Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 7 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Theo dõi và kiểm tra hoạt động hàng ngày của hệ thống crawler (thu thập tin tức tự động từ các trang báo điện tử).

Đối soát dữ liệu thu thập với nguồn tin thực tế, đảm bảo độ đầy đủ và chính xác.

Thực hiện thu thập thủ công (nhập liệu theo quy chuẩn) trong trường hợp hệ thống crawler gặp sự cố hoặc ngừng hoạt động.

Phối hợp với đội ngũ kỹ thuật (dev team) để ghi nhận lỗi, phản hồi và đề xuất cải tiến hệ thống.

Thực hiện gắn nhãn và phân loại nội dung theo tiêu chí định sẵn (ví dụ: lĩnh vực, loại tin, mức độ nhạy cảm,...).

Lập báo cáo định kỳ về tình trạng dữ liệu, hiệu suất thu thập và các sự cố phát sinh.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tư duy logic, cẩn thận, tỉ mỉ và kiên trì trong việc kiểm tra và đối soát dữ liệu.

Thành thạo máy tính và các công cụ văn phòng cơ bản (Excel, Google Sheets...).

Có khả năng đọc hiểu, nắm bắt nhanh nội dung tin tức (ưu tiên ứng viên có kiến thức xã hội tổng quát tốt).

Biết sử dụng hệ thống CMS, biểu mẫu nội bộ hoặc các công cụ nhập liệu là một lợi thế.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực media, dữ liệu, báo chí hoặc từng làm việc với hệ thống crawler.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 6.000.000 - 8.000.000 VND đồng/ tháng.

Được đào tạo nội bộ, làm việc trực tiếp với đội ngũ công nghệ và dữ liệu.

Được hưởng toàn bộ chế độ theo luật định và theo chính sách công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở.

Cơ hội phát triển lên các vị trí quản lý vận hành hoặc phân tích dữ liệu chuyên sâu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)

