Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 30 - 45 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Biệt Thự 03, Park 4, đường D1, phường Phú Mỹ, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 30 - 45 Triệu

Backend game developer có kinh nghiệm để tham gia vào đội ngũ năng động của chúng tôi. Nếu bạn có đam mê tạo ra những trải nghiệm chơi game sống động và có nền tảng vững chắc về JavaScript, chúng tôi muốn bạn!

Trách nhiệm chính:

Phát triển và duy trì các dịch vụ backend cho các trải nghiệm chơi game trực tuyến.

Làm việc hợp tác với các nhà phát triển front-end để tích hợp chức năng trò chơi.

Tối ưu hóa hiệu suất và khả năng mở rộng của trò chơi.

Triển khai và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, ưu tiên sử dụng SQL.

Khắc phục sự cố và gỡ lỗi để nâng cao hiệu suất.

Hiểu biết cơ bản về Java

Với Mức Lương 30 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 3 năm trở lên.

Có kinh nghiệm làm việc như một nhà phát triển backend trong phát triển trò chơi.

Thành thạo JavaScript và các framework của nó.

Có kinh nghiệm với SQL là một lợi thế.

Hiểu biết về RESTful API và công nghệ phía server.

Kỹ năng giải quyết vấn đề mạnh mẽ và khả năng làm việc trong môi trường nhanh nhẹn.

Kỹ năng giao tiếp tốt và có tinh thần làm việc theo nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BLUE DREAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận 30 - 45m

Hỗ trợ ăn trưa

12 ngày phép năm

Team Building

Và các chế độ theo luật định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BLUE DREAM

