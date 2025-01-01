Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI

Công ty Cổ phần OMQPI OMPQI là một trong số những tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ nâng cao năng suất và chất lượng cho các doanh nghiệp từ đào tạo hướng dẫn áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến trên thế giới như ISO đến các công cụ và phương pháp hỗ trợ doanh nghiệp quản lý và nâng cao năng suất chất lượng: 5S, KPI, Lean 6 Sigma, Lean Manufacturing, 7 tools, TPM...; thiết kế layout nhà xưởng; tư vấn chuyển đổi số; đánh giá cải tiến; năng suất xanh...; đánh giá và cấp chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, OMPQI đã xây dựng được danh tiếng về sự đổi mới, hiệu quả và chất lượng trong việc cung cấp các giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp. Bằng chuyên môn, kinh nghiệm, đặc biệt là khát vọng đóng góp vào sự nghiệp quốc gia trong nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo cùng cam kết hoạt động theo tôn chỉ, OMPQI đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững, tạo tiền đề vươn xa trên thị trường quốc tế.