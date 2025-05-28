Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH WIND SUPPLY CHAIN ONE (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vincom Smart City, Nam Từ Liêm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Mô tả công việc chính:

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ Năng & Yêu Cầu



Lãnh đạo: Khả năng thúc đẩy và truyền cảm hứng cho đội ngũ.

Giao tiếp: Tương tác hiệu quả với nhân viên, khách hàng và nhà cung cấp.

Hiệu suất bán hàng: Thành tích tốt trong việc đạt mục tiêu doanh số.

Dịch vụ khách hàng: Xử lý tình huống khó khăn một cách chuyên nghiệp.

Tổ chức: Sắp xếp công việc và quản lý thời gian tốt.

Vận hành bán lẻ: Thành thạo quản lý tồn kho và trưng bày hàng hóa.

Thích nghi: Có thể làm việc trong môi trường bán lẻ năng động.



Ưu Tiên



Học vấn: Cao đẳng hoặc Đại học bất kỳ ngành nào.

Kinh nghiệm: Ưu tiên kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực bán lẻ.

Kiến thức bán lẻ: Hiểu biết sâu về vận hành bán lẻ, quản lý tồn kho, trưng bày và dịch vụ khách hàng.

Thành thạo phần mềm: Sử dụng tốt Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Linh hoạt: Sẵn sàng làm việc ở nhiều thành phố và giờ giấc linh hoạt (tối, cuối tuần, ngày lễ).

Ngôn ngữ: Thông thạo tiếng Anh; biết tiếng Trung là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH WIND SUPPLY CHAIN ONE (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Mức lương cạnh tranh cao trên thị trường.

Cơ hội thăng tiến: Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng.

Môi trường làm việc: Năng động và chuyên nghiệp, đa quốc gia

Đào tạo: Được cung cấp kiến thức và kỹ năng bán hàng.

Hoạt động đội nhóm: Tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WIND SUPPLY CHAIN ONE (VIỆT NAM)

