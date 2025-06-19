Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Techcom Securities (Tcbs) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Kiểm tra và soát xét việc hạch toán các giao dịch liên quan đến tài khoản tiền (của Công ty và của Khách hàng), các giao dịch thanh toán liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty

- Kiểm soát tất cả các khoản đầu tư của Công ty được ghi nhận vào báo cáo

- Kiểm tra các khoản thu – chi theo đúng khoản mục ngân sách được phê duyệt

- Xây dựng và phát triển hệ thống phục vụ tính năng của kế toán trong việc hạch toán Kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh của Công ty, hướng tới mục tiêu tự động hóa tối đa các phần hành

- Lập bộ báo cáo tài chính

- Làm việc với cơ quan Thuế, Kiểm toán độc lập và các cơ quan chức năng khác về số liệu tài chính và các nghĩa vụ của Công ty

- Kiểm soát xác minh số dư tài khoản, xác minh các vấn đề về hạch toán kế toán, xác minh công nợ với khách hàng

- Kiểm soát các công việc Kê khai thuế, xuất hóa đơn… đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành