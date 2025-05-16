Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Bất động sản WeLand làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tham gia các sự kiện lớn của dự án để đánh giá kết quả triển khai sự kiện: quy mô, chất lượng sự kiện, kết quả triển khai KD và MKT,...

Check active và chất lượng môi giới triển khai dự án: gọi điện, check tại các sự kiện, kiểm tra thực tế tại dự án/VPBH dự án...

Xử lý sự việc liên quan đến khiếu nại của môi giới (theo yêu cầu của BLĐ)

Check chéo thực tế việc phủ MKT tại các điểm theo kế hoạch triển khai MKT dự án (các kênh offline: phướn, standee, OOH, roadshow,...)

6. Theo dõi và tổng hợp kết quả bán hàng của đại lý định kỳ 6 tháng, ban hành kết quả xếp hạng đại lý để các bộ phận (KD&MKT) có cơ sở triển khai các công việc liên quan dựa trên chính sách đã ban hành.

7. Follow và push MKT xử lý các hồ sơ nghiệm thu và thanh toán với CĐT.

8. Update tình hình thị trường (các tỉnh có dự án WL đang triển khai): tình hình thị trường chung; thông tin chi tiết của các dự án cạnh tranh, các dự án mới dự kiến sẽ triển khai; tình hình môi giới ... update hàng tháng.

9. Hỗ trợ đào tạo thủ tục CĐT về quy trình, mẫu biểu, hướng dẫn merge hồ sơ ký với KH (với CĐT mới chưa có sẵn đội thủ tục); cung cấp các mẫu biểu về Báo cáo tiền/ thủ tục cho CĐT để tham khảo áp dụng.

10. Kiểm soát các Báo cáo tổng hợp báo cáo tuần, báo cáo tháng, báo cáo checklist từ các team KD tới BLĐ công ty. Thực hiện báo cáo Kiểm soát kinh doanh (báo cáo tình trạng tiến độ các dự án chưa mở bán và kết quả bán hàng các dự án đã mở bán) đến BLĐ.

11. Các công việc khác theo sự phân công của BLĐ.