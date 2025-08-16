Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KHO LẠNH KỶ NGUYÊN MỚI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO LẠNH KỶ NGUYÊN MỚI
Ngày đăng tuyển: 16/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO LẠNH KỶ NGUYÊN MỚI

Nhân viên kinh doanh

Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHO LẠNH KỶ NGUYÊN MỚI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô B25, B26, B27, B28

- 2 Đường Dọc 2, KCN Phú An Thạnh, Xã An Thạnh, Bến Lức, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng, triển khai bán hàng và chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực cho thuê kho lạnh/kho mát/kho ngoại quan, logistics, đại lý hải quan, đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu doanh thu được giao.
Nghiên cứu thị trường, ngành hàng tiềm năng và đối thủ cạnh tranh: Có Hỗ Trợ Data Nóng
Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng mới qua các kênh trực tiếp, trực tuyến, mối quan hệ, hội chợ…
Lập kế hoạch tiếp cận thị trường và triển khai kế hoạch khai thác khách hàng mục tiêu.
Đảm bảo doanh thu theo kế hoạch tháng/quý được giao từ cấp trên.
2. Bán hàng và triển khai dịch vụ:
Tiếp nhận và tư vấn dịch vụ cho thuê kho/logistics phù hợp với nhu cầu khách hàng.
Soạn thảo, thương thảo, làm báo giá và ký kết hợp đồng dịch vụ.
Phối hợp với các bộ phận liên quan (vận hành kho, kế toán, pháp lý…) để đảm bảo quá trình triển khai dịch vụ đúng cam kết.
Giám sát tiến độ thực hiện dịch vụ, xử lý các phát sinh và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
3. Chăm sóc khách hàng và duy trì mối quan hệ:
Chăm sóc khách hàng hiện hữu, giải đáp thắc mắc, tiếp nhận và xử lý khiếu nại.
Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ và duy trì hợp tác lâu dài với khách hàng.
4. Báo cáo và các công việc khác:
Lập báo cáo tuần/tháng/quý về tình hình kinh doanh, tiến độ, doanh thu và phản hồi khách hàng.
Phân tích kết quả, đề xuất các biện pháp cải thiện hiệu quả bán hàng.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Logistics, Xuất nhập khẩu, Ngoại thương, Kinh tế hoặc các ngành liên quan
Thành thạo kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng.
Kỹ năng đàm phán, thương lượng và thuyết phục khách hàng.
Tư duy dịch vụ và khả năng xử lý tình huống linh hoạt.
Nhiệt tình, trung thực, chịu được áp lực doanh số, có định hướng khách hàng.
Giao tiếp tốt, chủ động, có tinh thần phục vụ khách hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHO LẠNH KỶ NGUYÊN MỚI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:
Thu nhập tính theo tỷ lệ đạt KPI
Lương cứng: 7 - 15 triệu VND (tủy kinh nghiệm)
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Quyền lợi:
Phụ cấp cơm 50,000 VND/ngày công.
Xe đưa đón từ TP. HCM.
Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm.
Lương Tháng 13.
Thưởng Lễ/Tết.
Tham gia đầy đủ BHXH các loại.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Cơ hội được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm và quy trình dịch vụ.
Thời gian làm việc: 08:00 – 17:00 từ T2 - Sáng T7 (nghỉ trưa 1 tiếng).
Các chế độ của công đoàn.
Cung cấp đồng phục theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHO LẠNH KỶ NGUYÊN MỚI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO LẠNH KỶ NGUYÊN MỚI

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO LẠNH KỶ NGUYÊN MỚI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô B25, B26, B27, B28-2 Đường Dọc 2, KCN Phú An Thạnh, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉmh Long An

