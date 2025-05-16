Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Bất động sản WeLand làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Bất động sản WeLand làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Bất động sản WeLand
Ngày đăng tuyển: 16/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Bất động sản WeLand

Hỗ trợ kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hỗ trợ kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Bất động sản WeLand

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Vinhomes Skylake

- Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hỗ trợ kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Tham gia các sự kiện lớn của dự án để đánh giá kết quả triển khai sự kiện: quy mô, chất lượng sự kiện, kết quả triển khai KD và MKT,...
Check active và chất lượng môi giới triển khai dự án: gọi điện, check tại các sự kiện, kiểm tra thực tế tại dự án/VPBH dự án...
Xử lý sự việc liên quan đến khiếu nại của môi giới (theo yêu cầu của BLĐ)
Check chéo thực tế việc phủ MKT tại các điểm theo kế hoạch triển khai MKT dự án (các kênh offline: phướn, standee, OOH, roadshow,...)
6. Theo dõi và tổng hợp kết quả bán hàng của đại lý định kỳ 6 tháng, ban hành kết quả xếp hạng đại lý để các bộ phận (KD&MKT) có cơ sở triển khai các công việc liên quan dựa trên chính sách đã ban hành.
7. Follow và push MKT xử lý các hồ sơ nghiệm thu và thanh toán với CĐT.
8. Update tình hình thị trường (các tỉnh có dự án WL đang triển khai): tình hình thị trường chung; thông tin chi tiết của các dự án cạnh tranh, các dự án mới dự kiến sẽ triển khai; tình hình môi giới ... update hàng tháng.
9. Hỗ trợ đào tạo thủ tục CĐT về quy trình, mẫu biểu, hướng dẫn merge hồ sơ ký với KH (với CĐT mới chưa có sẵn đội thủ tục); cung cấp các mẫu biểu về Báo cáo tiền/ thủ tục cho CĐT để tham khảo áp dụng.
10. Kiểm soát các Báo cáo tổng hợp báo cáo tuần, báo cáo tháng, báo cáo checklist từ các team KD tới BLĐ công ty. Thực hiện báo cáo Kiểm soát kinh doanh (báo cáo tình trạng tiến độ các dự án chưa mở bán và kết quả bán hàng các dự án đã mở bán) đến BLĐ.
11. Các công việc khác theo sự phân công của BLĐ.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS liên quan đến: Kinh doanh, Quản lý đại lý hoặc thủ tục BĐS (bắt buộc)
Có thể đi công tác tỉnh dài ngày (bắt buộc)
Thành thạo Work, Excel, PowerPoint và quản lý dữ liệu tốt.
Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ, làm việc chi tiết
Có tinh thần cầu thị, ham học hỏi và khả năng ứng biến linh hoạt trong công việc

Tại Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Bất động sản WeLand Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thẻ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Bất động sản WeLand

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Bất động sản WeLand

Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Bất động sản WeLand

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Cản SO12 - Tòa S3 - Vinhomes SkyLake - Phạm Hùng - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

