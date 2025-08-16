Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần Tập đoàn Kavi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty cổ phần Tập đoàn Kavi
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 70 đường 2, KĐT Vạn Phúc, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Thực hiện quy trình tuyển dụng từ A-Z
Lập kế hoạch & tổ chức đào tạo nội bộ
Quản lý hồ sơ ứng viên, nhân viên
Đánh giá hiệu quả đào tạo
Xây dựng thương hiệu tuyển dụng
Chấm công, tính lương, thưởng hàng tháng
Thực hiện BHXH, BHYT, BHTN
Tính thuế TNCN, quyết toán thuế
Cập nhật chế độ phúc lợi
Giải đáp thắc mắc về lương, BH
Giải quyết khiếu nại, kỷ luật nhân viên
Theo dõi nội quy, quy chế
Xây dựng chính sách gắn kết nhân viên
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự
Thành thạo công tác tuyển dụng, đào tạo, đàm phán, chấm công, tính lương, quản lý hồ sơ và các thủ tục hành chính.
Trung thực, minh bạch, nhạy bén và có tinh thần hỗ trợ đội nhóm.
Sử dụng tốt các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) và hệ thống HRM (nếu có).
Thành thạo công tác tuyển dụng, đào tạo, đàm phán, chấm công, tính lương, quản lý hồ sơ và các thủ tục hành chính.
Trung thực, minh bạch, nhạy bén và có tinh thần hỗ trợ đội nhóm.
Sử dụng tốt các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) và hệ thống HRM (nếu có).
Tại Công ty cổ phần Tập đoàn Kavi Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương, thưởng cạnh tranh theo năng lực và kết quả công việc.
Thưởng các dịp Lễ, Tết, sinh nhật và các chế độ phúc lợi khác.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.
Nghỉ phép năm, nghỉ lễ có lương theo luật lao động.
Đào tạo, huấn luyện nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến.
Hỗ trợ chỗ ở/ăn uống (áp dụng tùy vị trí/cơ sở).
Du lịch, teambuilding hằng năm.
Thưởng các dịp Lễ, Tết, sinh nhật và các chế độ phúc lợi khác.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.
Nghỉ phép năm, nghỉ lễ có lương theo luật lao động.
Đào tạo, huấn luyện nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến.
Hỗ trợ chỗ ở/ăn uống (áp dụng tùy vị trí/cơ sở).
Du lịch, teambuilding hằng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Tập đoàn Kavi
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
