Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn (Ngoc Son Hafuco) làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

- Cải tiến dây chuyền sản xuất (Năng suất và chất lượng)

- Cải tiến QTCN / phương pháp làm việc:

- Kết hợp với phòng KTSX và CĐ cải tiến và áp dụng QTCN / phương pháp làm việc/ máy móc thiết bị hiệu quả hơn thực tại.

- Tổng hợp số liệu / phân tích và tìm ra vùng cần cải tiến.