Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH IN ẤN LIÊN DOANH C & C (VIỆT NAM) làm việc tại Bình Dương thu nhập 30 - 45 Triệu

CÔNG TY TNHH IN ẤN LIÊN DOANH C & C (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 10/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH IN ẤN LIÊN DOANH C & C (VIỆT NAM)

Mức lương
30 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: nhà xưởng A

- 17A

- 1 khu CN Bàu Bàng, xã Bàu bàng, TP.HCM, Bàu Bàng, Huyện Bàu Bàng

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 30 - 45 Triệu

Lập kế hoạch và thực hiện các công việc kế toán tổng hợp.
Kiểm tra tính chính xác của các chứng từ kế toán.
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày.
Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm).
Cập nhật và quản lý các thông tin kế toán.
Tham gia xây dựng và hoàn thiện các quy trình kế toán.
Phối hợp với các bộ phận khác để cung cấp thông tin kế toán.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 30 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tổng hợp.
Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, ...).
Hiểu biết về các quy định, tiêu chuẩn kế toán hiện hành.
Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin.
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm Excel.

Tại CÔNG TY TNHH IN ẤN LIÊN DOANH C & C (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và được thỏa thuận cụ thể khi phỏng vấn.
Chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IN ẤN LIÊN DOANH C & C (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH IN ẤN LIÊN DOANH C & C (VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH IN ẤN LIÊN DOANH C & C (VIỆT NAM)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Nhà xưởng A-17A-1, Đường NX3, Khu Công Nghiệp Bàu Bàng, Thị trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

