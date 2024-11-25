Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 8 - 12 triệu VNĐ Full-time , Part-time tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Y Dược Ed Beauty
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Quận Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
✔️Tư vấn SP và hỗ trợ khách hàng
✔️Thu ngân và giao hàng cho khách
✔️Giữ vệ sinh khu vực làm việc
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
* Độ tuổi từ 18 tuổi đến 28 tuổi
* Chịu khó trong công việc
* Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo
Tại Công Ty TNHH Y Dược Ed Beauty Thì Được Hưởng Những Gì
- Cơ bản:
• Partime: 29k/h + Thưởng
• Fulltime: 7tr5 +thưởng
=> Thưởng Lễ Tết
✔️Thời gian làm việc linh động
✔️Lịch làm việc được đăng kí hàng tuần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Y Dược Ed Beauty
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
