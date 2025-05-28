Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH WIND SUPPLY CHAIN ONE (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH WIND SUPPLY CHAIN ONE (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 28/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY TNHH WIND SUPPLY CHAIN ONE (VIỆT NAM)

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Vincom Smart City, Nam Từ Liêm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Mô tả công việc chính:

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ Năng & Yêu Cầu

Lãnh đạo: Khả năng thúc đẩy và truyền cảm hứng cho đội ngũ.
Giao tiếp: Tương tác hiệu quả với nhân viên, khách hàng và nhà cung cấp.
Hiệu suất bán hàng: Thành tích tốt trong việc đạt mục tiêu doanh số.
Dịch vụ khách hàng: Xử lý tình huống khó khăn một cách chuyên nghiệp.
Tổ chức: Sắp xếp công việc và quản lý thời gian tốt.
Vận hành bán lẻ: Thành thạo quản lý tồn kho và trưng bày hàng hóa.
Thích nghi: Có thể làm việc trong môi trường bán lẻ năng động.

Ưu Tiên

Học vấn: Cao đẳng hoặc Đại học bất kỳ ngành nào.
Kinh nghiệm: Ưu tiên kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực bán lẻ.
Kiến thức bán lẻ: Hiểu biết sâu về vận hành bán lẻ, quản lý tồn kho, trưng bày và dịch vụ khách hàng.
Thành thạo phần mềm: Sử dụng tốt Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
Linh hoạt: Sẵn sàng làm việc ở nhiều thành phố và giờ giấc linh hoạt (tối, cuối tuần, ngày lễ).
Ngôn ngữ: Thông thạo tiếng Anh; biết tiếng Trung là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH WIND SUPPLY CHAIN ONE (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Mức lương cạnh tranh cao trên thị trường.
Cơ hội thăng tiến: Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng.
Môi trường làm việc: Năng động và chuyên nghiệp, đa quốc gia
Đào tạo: Được cung cấp kiến thức và kỹ năng bán hàng.
Hoạt động đội nhóm: Tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WIND SUPPLY CHAIN ONE (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 5.09, Lầu 5, Tòa nhà ST Moritz, Số 1014, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

