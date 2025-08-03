Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin và Truyền thông Repu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 6 Triệu

Mức lương 2 - 6 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 6 Triệu

- Chủ động phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý vấn đề nhanh chóng.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 2 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Marketing, truyền thông, quảng cáo,... hoặc có niềm đam mê với lĩnh vực Content Marketing.

- Ưu tiên ứng viên làm việc chủ động, ham học hỏi, cầu tiến trong công việc.

- Ưu tiên ứng viên có laptop riêng để làm việc.

- Ưu tiên ứng viên có kiến thức về Content, Digital Marketing hoặc đã có kinh nghiệm viết bài => tuy nhiên sẽ được đào tạo thêm về A.I Content để tối ưu bài viết

- Có kỹ năng viết lách tốt, sáng tạo và khả năng diễn đạt mạch lạc.

- Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận và có khả năng làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin và Truyền thông Repu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Được tiêp xúc với các đổi tác lớn trong ngành công nghệ như Microsoft, Google, Canva, Zoom, HubSpot, Adobe, Mailchimp,...

- Có cơ hội thăng tiến rõ ràng, lên vị trí cao

- Repu đề cao tính tự chủ => nhân viên được thỏa sức sáng tạo trong phần việc của mình

- Tiếp xúc, làm việc với các khách hàng & đối tác lớn như: Viettel, Cottecons, Công An Hà Nội... Mở rộng mối quan hệ, kĩ năng giao tiếp trong nhiều lĩnh vực.

- Được hỗ trợ và đào tạo thêm về A.I Marketing bởi chính Tổng Giám Đốc và đại diện phòng ban liên quan

- Phát triển được cả kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng làm việc cá nhân

- Có trợ cấp tiền gửi xe nếu làm Fulltime

- Được hưởng lương, thưởng theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin và Truyền thông Repu Việt Nam

