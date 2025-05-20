Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Ichibaone Platform làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa The Nine, Số 9 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Cập nhật, theo dõi, quản lý doanh thu từ các dịch vụ chính của công ty.

Theo dõi, quản lý thông tin thanh toán của khách hàng, thực hiện đốc thúc, thu hồi công nợ khách hàng.

Theo dõi, quản lý thông tin chi phí liên quan đến các hoạt động kinh doanh của công ty.

Tổ chức lập kế hoạch tài chính của công ty, hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch tài chính đã được phê duyệt

Kiểm tra, giám sát các nghiệp vụ của kế toán viên hàng ngày, đảm bảo tính trung thực, chính xác số liệu các khoản mục doanh thu, chi phí...

Kiểm soát các dòng tiền, sự vận động của dòng tiền, tình hình lưu chuyển tiền tệ

Tổ chức và vận hành hệ thống lưu trữ chứng từ, sổ sách, báo cáo và các tài liệu liên quan một cách hệ thống và chuyên nghiệp

Cập nhật các thông tin pháp luật liên quan: về thuế, tài chính, tư vấn cho ban lãnh đạo, hướng dẫn trong các nghiệp vụ liên quan

Có khả năng kiểm soát các điều khoản trên Hợp Đồng Kinh Tế của Đối Tác và thương lượng những điều khoản phù hợp

Thực hiện các công việc khác liên quan đến tài chính kế toán theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kinh tế, Thương mại và các chuyên ngành khác có liên quan

Ưu tiên ứng viên trong độ tuổi 1989 – 1998, từng có kinh nghiệm làm các công ty đa quốc gia, ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm trong các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và các doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản.

Có kinh nghiệm về thuế và quyết toán thuế

Có kinh nghiệm về các cổng thanh toán

Kiến thức quản trị Tài chính – Kế toán

Am hiểu pháp luật kinh doanh, tài chính

Có kinh nghiệm với các phần mềm quickbooks, sap, erp, oracle là một lợi thế.

Tại Công ty cổ phần Ichibaone Platform Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 20,000,000 – 25,000,000 VNĐ

Thời gian làm việc từ 8h00-17h30 (nghỉ trưa 12h00–13h30) từ thứ hai-thứ sáu

Phụ cấp ăn trưa, gửi xe

Tổng package 13-15 tháng lương/năm

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHLĐ, nghỉ mát, lễ tết... theo quy định của công ty

Du lịch biển 1 lần/ năm, teambuilding 2 lần/năm.

Tổ chức sinh nhật định kỳ hàng tháng và liên hoan vào một số thời điểm khác trong năm

Cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc nâng cao hiệu quả làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Ichibaone Platform

