Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 20 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Chạy các tuyến dấu E: Sài Gòn - Buôn Ma Thuộc, Sài Gòn - Nha Trang - Phan Thiết, Sài Gòn - Đà Lạt và ngược lại.

- Chạy các tuyến dấu D: Sài Gòn - Phan Thiết - MN

- Có trách nhiệm kiểm tra xăng, nhớt thường xuyên

- Luôn giữ xe sạch sẽ, bảo quản xe tốt

- Chi tiết trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, từ 24 đến 50 tuổi

- Yêu cầu bằng dấu D, E

- Có kinh nghiệm lái xe dấu D trên 1 năm, bằng dấu E trên 2 năm.

- Chăm chỉ, thật thà, trung thực, ăn nói lịch sự

- Nhiệt tình với công việc, có tinh thần trách nhiệm

- Bằng lái dấu E hoặc dấu D

- Sơ yếu lý lịch

Tại Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Long Vân Limousine Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận tùy theo năng lực & kinh nghiệm;

- Chế độ công tác phí, tăng ca ngoài giờ theo quy định Công ty

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, công bằng.

- Chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép, lễ, lương tháng 13,... theo quy định của bộ luật lao động và theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Long Vân Limousine

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin