Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 5 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty TNHH BeeKing
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/12/2024
Công ty TNHH BeeKing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH BeeKing

Mức lương
5 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 167 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 5 - 20 Triệu

- Lập kế hoạch chiến dịch: Nắm rõ mục tiêu kinh doanh và tạo ra kế hoạch chi tiết cho các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng khác nhau.
- Tạo nội dung quảng cáo: Đảm bảo nội dung quảng cáo hấp dẫn, thú vị và phù hợp với từng nền tảng để tối ưu hóa tỷ lệ tương tác.
- Thiết lập chiến dịch: Sử dụng các công cụ quảng cáo để thiết lập chiến dịch trên các nền tảng như Facebook Ads, Tiktok Ads và các công cụ tương tự.
- Theo dõi và đánh giá: Giám sát hiệu suất chiến dịch hàng ngày, đánh giá dữ liệu và thực hiện các điều chỉnh cần thiết để tối ưu hóa chất lượng và hiệu quả của chiến dịch.
- Tối ưu hóa chiến dịch: Sử dụng kiến thức và kinh nghiệm để tối ưu hóa chiến dịch, bao gồm việc thay đổi tiêu đề, mô tả, hình ảnh và cả phạm vi mục tiêu.
- Phân tích thị trường: Nắm vững xu hướng thị trường và xác định các cơ hội mới để mở rộng chiến dịch quảng cáo.
- Hỗ trợ các công việc khác của team MKT và các công tác khác được phân công
Chi tiết công việc trao đổi cụ thể thêm trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 5 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan.
- Kinh nghiệm Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Chạy Quảng cáo và có kiến thức chuyên môn về thị trường dược phẩm, y tế, chăm sóc sức khỏe.
- Kiến thức: Kiến thức về các công cụ quảng cáo và khả năng thực hiện chiến lược tối ưu hóa.
- Năng lực: Phân tích và đánh giá dữ liệu để đưa ra các phương án cho chiến dịch quảng cáo.

Tại Công ty TNHH BeeKing Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng (Lương cơ bản từ 7-10 triệu + KPI và thu nhập khác)
- Thử việc 100% lương.
- Được hưởng mọi chế độ và quyền lợi theo đúng quy định của Luật Lao động; Bảo hiểm & các phúc lợi khác như hỗ trợ nuôi con, du lịch cao cấp, thưởng Lễ Tết...
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến;
- Được làm sản phẩm tốt nhất và có tiếng trên thị trường Châu Âu & giới nghành chuyên môn Việt Nam
- BeeKing quan tâm đến an sinh nhân sự, cảm xúc nhân sự hàng năm đều có từ 2 chuyến đi để tái tạo năng lượng, kết nối nhân sự, tạo trải nghiệm và cảm hứng mới về lao động cống hiến. Đảm bảo siêu vui và cực kỳ relax.
Địa điểm làm việc: Văn phòng Beeking - Tầng 8 số 167 Nguyễn Ngọc Nại - Thanh Xuân - Hà Nội.
Thời gian làm việc: 8h00 - 12h00 và 13h30 – 17h30 từ Thứ 2 đến Thứ 6 và sáng Thứ 7 hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH BeeKing

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH BeeKing

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 14, ngõ 128 đường Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, Hà Nội

