Công việc việc làm vật lý trị liệu

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn (Ngoc Son Hafuco)
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn (Ngoc Son Hafuco) làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn (Ngoc Son Hafuco)
Hạn nộp: 24/08/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Techcom Securities (Tcbs)
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Techcom Securities (Tcbs) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Techcom Securities (Tcbs)
Hạn nộp: 19/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm One Mount
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ One Mount làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
One Mount
Hạn nộp: 22/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Nestlé Vietnam Ltd.,
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Nestlé Vietnam Ltd., làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Nestlé Vietnam Ltd.,
Hạn nộp: 16/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn (Ngoc Son Hafuco)
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn (Ngoc Son Hafuco) làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn (Ngoc Son Hafuco)
Hạn nộp: 16/05/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 17/04/2025
Hồ Chí Minh Bình Định Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm FE CREDIT
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,500 - 2,000 USD
FE CREDIT
Hạn nộp: 26/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1,500 - 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn ROX (ROX Group)
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Tập đoàn ROX (ROX Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tập đoàn ROX (ROX Group)
Hạn nộp: 25/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Techcombank
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Techcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 2,500 USD
Techcombank
Hạn nộp: 24/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 900 - 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm BASF Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ BASF Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận
BASF Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 19/03/2025
Bình Thuận Gia Lai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 23/02/2025
Hồ Chí Minh Bình Định Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Techcombank
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Techcombank làm việc tại Yên Bái thu nhập 900 - 2,500 USD
Techcombank
Hạn nộp: 24/02/2025
Yên Bái Phú Thọ Thái Nguyên Đã hết hạn 900 - 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH May Mặc Xuất Khẩu Appareltech Vĩnh Lộc
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Công Ty TNHH May Mặc Xuất Khẩu Appareltech Vĩnh Lộc làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH May Mặc Xuất Khẩu Appareltech Vĩnh Lộc
Hạn nộp: 08/03/2025
Thanh Hóa Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Amer Sports Việt Nam
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Amer Sports Việt Nam làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Amer Sports Việt Nam
Hạn nộp: 17/02/2025
Nam Định Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Techcombank
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Techcombank làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 900 - 2,500 USD
Techcombank
Hạn nộp: 24/02/2025
Vĩnh Phúc Phú Thọ Lào Cai Đã hết hạn 900 - 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ G.E.H
Tuyển Chuyên viên massage CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ G.E.H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ G.E.H
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Tuyển Chuyên viên massage Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP
Tuyển Chuyên viên vật lý trị liệu CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP
Hạn nộp: 05/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Y DƯỢC VI DIỆU NAM
Tuyển Chuyên viên vật lý trị liệu CÔNG TY TNHH Y DƯỢC VI DIỆU NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH Y DƯỢC VI DIỆU NAM
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM CƠ XƯƠNG KHỚP OPTIMAL 365
Tuyển Chuyên viên vật lý trị liệu CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM CƠ XƯƠNG KHỚP OPTIMAL 365 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM CƠ XƯƠNG KHỚP OPTIMAL 365
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chăm Sóc Sức Khoẻ Vina
Tuyển Nhân Viên Tư Vấn thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Long An
Công Ty Cổ Phần Chăm Sóc Sức Khoẻ Vina
Hạn nộp: 08/12/2024
Long An Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE VĨNH ĐỨC
Tuyển Kỹ thuật viên phục hồi chức năng Công Ty TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE VĨNH ĐỨC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 65 - 14 Triệu
Công Ty TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE VĨNH ĐỨC
Hạn nộp: 06/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 65 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN ĐẠT
Tuyển Kỹ thuật viên phục hồi chức năng CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 9 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN ĐẠT
Hạn nộp: 28/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Hiện nay, việc làm vật lý trị liệu đang có nhu cầu cao tại các bệnh viện, phòng khám và trung tâm phục hồi chức năng. Các vị trí phổ biến bao gồm bác sĩ vật lý trị liệu, kỹ thuật viên vật lý trị liệu….có mức lương giao động từ 10.000.000 - 15.000.000 (VNĐ/tháng), tùy thuộc vào kinh nghiệm, năng lực chuyên môn và đơn vị công tác.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Vật lý trị liệu

Theo thông tin được ông Phạm Vũ Hoàng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Dân số, Bộ Y tế, chia sẻ: Năm 2011, Việt Nam bắt đầu giai đoạn già hóa dân số, với số người cao tuổi trên 65 tuổi chiếm 7% tổng dân số. Đến năm 2021, số người cao tuổi chiếm 8,3% tổng dân số. Dự báo, nhóm dân số từ trên 65 tuổi đạt 14% tổng dân số vào năm 2036.

Với tỷ lệ dân số già hóa tăng cao, cùng các vấn đề sức khỏe liên quan đến lối sống hiện đại như: Cơ xương khớp, tiểu đường, béo phì….. cần đòi hỏi sự can thiệp của các bác sĩ, chuyên gia vật lý trị liệu. Thông tin từ cục Thống kê Lao động, nhu cầu về vật lý trị liệu dự kiến sẽ tăng khoảng 21% từ năm 2020 - 2030, cao hơn nhiều so với mức trung bình cho tất cả các nghề.

Việc làm Vật lý trị liệu được xem là một trong những ngành nghề then chốt, cần thiết hơn bao giờ hết
Việc làm Vật lý trị liệu được xem là một trong những ngành nghề then chốt, cần thiết hơn bao giờ hết

Vật lý trị liệu (Physiotherapy) là một trong những phương pháp thuộc lĩnh vực phục hồi chức năng. Đây là phương pháp điều trị nội khoa không xâm lấn, có thể giải quyết được nhiều vấn đề về bệnh lý mà không qua phẫu thuật, không cần dùng qua thuốc hay các thực phẩm chức năng bổ trợ khác.

2. Mức lương của việc làm Vật lý trị liệu

Theo khảo sát từ Job3s, mức lương của một kỹ thuật viên vật lý trị liệu mới ra trường giao động từ 4.000.000 - 8.000.000 (VNĐ/tháng), đối với vị trí bác sĩ trị liệu mới ra trường khoảng 10.000.000 - 15.000.000 (VNĐ/tháng), tùy thuộc vào chức vụ, đơn vị công tác và trình độ chuyên môn.

Với năng lực khá trở lên mức thu nhập của người làm vật lý trị liệu sẽ giao động từ 300.000 – 500.000 (VNĐ/giờ). Nếu trình độ cao hơn, mức lương nhận được thậm chí có thể lên tới 1.000.000 (VNĐ/giờ).

Mức lương theo kinh nghiệm

Việc làm Vật lý trị liệu

Mức lương giao động

(VNĐ/tháng)

Việc làm vật lý trị liệu

(Mới ra trường)

4.000.000 - 8.000.000

Bác sĩ vật lý trị liệu

(Mới ra trường)

10.000.000 - 15.000.000

Việc làm vật lý trị liệu

(2 -5 năm kinh nghiệm)

10.000.000 - 25.000.000

Việc làm vật lý trị liệu

(Trên 5 năm kinh nghiệm)

15.000.000 - 40.000.000

Mức lương theo vị trí

Việc làm Vật lý trị liệu

Mức lương giao động

(VNĐ/tháng)

KTV Vật lý trị liệu

7.000.000 - 25.000.000

Bác sĩ Vật lý trị liệu

10.000.000 - 40.000.000

Có thể thấy rằng, mức lương của ngành vật lý trị liệu sẽ cao hơn so với nhiều ngành nghề khác, bởi đây cũng là một trong những ngành đang thiếu hụt số lượng ngành nhân lực. Do đó, cơ hội việc làm cho sinh viên, ứng viên đang có ý định học và theo ngành này rất lớn.

3. Phân biệt Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng

Vật lý trị liệu phục hồi chứng năng thực chất có khá nhiều điểm khác biệt. Vật lý trị liệu sẽ tập trung vào việc điều trị các vấn đề về cơ xương khớp, còn phục hồi chức năng sẽ có phạm vi rộng hơn bao gồm cả tâm lý và xã hội. Bảng so sánh dưới đây sẽ chỉ ra những khác biệt giữa hai khái niệm này.

Tiêu chí

Vật lý trị liệu

Phục hồi chức năng

Phạm vi

Chủ yếu tập trung vào các vấn đề như: Cơ, xương khớp, cải thiện chức năng vận động.

Phạm vi rộng hơn, bao gồm: Vật lý trị liệu, tâm lý, xã hội để giúp bệnh nhân trở lại cuộc sống bình thường.

Thời gian

điều trị

Chủ yếu là ngắn hạn, tùy thuộc vào tình trạng của người bệnh.

Thường dài hạn hơn, có thể kéo dài vài tháng hoặc vài năm.

Người thực hiện

Các nhà vật lý trị liệu

Các chuyên gia đa ngành sẽ làm việc cùng nhau để đưa ra một kế hoạch phục hồi chức năng toàn diện.

Phương thức điều trị

Sử dụng các bài tập khác nhau và các liệu pháp ứng vật lý như: Điện trị liệu, nhiệt trị liệu, vận động, kéo giãn, xoa bóp…

Tập trung vào mọi khía cạnh của sức khỏe con người, bao gồm: Vật lý trị liệu, vận động, ngôn ngữ, tâm lý…

4. Yêu cầu đối với việc làm Vật lý trị liệu

Bên cạnh về trình độ chuyên môn bước ra từ chuyên ngành vật lý trị liệu. Kỹ thuật viên hay bác sĩ theo nghề này phải có những kỹ năng, tố chất, phẩm chất tốt để có thể làm hài lòng nhà tuyển dụng và có một mức lương như mong muốn.

Việc đáp ứng yêu cầu của việc làm vật liệu sẽ giúp bạn có cơ hội phát triển sự nghiệp trong ngành này
Việc đáp ứng yêu cầu của việc làm vật liệu sẽ giúp bạn có cơ hội phát triển sự nghiệp trong ngành này
  • Nhiệt huyết và yêu nghề: Chỉ có những người học tập và làm việc bằng tình yêu, niềm đam mê thì mới có thể vượt qua được thử thách, gắn bó tâm huyết với nghề này.
  • Sự kiên nhẫn: Việc điều trị và phục hồi chức năng không phải là dễ dàng, thực hiện trong thời gian ngắn mà là cả quá trình đồng hành cùng bệnh nhân, mới có được sự chuyển biến tích cực. Chính vì thế, người theo nghề này cần phải có đức tính kiên nhẫn.
  • Sự quyết tâm: Trong công việc bạn sẽ gặp nhiều trường hợp và hoàn cảnh của bệnh nhân từ nhẹ tới nặng. Nếu như bệnh nhân của bạn muốn bỏ cuộc thì bạn chính là người đứng ra khuyến khích, thể hiện sự quyết tâm giúp họ chữa lành những tổn thương mà họ phải chịu đựng.
  • Lòng nhân ái: Một trong những câu nói nếu như ai làm trong ngành y cũng phải nhớ là “Lương y như từ mẫu”. Bởi tấm lòng nhân ái và sự cảm thông của bạn đối với bệnh nhân là niềm động lực rất lớn giúp họ có thể chiến thắng được bệnh tật.
  • Kỹ năng giao tiếp: Một bác sĩ, kỹ thuật viên giỏi không chỉ về chuyên môn mà còn phải về cả khả năng giao tiếp với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Nếu như bạn có kỹ năng tốt sẽ giúp bạn có được thiện cảm của người bệnh, giúp cho công việc diễn ra thuận lợi hơn.

5. Mô tả công việc của việc làm Vật lý trị liệu

Việc làm vật lý trị liệu thay đổi tùy vào vị trí bác sĩ hay kỹ thuật viên. Bác sĩ vật lý trị liệu sẽ chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị, trong khi kỹ thuật viên thực hiện các phương pháp điều trị, hướng dẫn bệnh nhân và theo dõi tiến trình phục hồi.

5.1. Bác sĩ vật lý trị liệu

Bác sĩ vật lý trị liệu là người sẽ tham gia vào quá trình đánh giá tình trạng bệnh nhân và hội chẩn để đưa ra phương án điều trị phù hợp. Họ sẽ sử dụng các phương pháp cụ thể, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân trong suốt quá trình trị liệu. Bác sĩ sẽ tư vấn và giải thích về quá trình phục hồi chức năng, giúp bệnh nhân hiểu rõ các bước tiếp theo. Đồng thời, ghi chép đầy đủ tiến trình điều trị để theo dõi và điều chỉnh kịp thời.

Bác sĩ vật lý trị liệu là người điều trị các vấn đề về cơ xương khớp và phục hồi chức năng cho bệnh nhân
Bác sĩ vật lý trị liệu là người điều trị các vấn đề về cơ xương khớp và phục hồi chức năng cho bệnh nhân

5.2. Kỹ thuật viên vật lý trị liệu

Kỹ thuật viên vật lý trị liệu là người thực hiện các phương pháp điều trị phục hồi chức năng dưới sự chỉ đạo của bác sĩ chuyên khoa. Họ thu thập thông tin bệnh nhân từ bệnh án, đánh giá tình trạng sức khỏe và khả năng phục hồi. Sau đó, kỹ thuật viên lên kế hoạch điều trị và thực hiện các bài tập hoặc sử dụng máy móc chuyên dụng để giúp bệnh nhân phục hồi chức năng.

6. Những chuyên ngành trong Vật lý trị liệu phổ biến

Trong lĩnh vực vật lý trị liệu, có nhiều chuyên ngành khác nhau tùy thuộc vào đối tượng điều trị và phương pháp can thiệp. Tuy nhiên, mục đích chính đều tập trung vào việc phục hồi chức năng và cải thiện chất lượng sống cho bệnh nhân. Dưới đây là một số chuyên ngành phổ biến trong Vật lý trị liệu:

6.1. Vật lý trị liệu nhi khoa

Vật lý trị liệu nhi khoa nhằm mục đích chẩn đoán, điều trị, cải thiện các tình trạng ở trẻ em từ sơ sinh đến vị thành niên khi gặp phải các vấn đề về cơ xương khớp, thần kinh hoặc các bệnh lý bẩm sinh và di chứng từ các chấn thương. Nếu yêu mến trẻ em, vật lý trị liệu nhi khoa có thể là chuyên khoa mà ứng viên nên lựa chọn.

6.2. Vật lý trị liệu thể thao

Vật lý trị liệu thể thao sẽ tập trung vào việc điều trị và phục hồi chức năng cho các vận động viên, đặc biệt là những người bị chấn thương hoặc gặp phải các vấn đề liên quan đến cơ bắp, xương khớp trong quá trình luyện tập hoặc thi đấu, giúp họ cải thiện chức năng và trở lại với sự nghiệp một cách nhanh chóng nhất.

Vật lý trị liệu thể thao giúp người bệnh hồi phục nhanh chóng, trở lại với công việc một cách hiệu quả
Vật lý trị liệu thể thao giúp người bệnh hồi phục nhanh chóng, trở lại với công việc một cách hiệu quả

6.3. Việc làm trị liệu lão khoa

Vật lý trị liệu lão khoa là ngành có xu hướng tăng cao, khi thế hệ trẻ bắt đầu già đi và gặp nhiều vấn đề liên quan đến tuổi tác. Các bác sĩ, kỹ thuật viên vật lý trị liệu trong lĩnh vực này đa phần làm việc với các bệnh nhân lớn tuổi, giúp họ duy trì hoặc cải thiện khả năng vận động, giảm đau, phòng ngừa các vấn đề sức khỏe và tăng cường chất lượng cuộc sống.

7. Khu vực tuyển dụng việc làm Vật lý trị liệu

Việc làm vật lý trị liệu chủ yếu tập trung tại các thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh, thành phố lớn khác. Dưới đây là một số khu vực có nhu cầu tuyển dụng cao trong ngành vật lý trị liệu:

7.1. Việc làm Vật lý trị liệu tại TP.HCM

Thị trường việc làm tại TP.HCM, nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực vật lý trị liệu rất cao, đặc biệt là tại các bệnh viện lớn như: Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Quân y 175….Bên cạnh đó, các phòng khám bệnh viện tư nhân cũng khác cũng thường xuyên tuyển dụng các vị trí như bác sĩ, kỹ thuật viên vật lý trị liệu, điều dưỡng viên để chăm sóc, phục hồi chức năng cho bệnh nhân.

7.2. Việc làm Vật lý trị liệu tại Hà Nội

Hà Nội là nơi tập trung nhiều cơ sở y tế đầu ngành, bao gồm các bệnh viện, trung tâm y tế chuyên sâu và các cơ sở nghiên cứu y học hàng đầu. Những bệnh viện lớn như: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện 108, Bệnh viện Trung ương Quân đội 103 và các cơ sở như Trung tâm Phục hồi chức năng Quốc gia cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất.

Hà Nội là nơi tập trung những cơ sở y tế, vật lý trị liệu hàng đầu hiện nay
Hà Nội là nơi tập trung những cơ sở y tế, vật lý trị liệu hàng đầu hiện nay

7.3. Việc làm Vật lý trị liệu tại Đà Nẵng

Nhu cầu tuyển dụng việc làm vật lý trị liệu tại Đà Nẵng ngày càng tăng cao trong bệnh viện, phòng khám, trung tâm chăm sóc sức khỏe và các tổ chức đào tạo. Một số cơ sở vật lý trị liệu hàng đầu bao gồm: Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Y học Cổ truyền Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng…..

Nhu cầu về việc làm vật lý trị liệu ngày tăng cao do tỷ lệ dân số già hóa, cùng các vấn đề liên quan đến sức khỏe và lối sống khiến. Với mức lương từ 10.000.000 - 40.000.000 (VNĐ/tháng), đây là cơ hội tốt cho những ai có đam mê trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, để có một công việc phù hợp với mức lương tốt, ứng viên luôn cần phải trau dồi kinh nghiệm và phát triển bản thân.