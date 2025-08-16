Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

1/ Công tác tuyển dụng (60%):

- Thực hiện tuyển dụng các vị trí thuộc chi nhánh Hồ Chí Minh

- Phối hợp cùng TBP và đánh giá ứng viên, tư vấn cho các BP về ưu nhược điểm của ứng viên và chế độ đãi ngộ phù hợp với từng trường hợp.

- Lên kế hoạch và triển khai xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng qua các kênh Online, Offline.

- Lên ý tưởng, đề xuất và thực hiện các sáng kiến liên quan đến tuyển dụng nhằm hoàn thiện các Quy trình Quy định và giúp cải tiến, nâng cao hiệu quả công việc.

2/ Quản lý hồ sơ Nhân Sự (20%):

- Quản lý hồ sơ nhân sự.

- Cập nhật và đảm bảo tính chính xác của các dữ liệu nhân sự trên phần mềm nhân sự.

3/ Quan hệ lao động (20%):

- Thực hiện quy trình tiếp đón nhân sự mới.

- Theo dõi và thực hiện các thủ tục đối với Người lao động (thử việc, hợp đồng lao động, thuyên chuyển, nghỉ việc, thăng chức, kỷ luật, khen thưởng, đánh giá, tăng lương...).

- Tư vấn, giải đáp thắc mắc và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến quan hệ lao động.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân lực, Quản lý lao động, Kinh tế lao động, Luật, Quản trị kinh doanh, Sư phạm hoặc các ngành liên quan;

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm vị trí tương đương ở các công ty có quy mô từ 500 nhân sự trở lên

- Có tư duy phân tích, tổng hợp, logic;

- Giao tiếp tốt, tự tin

- Ngoại hình ưa nhìn

Tại Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1/Lương chính: 15 - 18 triệu

Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế của ứng viên và các loại phụ cấp theo yêu cầu công việc...;

Lương tháng 13 bằng từ 1-5 tháng lương thỏa thuận.

2/Thưởng:

Thưởng định kỳ theo kết quả kinh doanh chung của Tập đoàn theo quý và theo năm;

Thưởng đột xuất theo chương trình chung của Tập đoàn;

Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt và hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc.

3/Chế độ đãi ngộ khác:

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cơ bản theo quy định của nhà nước ngay sau kết thúc thời gian thử việc bao gồm BHXH, BHYT, BHTN, chế độ Khám sức khỏe định kỳ...;

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi động viên cho bản thân và người thân theo quy định chung của Tập đoàn như Chế độ thăm hỏi; Mừng các ngày lễ trong năm; Mừng ngày thành lập Tập đoàn; Hiếu - hỉ...;

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi nâng cao (dành cho cấp quản lý) như: Mừng danh hiệu quản lý cuối năm, Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và người thân; Chăm sóc sức khỏe (tập thể thao, tập gym...); Hỗ trợ đi lại; Hỗ trợ mua sắm và sử dụng dịch vụ ưu đãi;

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn hóa đoàn thể hấp dẫn dành cho CBNV;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, văn hóa và thân thiện

4/Thời gian làm việc:

Từ 8h30 - 17h30, nghỉ trưa từ 12h - 13h, Thứ 7 làm việc cách tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin