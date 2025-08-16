Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần Tập đoàn Kavi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 70 đường 2, KĐT Vạn Phúc, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Thực hiện quy trình tuyển dụng từ A-Z

Lập kế hoạch & tổ chức đào tạo nội bộ

Quản lý hồ sơ ứng viên, nhân viên

Đánh giá hiệu quả đào tạo

Xây dựng thương hiệu tuyển dụng

Chấm công, tính lương, thưởng hàng tháng

Thực hiện BHXH, BHYT, BHTN

Tính thuế TNCN, quyết toán thuế

Cập nhật chế độ phúc lợi

Giải đáp thắc mắc về lương, BH

Giải quyết khiếu nại, kỷ luật nhân viên

Theo dõi nội quy, quy chế

Xây dựng chính sách gắn kết nhân viên

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự

Thành thạo công tác tuyển dụng, đào tạo, đàm phán, chấm công, tính lương, quản lý hồ sơ và các thủ tục hành chính.

Trung thực, minh bạch, nhạy bén và có tinh thần hỗ trợ đội nhóm.

Sử dụng tốt các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) và hệ thống HRM (nếu có).

Tại Công ty cổ phần Tập đoàn Kavi Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương, thưởng cạnh tranh theo năng lực và kết quả công việc.

Thưởng các dịp Lễ, Tết, sinh nhật và các chế độ phúc lợi khác.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

Nghỉ phép năm, nghỉ lễ có lương theo luật lao động.

Đào tạo, huấn luyện nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến.

Hỗ trợ chỗ ở/ăn uống (áp dụng tùy vị trí/cơ sở).

Du lịch, teambuilding hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Tập đoàn Kavi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.