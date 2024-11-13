Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 20 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Long Vân Limousine
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Long Vân Limousine

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Long Vân Limousine

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Chạy các tuyến dấu E: Sài Gòn - Buôn Ma Thuộc, Sài Gòn - Nha Trang - Phan Thiết, Sài Gòn - Đà Lạt và ngược lại.
- Chạy các tuyến dấu D: Sài Gòn - Phan Thiết - MN
- Có trách nhiệm kiểm tra xăng, nhớt thường xuyên
- Luôn giữ xe sạch sẽ, bảo quản xe tốt
- Chi tiết trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, từ 24 đến 50 tuổi
- Yêu cầu bằng dấu D, E
- Có kinh nghiệm lái xe dấu D trên 1 năm, bằng dấu E trên 2 năm.
- Chăm chỉ, thật thà, trung thực, ăn nói lịch sự
- Nhiệt tình với công việc, có tinh thần trách nhiệm
- Bằng lái dấu E hoặc dấu D
- Sơ yếu lý lịch

Tại Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Long Vân Limousine Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận tùy theo năng lực & kinh nghiệm;
- Chế độ công tác phí, tăng ca ngoài giờ theo quy định Công ty
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, công bằng.
- Chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép, lễ, lương tháng 13,... theo quy định của bộ luật lao động và theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Long Vân Limousine

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Long Vân Limousine

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 152 Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

