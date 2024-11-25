Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 192 Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Lập kế hoạch, lên ý tưởng và thực thi các chiến dịch truyền thông của thương hiệu.

- Quản lý và xây dựng các trang truyền thông của thương hiệu.

- Tìm kiếm kết nối với các KOL, KOC phù hợp cho từng chiến dịch.

- Lên ý tưởng, kịch bản quay video quảng bá sản phẩm về bán hàng.

- Sản xuất các video, clip dựa trên ý tưởng, kịch bản đã khai thác được (Sử dụng chỉ cần biết sử dụng phần mềm cơ bản như Capcut và máy điện thoại để quay dựng).

- Quản lý và sáng tạo nội dung trên đa nền tảng MXH (Ưu tiên Tiktok).

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ngoại hình ưa nhìn, tự tin trước máy quay, có khả năng lên hình khi cần thiết.

- Sáng tạo kịch bản, bắt trend theo xu hướng.

- Dựng video cơ bản bằng các phần mềm như Capcut, chỉnh sửa ảnh bằng Canva.

- Có kiến thức Marketing căn bản, truyền thông thương hiệu.

- Có kinh nghiệm đi làm vị trí tương đương tối thiểu 1 năm.

- Yêu thích phát triển trong lĩnh vực mỹ phẩm và làm đẹp.

Tại Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Hermore Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường khởi nghiệp, thúc đẩy không ngừng.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chuyên về mảng xây dựng thương hiệu mỹ phẩm.

- Được tham gia bhxh

- Được thưởng các ngày lễ tết

- Được đào tạo liên tục.

- thời gian làm việc từ thứ 2 - thứ 7 ( nghỉ 2 thứ 7/tháng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Hermore

