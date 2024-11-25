Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 8 - 12 triệu VNĐ Full-time , Part-time tại Hồ Chí Minh

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Quận Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

✔️Tư vấn SP và hỗ trợ khách hàng

✔️Thu ngân và giao hàng cho khách

✔️Giữ vệ sinh khu vực làm việc

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* Độ tuổi từ 18 tuổi đến 28 tuổi

* Chịu khó trong công việc

* Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo

Tại Công Ty TNHH Y Dược Ed Beauty Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ bản:

• Partime: 29k/h + Thưởng

• Fulltime: 7tr5 +thưởng

=> Thưởng Lễ Tết

✔️Thời gian làm việc linh động

✔️Lịch làm việc được đăng kí hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Y Dược Ed Beauty

