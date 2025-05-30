Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company
Ngày đăng tuyển: 30/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số A66, khu đấu giá QSDĐ 3ha, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Mua hàng NVL thường xuyên
- Tìm kiếm, phát triển nguồn, mã hàng mới
- Điều phối hàng hóa về kho
- Xử lý các vấn đề liên quan đến hàng hóa: chất lượng, số lượng, nguồn cung cấp

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ từ CĐ
- Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên trong lĩnh vực mua hàng
- Có kinh nghiệm mua hàng sản xuất
- Thành thạo tiếng anh trong công việc
- Giao tiếp tốt , nhiệt tình , biết xử lý, phân tích thông tin
- Biết sử dụng các phần mềm phân tích dữ liệu

Tại Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 20 - 25 triệu/tháng.
• Thưởng cuối năm lương tháng thứ 13+
• Thời gian làm việc: Giờ HC từ T2 đến sáng T7
• Môi trường văn hóa trẻ, năng động, được tạo tối đa điều kiện phát huy năng lực chuyên môn và phát triển sự nghiệp
• Được cấp công cụ dụng cụ làm việc
• Ăn trưa tại căng tin công ty, phòng tập gym duy trì sức khỏe
• Hưởng các chế độ phúc lợi của Công ty như nghỉ mát, khám sức khỏe, bảo hiểm sức khỏe, ngày nghỉ lễ có thưởng, các quyền lợi khác theo quy định Bộ luật Lao động (BHXH, BHYT...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company

Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: A66, Khu A, khu đấu giá đất khu 3ha, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

