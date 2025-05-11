Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH ODYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH ODYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH ODYS
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/07/2025
CÔNG TY TNHH ODYS

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH ODYS

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 65

- 67

- 69 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1. Chăm sóc khách hàng trong thời gian lưu trú
• Chủ động liên hệ hỏi thăm khách và đề nghị được giúp đỡ khách trong suốt thời gian lưu trú tại khách sạn
• Nắm rõ thông tin sự kiện, các chương trình đặc biệt, khuyến mãi hiện áp dụng của khách sạn để cung cấp cho khách
• Am hiểu các địa điểm du lịch, mua sắm, ăn uống xung quanh khách sạn và giới thiệu cho khách nếu cần
• Đảm bảo giải quyết thỏa đáng các yêu cầu của khách nếu có
• Lưu ý ngày sinh nhật, tuần trăng mật, kỷ niệm ngày cưới của khách để chuẩn bị quà và quan tâm, chăm sóc khách đặc biệt
• Phối hợp, nhiệt tình hỗ trợ khách giải quyết các sự cố thất lạc hành lý, giấy tờ tùy thân...
• Tham khảo ý kiến của khách về dịch vụ của khách sạn để có sự điều chỉnh thích hợp
• Lưu các yêu cầu đặc biệt và góp ý của khách vào hồ sơ khách hàng
2. Bán các sản phẩm, dịch vụ của khách sạn
• Sử dụng kỹ năng bán hàng để giới thiệu và bán cho khách lưu trú các sản phẩm/ dịch vụ của khách sạn
• Cung cấp cho khách thông tin về các dịch vụ theo yêu cầu: tham quan du lịch, gửi thư - bưu phẩm, mua báo - tạp chí nước ngoài, đặt phòng - bàn ăn trong và ngoài khách sạn, thuê xe, đặt vé xem ca nhạc - thể thao, đặt vé máy bay...
3. Hỗ trợ đón và tiễn khách
• Chuẩn bị thư chào đón khách VIP
• Hỗ trợ chuẩn bị trước hồ sơ đăng ký cho khách đoàn, khách quan trọng
• Hỗ trợ nhân viên lễ tân thực hiện các thủ tục check-in, check-out cho khách vào giờ cao điểm, ưu tiên phối hợp xử lý cho khách đoàn, khách VIP
4. Phối hợp xử lý phàn nàn của khách lưu trú
• Tiếp nhận thông tin than phiền của khách và xử lý ngay.
• Nếu sự việc vượt quá thẩm quyền thì báo cáo FOM xin hướng dẫn giải quyết để xử lý nhanh nhất có thể mọi vấn đề liên quan đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ của khách hàng
5. Công việc khác
• Hỗ trợ việc phiên dịch, dịch thuật (danh bạ khách, menu...) theo yêu cầu
• Đề xuất các sản phẩm dịch vụ phù hợp với thị hiếu của khách hàng đến từ những quốc gia khác nhau
• Thực hiện những công việc phát sinh khác khi có yêu cầu từ cấp trên

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tinh thần cầu tiến, ham học hỏi
Chịu được áp lực công việc lớn.
Có ngoại hình ưa nhìn, dễ tạo được thiện cảm tốt với người lần đầu gặp mặt
Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến du lịch, ngoại ngữ...
Tính cách hướng ngoại, có kỹ năng giao tiếp tốt, biết cách nắm bắt tâm lý khách hàng
Tiếng Anh giao tiếp tốt và ưu tiên thành thạo ngoại ngữ thứ 2 (tiếng Hàn/ tiếng Nhật/ tiếng Trung/ tiếng Pháp...)
Sử dụng tốt tin học văn phòng
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương hoặc từng làm ở bộ phận tiền sảnh khách sạn

Tại CÔNG TY TNHH ODYS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận
Môi trường làm việc thân thiện, nhiều cơ hội để thể hiện năng lực bản thân, hòa đồng
Ký hợp đồng chính thức và tham gia đầy đủ chế độ BHYT, BHXH theo quy định.
Thử việc 80% lương chính thức. Thời gian thử việc: 2 tháng
Các khoản trợ cấp khác: Trợ cấp 1 bữa cơm cho mỗi ca làm việc; gửi xe nếu có;
Ngày làm việc: 1 tháng được nghỉ 4 ngày;
Phí phục vụ sẽ được áp dụng sau khi ứng viên hết thời gian thử việc.
Tiền thưởng KPI.
Lương tháng 13: theo quy định của cty;
Ngày lễ: theo luật lao động;
Phép năm: 12 ngày/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ODYS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ODYS

CÔNG TY TNHH ODYS

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 65-67-69 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

