ROX (ROX Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tập đoàn ROX (ROX Group)
Hạn nộp: 25/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Công Ty TNHH May Mặc Xuất Khẩu Appareltech Vĩnh Lộc làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH May Mặc Xuất Khẩu Appareltech Vĩnh Lộc
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Techcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 2,500 USD Techcombank
900 - 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Tập đoàn ROX (ROX Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập đoàn ROX (ROX Group)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Techcom Securities (Tcbs) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Techcom Securities (Tcbs)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm