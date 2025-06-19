Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Techcom Securities (Tcbs) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Techcom Securities (Tcbs) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Techcom Securities (Tcbs)
Ngày đăng tuyển: 19/06/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/07/2025
Techcom Securities (Tcbs)

Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Tại Techcom Securities (Tcbs)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 6 phố Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra và soát xét việc hạch toán các giao dịch liên quan đến tài khoản tiền (của Công ty và của Khách hàng), các giao dịch thanh toán liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty
- Kiểm soát tất cả các khoản đầu tư của Công ty được ghi nhận vào báo cáo
- Kiểm tra các khoản thu – chi theo đúng khoản mục ngân sách được phê duyệt
- Xây dựng và phát triển hệ thống phục vụ tính năng của kế toán trong việc hạch toán Kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh của Công ty, hướng tới mục tiêu tự động hóa tối đa các phần hành
- Lập bộ báo cáo tài chính
- Làm việc với cơ quan Thuế, Kiểm toán độc lập và các cơ quan chức năng khác về số liệu tài chính và các nghĩa vụ của Công ty
- Kiểm soát xác minh số dư tài khoản, xác minh các vấn đề về hạch toán kế toán, xác minh công nợ với khách hàng
- Kiểm soát các công việc Kê khai thuế, xuất hóa đơn… đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có trình độ đại học trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính, có chứng chỉ Kế toán trưởng
- Ưu tiên các bạn có kiến thức về lĩnh vực công nghệ
- Kinh nghiệm làm việc ít nhất 3 năm trong lĩnh vực kế toán tài chính tại Ngân hàng, tổ chức tài chính, chứng khoán, kiểm toán

Tại Techcom Securities (Tcbs) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Techcom Securities (Tcbs)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Techcom Securities (Tcbs)

Techcom Securities (Tcbs)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà C5, 119 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

