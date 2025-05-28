Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ IMPERIAL làm việc tại Quảng Nam thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: Khu Phức hợp nghĩ dưỡng Hoiana, Duy Xuyên, Huyện Duy Xuyên

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

1.Hỗ trợ điều hành:

Hỗ trợ Giám đốc trong việc xây dựng, triển khai và giám sát các kế hoạch, dự án của công ty.

Sắp xếp, quản lý lịch trình công tác, làm việc, họp hành của Giám đốc.

Chuẩn bị tài liệu, nội dung, báo cáo phục vụ cho các cuộc họp nội bộ và với đối tác.

2. Tiếp đón & làm việc với đối tác:

Cùng Giám đốc tham gia tiếp đón đối tác, khách hàng trong và ngoài nước.

Phối hợp các bộ phận liên quan để tổ chức buổi gặp mặt, hội thảo, ký kết hợp đồng.

Là đầu mối liên hệ với các đơn vị FnB (nhà hàng, tiệc, sự kiện) khi tiếp khách hoặc tổ chức các sự kiện.

3. Hậu cần & hỗ trợ công tác:

Hỗ trợ đặt vé máy bay, khách sạn, phương tiện di chuyển cho Giám đốc và đoàn công tác.

Chuẩn bị điều kiện hậu cần, vật chất cho các chuyến đi công tác trong và ngoài nước.

4. Phân tích số liệu & báo cáo:

Thu thập, phân tích và tổng hợp số liệu từ các phòng ban để hỗ trợ Giám đốc trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động, đưa ra quyết định chiến lược.

Thực hiện các báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính, nhân sự…

5. Giao tiếp & điều phối nội bộ:

Truyền đạt chỉ đạo của Giám đốc tới các phòng ban; theo dõi và đôn đốc tiến độ thực hiện.

Ghi biên bản cuộc họp, nhắc lịch và theo dõi việc thực hiện các kết luận từ Giám đốc.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí trợ lý, thư ký, hành chính từ 02 năm trở lên

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ IMPERIAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, thưởng/phụ cấp theo tháng cạnh tranh nhất khu vực và trong ngành. Hỗ trợ chi phí đi lại cho nhân viên ở xa

- Môi trường khởi nghiệp năng động, quốc tế, nhiều cơ hội thăng tiến.

- Tối thiểu 12 ngày phép năm.

- Khu nhà ở nhân viên tiêu chuẩn 4 sao với đầy đủ tiện nghi tiện ích giải trí (nhà hàng, cafe, sân bóng, cửa hàng tiện ích...).

- Đồng phục, điện thoại/sim được cung cấp theo vị trí công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ IMPERIAL

