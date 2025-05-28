Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH WIND SUPPLY CHAIN ONE (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY TNHH WIND SUPPLY CHAIN ONE (VIỆT NAM)
Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Vincom Smart City, Nam Từ Liêm, Huyện Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Mô tả công việc chính:
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ Năng & Yêu Cầu
Lãnh đạo: Khả năng thúc đẩy và truyền cảm hứng cho đội ngũ.
Giao tiếp: Tương tác hiệu quả với nhân viên, khách hàng và nhà cung cấp.
Hiệu suất bán hàng: Thành tích tốt trong việc đạt mục tiêu doanh số.
Dịch vụ khách hàng: Xử lý tình huống khó khăn một cách chuyên nghiệp.
Tổ chức: Sắp xếp công việc và quản lý thời gian tốt.
Vận hành bán lẻ: Thành thạo quản lý tồn kho và trưng bày hàng hóa.
Thích nghi: Có thể làm việc trong môi trường bán lẻ năng động.
Ưu Tiên
Học vấn: Cao đẳng hoặc Đại học bất kỳ ngành nào.
Kinh nghiệm: Ưu tiên kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực bán lẻ.
Kiến thức bán lẻ: Hiểu biết sâu về vận hành bán lẻ, quản lý tồn kho, trưng bày và dịch vụ khách hàng.
Thành thạo phần mềm: Sử dụng tốt Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
Linh hoạt: Sẵn sàng làm việc ở nhiều thành phố và giờ giấc linh hoạt (tối, cuối tuần, ngày lễ).
Ngôn ngữ: Thông thạo tiếng Anh; biết tiếng Trung là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH WIND SUPPLY CHAIN ONE (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn: Mức lương cạnh tranh cao trên thị trường.
Cơ hội thăng tiến: Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng.
Môi trường làm việc: Năng động và chuyên nghiệp, đa quốc gia
Đào tạo: Được cung cấp kiến thức và kỹ năng bán hàng.
Hoạt động đội nhóm: Tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WIND SUPPLY CHAIN ONE (VIỆT NAM)
